sobota, 7. november, 2026 |  Meniny má René
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
7. nov 2026 o 14:38
Prečítané: 0x

Naše slovenské zrkadlo: Rusko šport a pokrytectvo, v ktorom sme sa na Slovensku stali majstrami sveta

Naše slovenské zrkadlo: Alibizmus namiesto chrbtovej kosti

Monika Albertiová
Monika Albertiová Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Športové diskusie pri zápasoch reprezentácie u nás pravidelne skĺznu k rovnakej téme. Sotva zaznie prvá píšťalka, už sa z tieňa vynárajú unavení apologéti Kremeľa so svojimi tromi obľúbenými poučkami. Opakujú ich s takou istotou, akoby išlo o desatoro priamo z hokejovej Siene slávy.

​Pritom pri bližšom pohľade ide len o deravú obranu, lacný moralizmus a predovšetkým o ukážkové pokrytectvo, v ktorom sme sa na Slovensku stali majstrami sveta. Pozrime sa na tri najčastejšie mantry, ktoré nám v diskusiách o hokeji a Rusku pravidelne pília uši – a na to, ako sme pri nich ako krajina zlyhali.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

​Nemiešajte šport a politiku!

​Toto je snáď najväčší mýtus, aký kedy v športe vznikol. Ak si chcete pozrieť apolitický šport, choďte sa v nedeľu podvečer pozrieť na školský dvor na žiakov bežiacich dvanásťminútovku, na kolieskových korčuliarov na hrádzi alebo na partiu kamošov, ktorí sa v januári po dvoch pivách na jazere opierajú o hokejky.

​Akonáhle sa však na profesionálnej ploche objavia platení hráči oblečení do dresov so štátnym znakom, za zvukov štátnej hymny a pred kamerami štátnych televízií, gratulujem: pozeráte sa na číru politiku. Štát a reprezentácia sú spojené nádoby. Rusko to dobre vie a šport využíva ako nástroj svojej soft power už celé desaťročia. Samotný režim investuje miliardy z Gazpromu či Rosneftu do hokeja práve preto, aby cez športové úspechy legitimoval svoju moc doma aj vo svete. Keď sa Vladimir Putin fotil na ľade s hviezdami KHL a strelil osem „priateľských“ gólov, nebol to voľnočasový koníček. Bola to politická propaganda v priamom prenose.

SkryťVypnúť reklamu

​Športovci nemôžu za to, odkiaľ sú

SkryťVypnúť reklamu

​Jednoduchá premisa: Oni len korčuľujú, za vojnu predsa nemôžu.

Lenže reprezentant nie je náhodný občan s pasom, ktorý sa náhodou ocitol na ľade. V momente, keď si oblečie národný dres, preberá úlohu ambasádora danej krajiny. A v prípade Ruska ide o krajinu, ktorá vedie útočnú, dobyvačnú vojnu.

​Navyše, mnohí ruskí športovci nie sú len pasívnymi prihliadajúcimi. Ruský hokej je historicky aj majetkovo previazaný s armádou, stačí sa pozrieť na kluby ako CSKA či SKA. Mnohí hráči majú formálne armádne hodnosti a zmluvy s bezpečnostnými zložkami.

​A čo tí v zámorí? Hviezdy v NHL majú plnú slobodu prehovoriť. Namiesto odsúdenia agresie sme však sledovali vznik iniciatív ako PutinTeam, ktorú zakladal Alex Ovečkin. Mlčanie či dokonca aktívna podpora autoritárskeho režimu z komfortu miliónových kontraktov na Západe nie je „neuveriteľná nepriazeň osudu“, meškanie letu ani smola, ale vedomé rozhodnutie. Každý občan nesie svoj diel zodpovednosti za stav svojho štátu, a medzinárodná hviezda dvojnásobne.

SkryťVypnúť reklamu

Rusko nemôže a Amerika hej?

​Klasický, hlboko zakorenený whataboutizmus. Akonáhle dojdú argumenty k Rusku, vytiahne sa Washington 2003 alebo 1999.

