Chill, je to kamoš. Mám dosť, pán minister Šutaj Eštok! A nielen ja

Veď načo by sme sa trápili dopravnými predpismi, pokutami či nejakou tou nudnou bezpečnosťou, keď môžeme mať nočný adrenalínový autokros priamo v uliciach Bratislavy, asistovaný štátnym BMW s plnou výbavou?
Predstavte si to idylické zákulisie. Polnoc, prázdne ulice hlavného mesta, vonku mrzne, ale vo vnútri vládne hrejivá rodinná atmosféra. Policajná hliadka si urobí súkromnú VIP eskortu pre kamošov zo šoubiznisu, zapne majáky (lebo načo šetriť elektrinou, keď zábava volá) a predvádza manévre, za ktoré by vám bežnému smrteľníkovi zobrali vodičák, technický preukaz a zrejme aj chuť žiť. Hlavne, že vo videu zaznie tá čarovná veta: „Chill, je to kamoš.“
Skvelé. Nádherné. A hlavne neskutočne upokojujúce.
Lenže, milý pán minister Matúš Šutaj Eštok, kým sa vy na tlačovkách tvárite ako neohrozený šerif všetkých poriadkov, vo vesmíre aj priľahlých galaxiách, ktorý tu nastoľuje svätý pokoj a rešpekt k štátnej moci, priamo pod vaším vedením sa z ministerstva vnútra a polície stáva lacná fraška. Toto už dávno nie je o jednom, či dvoch zlyhaných policajtoch, ktorí si pomýlili služobné auto s Formulou 1. Toto je zrkadlo. Dokonalé, špinavé a rozbité zrkadlo celého systému. A Slovenska.
Keď si policajti robia uniformovanú diskotéku pre influencerov a bývalých farmárov, kým sa bežný občan trasie pri každom prekročení rýchlosti o päť kilometrov za hodinu, pretože štátny rozpočet treba plniť, niečo je v tomto štáte nielen zhnité, ale už to aj slušne zapácha.
Ale hlavne, že máme vládnych činiteľov, ktorí majú plné ústa bezpečnosti, rešpektu a disciplíny. Možno by bolo na čase prestať sa tváriť, že toto je len ojedinelé „pošmyknutie“, a pozrieť sa pravde do očí. Nie je to náhodou zneužívanie právomoci verejného činiteľa? Na červenú štýlom cestného piráta? Pri naháňačke? Napariť pokutu 800€ každému za drzosť, zobrať mesačný plat a prepustiť... A otestovať na omamné látky. Len sa pýtam...
Pretože kým vy budete ďalej vyhlasovať, aké máte všetko pod kontrolou, dôvera ľudí v akúkoľvek spravodlivosť sa rozpadá rýchlejšie než to policajné BMW v zákrute.
Takže pokoj, pán minister. Chill, je to len ďalší škandál. Veď kamoši si navzájom pomáhajú, no nie?
Lenže ľudia už toho majú plné zuby. Nielen ja.