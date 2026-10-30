Hnus! OKLAMALI ste nás! Adéla má ocka, čo okradol nás všetkých!

V tejto krajine sa od nepamäti hrajú dve rôzne hry. V tej prvej, pre chudobnú väčšinu, keď robotník vstáva o piatej ráno, lekár slúži tretiu 24-hodinovku na rozpadávajúcom sa oddelení a učiteľka počíta centy na chlieb. A v tej druhej, pre vyvolenú kastu, sa dedia nielen milióny, ale rovno sú vyciciavané celé štátne impériá, a decká oligarchov odlietajú trénovať piruety do Moskvy a budovať „ťažko vydretý“ americký sen priamo z Malibu.
Lifestylové plátky a internetové sirény sa môžu aj so slzami potrhať od dojatia. Adéla Jergová je zrazu globálna ikona, exportný zázrak a modla všetkých našich novinárskych lokajov, ktorí predvádzajú kolektívny orgazmus nad každým jej pohybom v Los Angeles. Tlieskajú, slzia, píšu ódy o dievčati zo Slovenska, ktoré to dotiahlo ďaleko. Tiež ma dostala. Skoro som uverila.
Ale dosť už bolo tejto lacnej propagandy pre naivných! Zložte si tie ružové okuliare z očí a pozrite sa na ten príbeh bez servítky a s plnou parádou, ktorú si zaslúži.
Ocko zariadil, kým vy platíte hypotéky
Kariéra v Hollywoode? Úžasná vec. Lenže skúsme si predstaviť, aké by to bolo, keby ste namiesto miliónov vytunelovaných zo Slovenského investičného rozvojového fondu (SIREF) a špinavých cyperských schránok vášho ocka – pána Jána Jergu, mali na štarte exekúciu na krku a matku samoživiteľku s minimálnou mzdou.
Zrazu by to l’arte pour l’art v L.A. vyzeralo inak, že? Žiadne drahé PR agentúry, žiadne bezstarostné lety za veľkú mláku, žiadne baletné akadémie v Moskve platené z peňazí, ktoré mali slúžiť tejto rozkradnutej krajine a jej ľuďom.
Adéla nie je žiadne zázračné dievča z ľudu, ktoré sa vlastnými rukami vyhrabalo z východoeurópskeho bahna až na červený koberec. Je to len naleštený produkt vybudovaný na peniazoch, ktoré mali slúžiť celkom iným ľuďom a celkom iným účelom!
Kým celá táto skazená krajina tlieska a plače od dojatia z každého jej kroku v Kalifornii, pravda je taká odporne prostá, že až bolí: S takýmto ockom, s takýmto kapitálom z vytunelovaných fondov a s takouto štartovacou čiarou by sa v Los Angeles tancovalo, spievalo a pózovalo aj bábke z dreva.
Žiadne „self-made“. Žiadna číra meritokracia. Len čistokrvný oligarchický outsourcing, kde sa nakradnuté milióny z deväťdesiatych rokov vyprali na luxusný exportný art. Kým bežný mladý talent z našich regiónov zdochýna na systémovú chudobu a absenciu akejkoľvek pomoci, potomkovia mečiarovsko-kapitalistických šmejdov si kupujú lístky do prvotriedneho showbiznisu za naše vlastné peniaze.
Tie peniaze patrili vám!
Tie peniaze patrili vám, ľuďom, ktorí tu denne poctivo pracujú, platia dane, držia nad vodou rozpadávajúce sa školstvo a zdravotníctvo a počítajú každý cent. Mali slúžiť na rozvoj našich miest, na infraštruktúru, na podporu reálnych talentov bez tlačenky a na to, aby mladí ľudia nemuseli z tejto krajiny utekať. Namiesto toho skončili v cyperských schránkach, aby z nich vyrástol súkromný sponzorský balík pre život v bavlnke na druhom konci sveta.
A to je na celej tejto šou to najbezočivejšie: kým vy sa skladáte na prežitie systému, pretvarujúca sa elita vám z Los Angeles cez pozlátené PR predáva váš vlastný ukradnutý kapitál ako príbeh o „ťažko vydretom slovenskom sne“.
Fetišizácia biedy pre smotánku
A potom tu máme ten najhnusnejší bonbónik celej tejto frašky: larpovanie na „eastern European poor girl“.
Západný svet miluje exotov z Východu, surovú melanchóliu a estetiku postsovietskej biedy. Je to hrozne edgy, keď sa boháčom z Beverly Hills servíruje chudoba ako šik doplnok k rannej kávovskej foam. Ale keď túto úbožackú fetišizáciu predvádza niekto, kto vo svojom posranom živote nejedol starý rožok s paštétou z núdze, kto nikdy nemusel riešiť, či zaplatí plyn, a vyrastal v sterilnej bubline oligarchických miliónov, to už nie je art. To je odporný, cynický výsmech.
Robiť zo seba trpiacu východoeurópsku chudobu, keď vám ocko kúpil vstupenku do sveta cez schránkové firmy, je vrchol pokrytectva. Je to luxusný hipsterizmus naruby: zarábať na estetizácii utrpenia regiónu, ktorý pre vás bol vždy len luxusným odrazovým mostíkom.
Kde sú tí „nezávislí“ novinári?
A čo na to naša slovenská žurnalistika? Ja už čítam len saodviaz.sk. Novinári? Ticho ako po smrti v kobke. Hlavný prúd sa podlizuje, slintá a bozkáva prstene celebritám, pretože sa posrali strachom, že by im vypadli kontakty, alebo pozvánky na večierky. Nikto sa neopýta na pôvod peňazí. Nikto nenapíše pravdu o tom, z akých hrobov vyrástla táto nová elita. Kritická reflexia v slovenskej kultúre zdochla, existuje len vtedy, keď sa kope do bezbranných, ale pred peniazmi a vplyvom sa všetci poslušne zvalia na kolená.
Takže sa už nepretvarujme. Adele úspech nikto nezávidí, s takým balíkom peňazí a kontaktov by v L.A. spievalo a tancovalo aj vycvičené prasa.
Oklamali ste nás.
Celý tento systém je prehnitý od základu a postavený na troskách ľudí, ktorých okradli. Je pekné, že sa dievča snaží, ale celá táto trblietavá šaškáreň smrdí zatuchnutým kapitalizmom našich deväťdesiatych rokov.
Dokedy sa tu budeme klaňať deťom zlodejov a tlieskať ich falošným americkým snom?