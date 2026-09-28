Fico blafuje. Prečo voľby až v januári...? Včera bolo neskoro!

Posledné vyhlásenia Roberta Fica o predčasných voľbách v januári vyvolali v slovenskom politickom rybníku búrku v pohári vody. Andrej Danko mu obratom cez médiá odkazuje, že mu nerozumie a vraj nemá byť alibista. Matúš Šutaj Eštok zasa kategoricky vyhlasuje, že poslanci Hlasu za žiadne predčasné voľby hlasovať nebudú.
A obyčajný človek sa pýta: Myslia to vážne, alebo z nás zasa robia idiotov?
Divadlo na Súmračnej: Skutočná pointa je inde
Neverím, že tieto vystúpenia nemajú vopred napísaný scenár. Každé jedno vyhlásenie, každá dramatická pauza, každý mediálny štuchanec. Celé je to len dobre premyslená divadelná hra.
Fico jednoducho potreboval verejne umravniť Andreja Danka. Ukázať mu, kde je jeho miesto, skresať mu nároky a naznačiť, kto tu v skutočnosti drží kormidlo. Prečo by sa totiž dobrovoľne vzdávali moci?
Veď sa pozrite na ten mega zlepenec, aký tu ešte nebol. Čo ich drží pokope? Ideály? Programové vyhlásenie? Kdeže. Lepidlom sú spoločné záujmy, obohacovanie sa a otvorený ruZZofilný sentiment, ktorým kŕmia svoje publikum.
A funguje to. Mobilizácia voličov beží na plné obrátky. Fico presne vie, že jeho jadro si ho nedá. Guláš, pivo, borovička zadarmo a karafiáty na MDŽ stále zaberajú ako spoľahlivá anestézia na kritické myslenie.
O čo sa hrá v zákulisí?
Otázka nestojí tak, či Fico naozaj chce voľby v januári. Otázka znie: Čo týmto dymovým signálom zakrývajú práve teraz?
Katastrofálny rozpočet a zdražovanie: V zákulisí sa pečie rozpočet, ktorý zabolí úplne každého. Potrebujú odviesť pozornosť od toho, že účet za ich „stabilitu“ zaplatíme my všetci v obchode pri pokladni.
Súdy a spravodlivosť: Prebiehajú kľúčové súdne procesy, dokazovanie aj pri obvinených špičkách. Potrebujú byť súrne pri zdroji a pri moci, aby udržali kontrolu nad orgánmi činnými v trestnom konaní.
Priebeh v štýle All in: Ak by aj Fico do rizika išiel a spojil odvolávanie ministra či iné hlasovanie s dôverou vláde (ako prognózuje opozícia), išiel by vabank len vtedy, ak by mal v rukách nepriestrelné čísla.
Oni sa totálne boja. Neobávajú sa odchodu do opozície, boja sa toho, že po strate moci skončia v base. A to je až príliš vysoká stávka na to, aby len tak bez boja položili karty na stôl.
Hlavne, že máme pokoj, stabilitu a dve pohlavia
Politická realita dneška sa dá zhrnúť do jednej sarkastickej vety: Čo som odovzdal, to nech mi vrátia, čo som sľúbil, to odvolávam, ale hlavne, že máme pokoj, stabilitu a dve pohlavia.
Taktika stiahnutého chvosta už síce pre mnohých aktérov znamená politickú samovraždu, no karavána ide ďalej.
Otázkou zostáva, dokedy budú občania ochotní platiť lístky na toto čoraz drahšie a absurdnejšie predstavenie.
Predčasné voľby v januári? Ak by to mysleli úprimne, povedala by som: Včera bolo neskoro!
Ale pravda je taká, že premiér len blafuje.
A my mu ten poker opäť raz financujeme zo svojich vreciek.