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21. sep 2026 o 06:08
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Keď sa rozídu aj Andrej s Dankom: Politickí stratégovia na všetky štyri strany

Keď to takto pôjde ďalej, do konca volebného obdobia sa rozídu aj Andrej s Dankom. Lebo človek už naozaj nevie, či sleduje politický súboj, schizofréniu, alebo nevydarený pokus o telenovelu.

Monika Albertiová
Monika Albertiová Bloger
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​Danko je totiž presne taký, ako jeho učiteľ Fico: stratég roka. Politika na všetky štyri svetové strany priniesla svoje ovocie. Výsledok? Na severe, juhu, východe aj západe nás už majú za úplných dementov.

​Preložené do ľudskej reči bez diplomatických cenzúr: Danko predsa presne vie, čo robí. Taraba sa s ním nerozdelil, tak skončil. A kým sa tu divadielko pre verejnosť hrá na ideové rozpory, v pozadí je ešte stále zopár desiatok miliónov eur na rozkradnutie. Veď nový minister sa s nimi už určite nejak pekne podelí. Celá táto dráma s odvolávaním a vyhrážkami má vo finále jediný efekt: Danko iba úspešne zvýšil cenu Tomáša Tarabu a Robertovi Ficovi tlak na nebezpečné hodnoty. (Záhada náhlej choroby premiéra vyriešená).

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​Ale buďme k sebe úprimní. Nemyslím si, že sa tu deje niečo, čo by správna igelitka, alebo krabica od šampanského v závere nevyriešila. Sme predsa na Slovensku, tu má každé politické priateľstvo aj hnev svoju presnú trhovú hodnotu.

Presne takto to vyzerá, keď sa mocenské egá a kuloárne kšefty postavia nad akúkoľvek štátnu či politickú štábnu kultúru. Lebo kým sa oni handrkujú o svoje korytá a politické prežitie na všetky štyri svetové strany, jediným reálnym výsledkom zostáva len to, že účet za ich predstavenie v plnom rozsahu platíme, presne tak, ako vždy, my všetci.

Monika Albertiová

Monika Albertiová
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Som človek a to je moja politika. Nezávislá občianka Slovenskej republiky a Českej republiky, zároveň aj Európskej únie. Politologička, absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Verejný priestor sledujem s odstupom, ale nie bez názoru. Píšem, keď je potrebné pomenovať veci pravým menom.

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