​Nie je potrebné robiť zo zložitej zahraničnej politiky USA svätý obrázok – intervencie v Iraku či iných častiach sveta boli tvrdokovo kritizované a priniesli obrovské ľudské tragédie. Je tu však zásadný priepastný rozdiel v chápaní reality.

​Rusko nevedie bežnú geopolitickú intervenciu; vedie totálnu, dobyvačnú a expanzívnu vojnu s cieľom teritoriálne okradnúť svojho suseda a vymazať ho z mapy ako suverénny národ. Ide o vzorec správania, ktorý Moskva opakuje s obmenami pravidelne – Čečensko, Gruzínsko, Krym, Donbas, až po plnohodnotnú inváziu.

SkryťVypnúť reklamu

​A je tu ešte jeden detail: Keď USA išli do Iraku, v Amerike i po celom svete protestovali milióny ľudí, médiá kritizovali vládu a hokejisti nešli do väzenia za to, že vyjadrili nesúhlas s prezidentom. V Rusku vás za slovo „vojna“ na transparentoch pošlú na desať rokov do trestaneckej kolónie.

​Naše slovenské zrkadlo: Alibizmus namiesto chrbtovej kosti

​A tu sa dostávame k tomu, čo bolí najviac.Severské či baltické krajiny mali od prvého dňa jasno. Fíni, Švédi či Česi okamžite postavili jasnú morálnu hranicu: hráš v KHL a robíš reklamu propagande agresora? V reprezentácii si skončil.

​A čo spravili Slováci? Pridali sa k väčšine civilizovaného sveta? Kdeže. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa rozhodol pre osvedčenú slovenskú taktiku „mŕtveho chrobáka“. Začalo sa alibistické kľučkovanie,

posúvanie zodpovednosti na samotných hráčov a blúznenie o tom, že „chceme mať predsa čo najsilnejší tím“. Výsledok bol jediný: vytratenie akéhokoľvek hodnotového kompasu.

​Svetlou výnimkou v tejto močiarnej moralistickej hmle ostal Michal Handzuš. Človek, ktorý ako jeden z mála pochopil, o čo tu ide. Ked si Výkonný výbor SZĽH odhlasoval svoj alibistický postoj k hráčom z KHL, Handzuš na protest odstúpil. Obetoval teplé funkcionárske miesto za čisté svedomie a princípy. Ukázal, čo znamená mať chrbtovú kosť vo svete, kde sa väčšina len vyhovára na „šport bez politiky“.

​Civilizačný štandard, nie precedens

​Argument, že vylúčenie Ruska z medzinárodného hokeja (IIHF) je „zmiešanie politiky so športom“, nerešpektuje ani samotnú históriu. Agresori a nehumánne režimy boli zo športového sveta vylučovaní odjakživa:

Nemecko a Japonsko neboli pozvané na Olympijské hry 1948

​Južná Afrika bola kvôli rasistickému režimu apartheidu vylúčená z MOK aj medzinárodného hokeja na celé desaťročia (1964 – 1992).

​Juhoslávia bola kvôli vojne na Balkáne vyradená z EURO 1992.

Vylúčenie Ruska nie je žiadny vymyslený trest pre „chudákov hokejistov“. Je to jediný možný civilizačný postup voči štátu, ktorý otvorene pustoší svojho suseda, testuje hranice ostatných a pohŕda medzinárodným právom.

Kým Rusko nezastaví svoju agresiu, reprezentovať ho na medzinárodnom ľade znamená len jedno: robiť živú reklamu režimu. A s takým tímom sa skrátka hokej nehrá. Škoda len, že na to, aby sme to pochopili aj u nás doma, nám nestačí ani príklad vlastných hokejových legiend s chrbátom rovným ako Handzuš.

Monika Albertiová

Monika Albertiová
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  273
    •  | 
  • Páči sa:  10 542x

Som človek a to je moja politika. Nezávislá občianka Slovenskej republiky a Českej republiky, zároveň aj Európskej únie. Politologička, absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Verejný priestor sledujem s odstupom, ale nie bez názoru. Píšem, keď je potrebné pomenovať veci pravým menom.

Prémioví blogeri

Všetky články
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

112 článkov
INESS

INESS

136 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu