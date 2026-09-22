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22. sep 2026 o 08:10
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Pozrite sa na druhý pilier ako na výplatný systém. A pozrite sa pozorne

Druhý pilier už nie je len sporiaci systém, je čoraz viac aj výplatný.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností Firemný blog
Pozrite sa na druhý pilier ako na výplatný systém. A pozrite sa pozorne
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Objem vyplatených úspor v tomto roku opäť prekročí métu 150 miliónov. Do dôchodku odchádza čoraz viac sporiteľov z druhého piliera.

Za posledných päť rokov sa kumulatívny objem vyplatených úspor z druhého piliera blíži k trištvrte miliarde eur.

Kým sa ponoríme do štatistík, najprv krátke oživenie pamäti, ako funguje výplata z druhého piliera. Spôsob, ako si sporitelia čerpajú dôchodok z druhého piliera, závisí od výšky dôchodku z prvého piliera a výšky úspor v druhom pilieri.

Pri nízkom prvopilierovom dôchodku a nízkych úsporách – hranica je približne 5 000 eur, posiela DSS sporiteľovi z jeho dôchodkového účtu 14,90 eura mesačne, až kým sa mu prostriedky na účte neminú.

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Ak je prvopilierový dôchodok nízky, ale úspory v druhom pilieri sú vyššie, ako tých 5 000 eur, musí si sporiteľ za úspory zakúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni.

Úplnú voľnosť v rozhodovaní má sporiteľ až s prvopilierovým dôchodkom vyšším ako referenčná suma, čo je aktuálne 702,30 eura. Vtedy si sporiteľ môže dlhodobo čerpať úspory v mesačných platbách zo svojho účtu v DSS alebo si kúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. Ale sa môže rozhodnúť aj pre jednorazový výber.

V súčasnosti je v druhom pilieri najpočetnejšia skupina tých sporiteľov v dôchodkovom veku, ktorých prvopilierový dôchodok presahuje referenčnú sumu a zároveň aj majú najväčší objem úspor.

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Tu na plnej čiare vyhráva jednorazový výber.

Viac ako 90 % takýchto sporiteľov si všetky svoje úspory nechá poslať na účet. A často ide o desaťtisíce eur.

Asi sa zhodneme, že nie všetci urgentne potrebujú tie prostriedky na splatenie dlhov, zaplatenie neodkladnej operácie či opravu padajúcej strechy – čo sú najčastejšie argumenty zástancov jednorazového výberu.

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Tipol by som, že tieto prostriedky, ak sa neminú na urgentné výdavky, končia ako rezerva na bežných účtoch v bankách či v podielových fondoch dcérskych spoločností bánk.

Jedna aj druhá možnosť je rozhodne horšia, ako keby si sporitelia prostriedky nechali na účte v DSS-ke a tá by ich zhodnocovala a postupne dlhodobo vyplácala.

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Pri diskusiách na túto tému vidíme tri najčastejšie dôvody, prečo ľudia „utekajú“ pri dosiahnutí dôchodkového veku z DSS-iek.

Dôvod prvý – obavy. Niekde v podvedomí stále drieme obava – čo ak sa zmení zákon a ja prídem o úspory?

Dôvod druhý – flexibilita. Nastavím si dlhodobé postupné čerpanie svojich úspor a o pár rokov budem potrebovať vyššiu sumu peňazí?

Dôvod tretí – dediteľnosť. Ak začnem čerpať dôchodok, nestratí sa nárok na dediteľnosť?

Poďme si to vysvetliť.

Ak si sporiteľ nastaví dlhodobé čerpanie úspor z DSS, neprichádza ani o flexibilitu, ani o dediteľnosť. Jeho prostriedky sú na tom istom dôchodkovom účte ako počas sporenia a zhodnocujú sa. Akurát mu každý mesiac nepribudne nový príspevok, ale ubudne vyplatený dôchodok.

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Suma na účte sa aj naďalej zhodnocuje za tých istých podmienok ako počas sporiacej fázy. A rovnaké pravidlá platia aj pre dediteľnosť – nastavenie dlhodobého čerpania úspor sa dá vždy zmeniť.

Druhý pilier je už taký robustný a taký silne ukotvený v dôchodkovom systéme, že sporitelia nemusia mať obavy o bezpečie vyplácaných dôchodkov. Nik na ich úspory nesiahne.

Sporiaca fáza sa vďaka presunom úspor a zadefinovaniu predvolenej investičnej stratégie nastavila efektívne.

S rastúcim objemom výplat z druhého piliera by sa zišla aj efektívna predvolená výplatná dlhodobá schéma.

Nielen sporiť, ale aj efektívne čerpať dôchodky z druhého piliera sa musíme naučiť.

Obrázok blogu

Miroslav Kotov

predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností

***

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

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Firemný blog
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V druhom pilieri si na svoje dôchodky sporí viac ako 2 milióny občanov a úlohou dôchodkových správcovských spoločností je zodpovedná správa úspor. A komunikácia. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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