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11. sep 2026 o 20:52
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Prežiť rakovinu je úspech. A potom ti príde šek, ktorý za to treba zaplatiť.

Predstavte si, že som vám uvarila šálku dobrej kávy a sedíte naproti mne v kuchyni. Berte tieto riadky ako úprimnú spoveď kamošky. O únave, o sklamaní a aj o tom, aká náročná môže byť tá vytúžená remisia.

Adriana Číková
Adriana Číková Bloger
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Diskusia  (0)

Sú dni, keď ma niečo naozaj že "prevalcuje". A zvyčajne je to jedno z týchto dvoch:

1.vlastné emócie, alebo

2.následky liečby.

Vzniká potom vo mne taká zmes hnevu, beznádeje a frustrácie.

Pýtam sa, či problémom nie je môj pohľad a nastavenie:

Že by som sa jednoducho mohla tešiť z toho, že som z onkologickej stránky v remisii.

Veď ja som sa aj tešila.

Úprimne.

Keď skončili chemo a ožiare.

Keď sa podarilo stabilizovať moju UC a ja som mohla vysadiť prednison.

Povedala som si:

"Skvelé, Adri, zvládla si to. Teraz budeš regenerovať, zdravo jesť, hýbať sa, nastavíš mindset."

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Chvíľu to fungovalo.

Rástli mi vlasy, rozdávala som úsmevy, tešila sa.

FAKT som sa tešila.

K onkologičke som chodila už "LEN" na injekcie Goserelínu (vypne ti hormóny).

Poisťovňa mi schválila biologickú liečbu ulceróznej kolitídy.

Cítila som sa ako víťaz.

Potom začali problémy so srdcom. Povedali: "Goserelín musí skončiť, treba chirurgicky kastrovať."

Tak som išla. S nádejou, že to skončí.

Neskončilo.

Ako by povedal klasik: Furt dačo.

Lebo po tých všetkých chirurgických a hlavne chemických zásahoch, proste to moje telo nefunguje ako predtým.

Najnovšie som po opakovaných cystitídach a diskomforte skončila s odporúčaním na urogynekologické pracovisko.

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Som z toho unavená.

Necítim sa ako víťaz.

Cítim sa ako niekto, komu sa rozpadáva telo. A ja to neviem zastaviť.

Ani mindsetom, ani zdravým jedlom, ani silou mojej duše.

Desí ma riešenie ďalšieho problému.

A desí ma predstava, že prídem do ambulancie, kde nejakej vyhorenej sestre budem musieť vysvetľovať, čo potrebujem. Kde nejaký neosobný lekár povie ďalšie frázy a slová, možno navrhne riešenie, za ktorým budem musieť ísť do ďalších dverí, za ďalšou otrávenou sestrou...

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A desí ma, že keď sa vyrieši toto, príde niečo ďalšie.

Lebo moje telo starne, nemá estrogén, nemá kolagén, nemá "šťavu".

Len tak existuje.

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Takto sa teraz cítim.

A vieš, čo je ešte ťažké?

Že som v tom tentokrát sama.

Že už sú všetci unavení.

Že to nemám komu povedať.

Že neviem, ako povedať môjmu mužovi, že nielen, že mám hrudník s jedným prsom, ale mám "ženskosť" 60 ročnej ženy.

Toto sú také brutálne údery.

Toto sa nedá napraviť mojim "veď robím veci správne".

Estrogén nenahradím dobrým mindsetom .

Kolagén nevyrobím silou duše.

Ako zdravotník viem, čo je prolaps. Viem že má aj riešenie.

Ale viem zároveň, čo obnáša cesta pacienta od podozrenia k diagnóze a k riešeniu.

A je tiež rozdiel v tom, vedieť niečo z teórie a prežívať to na vlastnom tele.

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A toto ma vtedy zlomilo. A poriadne.

Lebo pri vyslovení toho slova som mala pocit, že už načisto prichádzam o posledný kúsok ženskosti. Že už mi nezostalo nič.

Keď sa prolaps nakoniec nepotvrdil, uľavilo sa mi. Nie preto, že by zrazu bolo všetko vyriešené. Bolesť , suchosť aj diskomfort ostali. Ale zase som sa cítila ako obyčajná žena a nie pacientka s ďalšou diagnózou v poradí.

Čo mi behá hlavou?

Únava.

Nikto mi na začiatku tejto cesty nepovedal, že remisia je aj únava. Že všetko dosiahnuté, je niečím výkupené.

Rozčarovanie.

Z toho, že si povieš, kurva, čo zase?!

Z toho, že tvoje telo zostalo zdevastované a vyžaduje si neustále zásahy a opravy, aby vôbec fungovalo.

Zahanbenie.

Lebo si potom povieš, že "...tie baby, čo majú metastázy, by ti vedeli rozprávať o vďačnosti. Nemrnči tu kvôli prolapsu..."

Bola som bojovníčka? Vyhrala som?

Alebo som bola iba účastník niečoho, čo som si nevybrala. Bez toho, aby som mala dosah na výsledok?

Väčšina ľudí v procese liečby asi nie je nejaký super hrdinský bojovník.

Sú to len ľudia, ktorým sa niečo stalo.

A potom to nejako nesú.

Lebo veď musia...

Niekedy vzpriamene, niekedy zhrbene...

Adriana Číková

Adriana Číková

Bloger 
  • Počet článkov:  20
    •  | 
  • Páči sa:  153x

Adriana, žena, mama, zdravotníčka. Píšem osobný blog o mastektómii a živote po prekonaní rakoviny, ale aj o mojom pohľade na svet okolo mňa Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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