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6. nov 2026 o 07:45
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Hodnotenie dôchodkových systémov má jednoznačný odkaz: starajte sa o svoj budúci dôchodok čím skôr

Dnešné vysoké dôchodky ešte neznamenajú, že také zostanú aj o dvadsať rokov.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností Firemný blog
Hodnotenie dôchodkových systémov má jednoznačný odkaz: starajte sa o svoj budúci dôchodok čím skôr
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Čo budete robiť o dvadsať alebo tridsať rokov? Dnešní, ešte mladí ľudia vo veku 40+ už budú na dôchodku.

Udržíme si životnú úroveň po odchode z aktívneho života? Bude mať štát dostatok zdrojov, aby si dokázal splniť svoje dôchodkové záväzky voči nám?

Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026 porovnáva 55 dôchodkových systémov, ktoré pokrývajú viac ako 66 percent svetovej populácie. Hodnotí ich podľa primeranosti dôchodkov, dlhodobej udržateľnosti a integrity systému.

Hodnotenie dáva dôraz na zásadný fakt, že nestačí vedieť, aké (veľké) dôchodky systém vypláca dnes. Rovnako dôležité je, či bude systém schopný financovať dôchodky aj zajtra.

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Tak sa pozrime, kde sme v súčasnosti na štartovacej čiare.

Najväčšou výzvou je starnutie populácie

Čísla hovoria jasne. 43 z 55 sledovaných systémov má pôrodnosť pod približne 2,1 dieťaťa na ženu, teda pod hranicou prirodzenej reprodukcie populácie. Áno, pre Slovensko to platí zvlášť naliehavo.

Zároveň žijeme dlhšie a dlhší život je nepochybne úspech. Zároveň to však znamená, že dôchodky treba financovať počas dlhšieho obdobia. Pri priebežnom dôchodkovom systéme je pritom rozhodujúci pomer medzi počtom ľudí, ktorí pracujú a odvádzajú poistné, a počtom dôchodcov.

Ak dôchodcov pribúda viac ako pracujúcich, začnú chýbať prostriedky na výplaty dôchodkov a tlak na verejné financie rastie. Áno, aj toto platí pre Slovensko.

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Svoje miesto tu má kapitalizačné dôchodkové sporenie

Princíp je jednoduchý: časť aktuálnych odvodov sa nespotrebuje na financovanie dnešných dôchodkov, ale investuje sa na budúce potreby samotného sporiteľa.

Druhý pilier, samozrejme, nie je zázračným riešením a nenahrádza prvý pilier. Môže však vytvárať ďalší zdroj budúceho dôchodkového príjmu. A práve kombinácia viacerých zdrojov je jedným z charakteristických znakov úspešných dôchodkových systémov.

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Holandsko, ktoré v indexe získalo najvyššie hodnotenie dôchodkového systému 85,8 bodu, kombinuje štátny dôchodok, zamestnanecké dôchodky a dobrovoľné súkromné sporenie.

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Spoločným odkazom úspešných štátov je, že dôchodcovia – či teraz, alebo v budúcnosti – sa nemôžu spoliehať iba na jeden zdroj príjmu. Dôležitá je kombinácia verejných dôchodkov, dlhodobého sporenia a investovania.

Nestačí sporiť. Dôležité je aj investovať

Pri dôchodkovom sporení sa často pýtame, koľko si odkladáme. Rovnako dôležité je, ako sa naše úspory investujú.

Dlhý horizont umožňuje využiť potenciál rastových investícií. Príliš konzervatívna stratégia môže pri horizonte niekoľkých desaťročí obmedzovať potenciál zhodnotenia a predstavovať paradoxne riziko, keďže inflácia neúprosne znižuje reálnu hodnotu úspor.

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Na druhej strane, vyšší podiel rastových aktív prináša väčšie kolísanie hodnoty a vyššie trhové riziko. Investičná stratégia preto musí zohľadňovať predovšetkým čas zostávajúci do dôchodku a rizikový profil sporiteľa.

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Dôchodkové sporenie teda nie je iba o tom, koľko peňazí si odložíme. Dôležité je aj to, čo sa s nimi počas desiatok rokov deje.

Jednoduchý recept na dokonalý dôchodkový systém? Neexistuje

Holandsko poukazuje na význam kombinácie viacerých zdrojov.

Švédsko pripomína potrebu reagovať na rastúcu dĺžku života.

Austrália zase ukazuje, že odchod do dôchodku nemusí byť jednorazový – podiel pracujúcich vo veku 55 až 64 rokov tam vzrástol z 53 na 68 percent.

Spoločným menovateľom je však jedno: čo sa týka dôchodkov, musíme sa pozerať dopredu.

Pre štát to znamená zodpovednú dôchodkovú politiku a pripravenosť reagovať na demografické zmeny.

Pre jednotlivca je čas jednou z najväčších výhod, ktoré má. Čím skôr začneme vytvárať dôchodkové úspory, tým dlhší čas majú na zhodnocovanie. Dôstojný dôchodok totiž nevzniká v deň odchodu do penzie. Buduje sa počas celého pracovného života.

Svet starne.

A preto otázka neznie iba Aký dôchodok nám raz dokáže zabezpečiť štát?, ale znie Čo som pre svoju finančnú nezávislosť v starobe urobil ja sám?

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Obrázok blogu

Matej Varga, predseda Predstavenstva Kooperativa, d. s. s., a. s.

***

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

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