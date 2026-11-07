Naše slovenské zrkadlo: Rusko šport a pokrytectvo, v ktorom sme sa na Slovensku stali majstrami sveta

Športové diskusie pri zápasoch reprezentácie u nás pravidelne skĺznu k rovnakej téme. Sotva zaznie prvá píšťalka, už sa z tieňa vynárajú unavení apologéti Kremeľa so svojimi tromi obľúbenými poučkami. Opakujú ich s takou istotou, akoby išlo o desatoro priamo z hokejovej Siene slávy.
Pritom pri bližšom pohľade ide len o deravú obranu, lacný moralizmus a predovšetkým o ukážkové pokrytectvo, v ktorom sme sa na Slovensku stali majstrami sveta. Pozrime sa na tri najčastejšie mantry, ktoré nám v diskusiách o hokeji a Rusku pravidelne pília uši – a na to, ako sme pri nich ako krajina zlyhali.
Nemiešajte šport a politiku!
Toto je snáď najväčší mýtus, aký kedy v športe vznikol. Ak si chcete pozrieť apolitický šport, choďte sa v nedeľu podvečer pozrieť na školský dvor na žiakov bežiacich dvanásťminútovku, na kolieskových korčuliarov na hrádzi alebo na partiu kamošov, ktorí sa v januári po dvoch pivách na jazere opierajú o hokejky.
Akonáhle sa však na profesionálnej ploche objavia platení hráči oblečení do dresov so štátnym znakom, za zvukov štátnej hymny a pred kamerami štátnych televízií, gratulujem: pozeráte sa na číru politiku. Štát a reprezentácia sú spojené nádoby. Rusko to dobre vie a šport využíva ako nástroj svojej soft power už celé desaťročia. Samotný režim investuje miliardy z Gazpromu či Rosneftu do hokeja práve preto, aby cez športové úspechy legitimoval svoju moc doma aj vo svete. Keď sa Vladimir Putin fotil na ľade s hviezdami KHL a strelil osem „priateľských“ gólov, nebol to voľnočasový koníček. Bola to politická propaganda v priamom prenose.
Športovci nemôžu za to, odkiaľ sú
Jednoduchá premisa: Oni len korčuľujú, za vojnu predsa nemôžu.
Lenže reprezentant nie je náhodný občan s pasom, ktorý sa náhodou ocitol na ľade. V momente, keď si oblečie národný dres, preberá úlohu ambasádora danej krajiny. A v prípade Ruska ide o krajinu, ktorá vedie útočnú, dobyvačnú vojnu.
Navyše, mnohí ruskí športovci nie sú len pasívnymi prihliadajúcimi. Ruský hokej je historicky aj majetkovo previazaný s armádou, stačí sa pozrieť na kluby ako CSKA či SKA. Mnohí hráči majú formálne armádne hodnosti a zmluvy s bezpečnostnými zložkami.
A čo tí v zámorí? Hviezdy v NHL majú plnú slobodu prehovoriť. Namiesto odsúdenia agresie sme však sledovali vznik iniciatív ako PutinTeam, ktorú zakladal Alex Ovečkin. Mlčanie či dokonca aktívna podpora autoritárskeho režimu z komfortu miliónových kontraktov na Západe nie je „neuveriteľná nepriazeň osudu“, meškanie letu ani smola, ale vedomé rozhodnutie. Každý občan nesie svoj diel zodpovednosti za stav svojho štátu, a medzinárodná hviezda dvojnásobne.
Rusko nemôže a Amerika hej?
Klasický, hlboko zakorenený whataboutizmus. Akonáhle dojdú argumenty k Rusku, vytiahne sa Washington 2003 alebo 1999.
Nie je potrebné robiť zo zložitej zahraničnej politiky USA svätý obrázok – intervencie v Iraku či iných častiach sveta boli tvrdokovo kritizované a priniesli obrovské ľudské tragédie. Je tu však zásadný priepastný rozdiel v chápaní reality.
Rusko nevedie bežnú geopolitickú intervenciu; vedie totálnu, dobyvačnú a expanzívnu vojnu s cieľom teritoriálne okradnúť svojho suseda a vymazať ho z mapy ako suverénny národ. Ide o vzorec správania, ktorý Moskva opakuje s obmenami pravidelne – Čečensko, Gruzínsko, Krym, Donbas, až po plnohodnotnú inváziu.
A je tu ešte jeden detail: Keď USA išli do Iraku, v Amerike i po celom svete protestovali milióny ľudí, médiá kritizovali vládu a hokejisti nešli do väzenia za to, že vyjadrili nesúhlas s prezidentom. V Rusku vás za slovo „vojna“ na transparentoch pošlú na desať rokov do trestaneckej kolónie.
Naše slovenské zrkadlo: Alibizmus namiesto chrbtovej kosti
A tu sa dostávame k tomu, čo bolí najviac.Severské či baltické krajiny mali od prvého dňa jasno. Fíni, Švédi či Česi okamžite postavili jasnú morálnu hranicu: hráš v KHL a robíš reklamu propagande agresora? V reprezentácii si skončil.
A čo spravili Slováci? Pridali sa k väčšine civilizovaného sveta? Kdeže. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa rozhodol pre osvedčenú slovenskú taktiku „mŕtveho chrobáka“. Začalo sa alibistické kľučkovanie,
posúvanie zodpovednosti na samotných hráčov a blúznenie o tom, že „chceme mať predsa čo najsilnejší tím“. Výsledok bol jediný: vytratenie akéhokoľvek hodnotového kompasu.
Svetlou výnimkou v tejto močiarnej moralistickej hmle ostal Michal Handzuš. Človek, ktorý ako jeden z mála pochopil, o čo tu ide. Ked si Výkonný výbor SZĽH odhlasoval svoj alibistický postoj k hráčom z KHL, Handzuš na protest odstúpil. Obetoval teplé funkcionárske miesto za čisté svedomie a princípy. Ukázal, čo znamená mať chrbtovú kosť vo svete, kde sa väčšina len vyhovára na „šport bez politiky“.
Civilizačný štandard, nie precedens
Argument, že vylúčenie Ruska z medzinárodného hokeja (IIHF) je „zmiešanie politiky so športom“, nerešpektuje ani samotnú históriu. Agresori a nehumánne režimy boli zo športového sveta vylučovaní odjakživa:
Nemecko a Japonsko neboli pozvané na Olympijské hry 1948
Južná Afrika bola kvôli rasistickému režimu apartheidu vylúčená z MOK aj medzinárodného hokeja na celé desaťročia (1964 – 1992).
Juhoslávia bola kvôli vojne na Balkáne vyradená z EURO 1992.
Vylúčenie Ruska nie je žiadny vymyslený trest pre „chudákov hokejistov“. Je to jediný možný civilizačný postup voči štátu, ktorý otvorene pustoší svojho suseda, testuje hranice ostatných a pohŕda medzinárodným právom.
Kým Rusko nezastaví svoju agresiu, reprezentovať ho na medzinárodnom ľade znamená len jedno: robiť živú reklamu režimu. A s takým tímom sa skrátka hokej nehrá. Škoda len, že na to, aby sme to pochopili aj u nás doma, nám nestačí ani príklad vlastných hokejových legiend s chrbátom rovným ako Handzuš.