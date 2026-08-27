štvrtok, 27. august, 2026 |  Meniny má Silvia
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
27. aug 2026 o 16:12
Prečítané: 0x

O frustrácii po rakovine: Vaša navodená menopauza nikoho nezaujíma

Položili ste si niekedy otázku, koho zaujíma kvalita života ľudí po onkologickej liečbe? . . . "Prežil si? Veď teda ži, nie? Ako? Čo?....Nízka kvalita? Veď máš na to lieky... či?"

Adriana Číková
Adriana Číková Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

"... áno, ale na to sa neumiera. Dovidenia.

Zatvorte, prosím ,za sebou dvere.“

Takto nejako vyzerala jedna z mojich lekárskych návštev.

A nech mi nikto nehovorí, že naše zdravotníctvo nie je efektívne, lebo presne za deväť minút som bola vybavená, aj s vyzliekaním/obliekaním.

Z ambulancie som si teda neodniesla žiadnu radu, tobôž recept na nejaký liek, ALE!

Odniesla som si životnú múdrosť: všetko, čo nezabíja, je vlastne nepodstatné. A netreba to riešiť.

Hurá, konečne v tom mám jasno.

Vôbec týmto neútočím na lekárov, alebo medicínu ako takú.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ale na systém, kde je pacient číslo.

Štatistika.

Bod na krivke.

Takto.

Lekári ma vyliečili z rakoviny.

To je naozaj výhra a ja si to uvedomujem. Aj to, že byť v remisii nie je samozrejmosť.

Ale, nech mi je odpustené, ak sa to niekomu zdá príliš trúfalé - cítim sa oklamaná.

Nikto mi nepovedal, čo to bude stáť.

Nie peňazí.

Síl. Bolestí. Čo všetko stratím.

Je to ako tie malé písmenká v zmluve.

Predtým, než mi pustili prvú chemoterapiu, mi nepovedali, že je kardiotoxická a ja skončím so srdcovým zlyhávaním.

Nehovorím, že by som odmietla chemoterapie. Ale cítila by som sa viac pripravená. Cítila by som sa ako partner, nie ako obeť.

Nepovedali mi, že ma budú musieť chemicky, alebo chirurgicky kastrovať.

A už vôbec nikto mi nepovedal, aké je to byť v navodenej menopauze tesne po 40ke.

Čo všetko to obnáša. A že teda toho nie je málo a vôbec to nie sú veci zanedbateľné!

SkryťVypnúť reklamu

Od rozhádzania metabolizmu lipidov, cez návaly a poruchy spánku, plynulo cez suchosť a atrofiu slizníc, ktoré by ste ešte chceli niekedy používať, až po smutné vyhasnuté libido.

A potom príde uvedomenie, že moje ťažkosti s tým súvisiace nikoho z mojich lekárov (akoby) nezaujímajú.

Lebo oni si svoj kus skladačky v mojom tele predsa poskladali.

SkryťVypnúť reklamu

Oni svoj kus práce odviedli a sú spokojní.

Moje pripomienky, otázky a sťažnosti sú šikovne zmietnuté zo stola, kopnuté pod koberec alebo bagatelizované či ignorované.

A to je sakra frustrujúce.

Pôvodne som ako záver tohoto blogu mala napísané akési vysvetlenie tohoto fenoménu - prečo sa pacient v systéme tak ľahko stratí.

SkryťVypnúť reklamu

Pekne v bodoch, logicky.

Ale potom som si to rozmyslela , vymazala ten odsek a nechala som to tak.

Nie je mojou úlohou analyzovať systém.

Ale mám právo hovoriť o tom, čo ako pacient prežívam. A to je hlavným poslaním tohoto textu.

Adriana Číková

Adriana Číková

Bloger 
  • Počet článkov:  18
    •  | 
  • Páči sa:  114x

Adriana, žena, mama, zdravotníčka. Píšem osobný blog o mastektómii a živote po prekonaní rakoviny, ale aj o mojom pohľade na svet okolo mňa Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
INEKO

INEKO

118 článkov
Karol Galek

Karol Galek

129 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

306 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

126 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu