Pozrite sa na druhý pilier ako na výplatný systém. A pozrite sa pozorne

Objem vyplatených úspor v tomto roku opäť prekročí métu 150 miliónov. Do dôchodku odchádza čoraz viac sporiteľov z druhého piliera.
Za posledných päť rokov sa kumulatívny objem vyplatených úspor z druhého piliera blíži k trištvrte miliarde eur.
Kým sa ponoríme do štatistík, najprv krátke oživenie pamäti, ako funguje výplata z druhého piliera. Spôsob, ako si sporitelia čerpajú dôchodok z druhého piliera, závisí od výšky dôchodku z prvého piliera a výšky úspor v druhom pilieri.
Pri nízkom prvopilierovom dôchodku a nízkych úsporách – hranica je približne 5 000 eur, posiela DSS sporiteľovi z jeho dôchodkového účtu 14,90 eura mesačne, až kým sa mu prostriedky na účte neminú.
Ak je prvopilierový dôchodok nízky, ale úspory v druhom pilieri sú vyššie, ako tých 5 000 eur, musí si sporiteľ za úspory zakúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni.
Úplnú voľnosť v rozhodovaní má sporiteľ až s prvopilierovým dôchodkom vyšším ako referenčná suma, čo je aktuálne 702,30 eura. Vtedy si sporiteľ môže dlhodobo čerpať úspory v mesačných platbách zo svojho účtu v DSS alebo si kúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. Ale sa môže rozhodnúť aj pre jednorazový výber.
V súčasnosti je v druhom pilieri najpočetnejšia skupina tých sporiteľov v dôchodkovom veku, ktorých prvopilierový dôchodok presahuje referenčnú sumu a zároveň aj majú najväčší objem úspor.
Tu na plnej čiare vyhráva jednorazový výber.
Viac ako 90 % takýchto sporiteľov si všetky svoje úspory nechá poslať na účet. A často ide o desaťtisíce eur.
Asi sa zhodneme, že nie všetci urgentne potrebujú tie prostriedky na splatenie dlhov, zaplatenie neodkladnej operácie či opravu padajúcej strechy – čo sú najčastejšie argumenty zástancov jednorazového výberu.
Tipol by som, že tieto prostriedky, ak sa neminú na urgentné výdavky, končia ako rezerva na bežných účtoch v bankách či v podielových fondoch dcérskych spoločností bánk.
Jedna aj druhá možnosť je rozhodne horšia, ako keby si sporitelia prostriedky nechali na účte v DSS-ke a tá by ich zhodnocovala a postupne dlhodobo vyplácala.
Pri diskusiách na túto tému vidíme tri najčastejšie dôvody, prečo ľudia „utekajú“ pri dosiahnutí dôchodkového veku z DSS-iek.
Dôvod prvý – obavy. Niekde v podvedomí stále drieme obava – čo ak sa zmení zákon a ja prídem o úspory?
Dôvod druhý – flexibilita. Nastavím si dlhodobé postupné čerpanie svojich úspor a o pár rokov budem potrebovať vyššiu sumu peňazí?
Dôvod tretí – dediteľnosť. Ak začnem čerpať dôchodok, nestratí sa nárok na dediteľnosť?
Poďme si to vysvetliť.
Ak si sporiteľ nastaví dlhodobé čerpanie úspor z DSS, neprichádza ani o flexibilitu, ani o dediteľnosť. Jeho prostriedky sú na tom istom dôchodkovom účte ako počas sporenia a zhodnocujú sa. Akurát mu každý mesiac nepribudne nový príspevok, ale ubudne vyplatený dôchodok.
Suma na účte sa aj naďalej zhodnocuje za tých istých podmienok ako počas sporiacej fázy. A rovnaké pravidlá platia aj pre dediteľnosť – nastavenie dlhodobého čerpania úspor sa dá vždy zmeniť.
Druhý pilier je už taký robustný a taký silne ukotvený v dôchodkovom systéme, že sporitelia nemusia mať obavy o bezpečie vyplácaných dôchodkov. Nik na ich úspory nesiahne.
Sporiaca fáza sa vďaka presunom úspor a zadefinovaniu predvolenej investičnej stratégie nastavila efektívne.
S rastúcim objemom výplat z druhého piliera by sa zišla aj efektívna predvolená výplatná dlhodobá schéma.
Nielen sporiť, ale aj efektívne čerpať dôchodky z druhého piliera sa musíme naučiť.
predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností
***
Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.