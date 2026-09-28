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28. sep 2026 o 07:21
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Fico blafuje. Prečo voľby až v januári...? Včera bolo neskoro!

Divadlo pre voličov pokračuje, kulisy sa trasú, ale opona tak ľahko nespadne

Monika Albertiová
Monika Albertiová Bloger
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Posledné vyhlásenia Roberta Fica o predčasných voľbách v januári vyvolali v slovenskom politickom rybníku búrku v pohári vody. Andrej Danko mu obratom cez médiá odkazuje, že mu nerozumie a vraj nemá byť alibista. Matúš Šutaj Eštok zasa kategoricky vyhlasuje, že poslanci Hlasu za žiadne predčasné voľby hlasovať nebudú.

​A obyčajný človek sa pýta: Myslia to vážne, alebo z nás zasa robia idiotov?

Divadlo na Súmračnej: Skutočná pointa je inde

​Neverím, že tieto vystúpenia nemajú vopred napísaný scenár. Každé jedno vyhlásenie, každá dramatická pauza, každý mediálny štuchanec. Celé je to len dobre premyslená divadelná hra.

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​Fico jednoducho potreboval verejne umravniť Andreja Danka. Ukázať mu, kde je jeho miesto, skresať mu nároky a naznačiť, kto tu v skutočnosti drží kormidlo. Prečo by sa totiž dobrovoľne vzdávali moci?

​Veď sa pozrite na ten mega zlepenec, aký tu ešte nebol. Čo ich drží pokope? Ideály? Programové vyhlásenie? Kdeže. Lepidlom sú spoločné záujmy, obohacovanie sa a otvorený ruZZofilný sentiment, ktorým kŕmia svoje publikum.

​A funguje to. Mobilizácia voličov beží na plné obrátky. Fico presne vie, že jeho jadro si ho nedá. Guláš, pivo, borovička zadarmo a karafiáty na MDŽ stále zaberajú ako spoľahlivá anestézia na kritické myslenie.

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O čo sa hrá v zákulisí?

Otázka nestojí tak, či Fico naozaj chce voľby v januári. Otázka znie: Čo týmto dymovým signálom zakrývajú práve teraz?

Katastrofálny rozpočet a zdražovanie: V zákulisí sa pečie rozpočet, ktorý zabolí úplne každého. Potrebujú odviesť pozornosť od toho, že účet za ich „stabilitu“ zaplatíme my všetci v obchode pri pokladni.

Súdy a spravodlivosť: Prebiehajú kľúčové súdne procesy, dokazovanie aj pri obvinených špičkách. Potrebujú byť súrne pri zdroji a pri moci, aby udržali kontrolu nad orgánmi činnými v trestnom konaní.

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​Priebeh v štýle All in: Ak by aj Fico do rizika išiel a spojil odvolávanie ministra či iné hlasovanie s dôverou vláde (ako prognózuje opozícia), išiel by vabank len vtedy, ak by mal v rukách nepriestrelné čísla.

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Oni sa totálne boja. Neobávajú sa odchodu do opozície, boja sa toho, že po strate moci skončia v base. A to je až príliš vysoká stávka na to, aby len tak bez boja položili karty na stôl.

Hlavne, že máme pokoj, stabilitu a dve pohlavia

​Politická realita dneška sa dá zhrnúť do jednej sarkastickej vety: Čo som odovzdal, to nech mi vrátia, čo som sľúbil, to odvolávam, ale hlavne, že máme pokoj, stabilitu a dve pohlavia.

​Taktika stiahnutého chvosta už síce pre mnohých aktérov znamená politickú samovraždu, no karavána ide ďalej.

Otázkou zostáva, dokedy budú občania ochotní platiť lístky na toto čoraz drahšie a absurdnejšie predstavenie.

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​Predčasné voľby v januári? Ak by to mysleli úprimne, povedala by som: Včera bolo neskoro!

Ale pravda je taká, že premiér len blafuje.

A my mu ten poker opäť raz financujeme zo svojich vreciek.

Monika Albertiová

Monika Albertiová
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  • Počet článkov:  267
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Som človek a to je moja politika. Nezávislá občianka Slovenskej republiky a Českej republiky, zároveň aj Európskej únie. Politologička, absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Verejný priestor sledujem s odstupom, ale nie bez názoru. Píšem, keď je potrebné pomenovať veci pravým menom.

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