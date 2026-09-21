Keď sa rozídu aj Andrej s Dankom: Politickí stratégovia na všetky štyri strany

Danko je totiž presne taký, ako jeho učiteľ Fico: stratég roka. Politika na všetky štyri svetové strany priniesla svoje ovocie. Výsledok? Na severe, juhu, východe aj západe nás už majú za úplných dementov.
Preložené do ľudskej reči bez diplomatických cenzúr: Danko predsa presne vie, čo robí. Taraba sa s ním nerozdelil, tak skončil. A kým sa tu divadielko pre verejnosť hrá na ideové rozpory, v pozadí je ešte stále zopár desiatok miliónov eur na rozkradnutie. Veď nový minister sa s nimi už určite nejak pekne podelí. Celá táto dráma s odvolávaním a vyhrážkami má vo finále jediný efekt: Danko iba úspešne zvýšil cenu Tomáša Tarabu a Robertovi Ficovi tlak na nebezpečné hodnoty. (Záhada náhlej choroby premiéra vyriešená).
Ale buďme k sebe úprimní. Nemyslím si, že sa tu deje niečo, čo by správna igelitka, alebo krabica od šampanského v závere nevyriešila. Sme predsa na Slovensku, tu má každé politické priateľstvo aj hnev svoju presnú trhovú hodnotu.
Presne takto to vyzerá, keď sa mocenské egá a kuloárne kšefty postavia nad akúkoľvek štátnu či politickú štábnu kultúru. Lebo kým sa oni handrkujú o svoje korytá a politické prežitie na všetky štyri svetové strany, jediným reálnym výsledkom zostáva len to, že účet za ich predstavenie v plnom rozsahu platíme, presne tak, ako vždy, my všetci.