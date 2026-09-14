Prečo by sme mali platiť aj za neviditeľnú prácu Zuzane Dolinkovej?

Zuzana Dolinková, ktorá po jedenástich mesiacoch hrdinského zápasu so slovenským zdravotníctvom zabuchla dvere nielen na ministerstve, ale rovno aj v parlamente, sa akosi ticho vyparila. Zažiarila a zhasla.
Kvapka nádeje, že azda odišla rozjímať do ticha slovenských lesov, či niekde inde, za vlastné, sa však rozplynula rýchlejšie než predvolebné sľuby strany krásnych ľudí.
Ukázalo sa totiž, že naša „špičková odborníčka“ sa nezabudla usadiť do teplúčka. Už viac ako poldruha roka totiž zarezáva, alebo skôr nezarezáva, na Úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy. Interné zdroje sa zhodujú na tom, že tamojší zamestnanci by pani exministerku nespoznali ani na plagáte, keďže ju na pracovisku vídavajú asi tak často ako rozumné opatrenia v slovenskom zdravotníctve. Ale nebojme sa, e-mailovú adresu a lukratívnu kanceláriu priamo u podpredsedu vlády má zabezpečenú sväto-sväte. Kým bežný smrteľník ráno štartuje auto do práce s vedomím, že za 37,5 hodiny týždenne dostane almužnu, tu sa šepká o sedemtisícových sumách za špeciálnu disciplínu: diaľkové riadenie neviditeľna.
Strana Hlas-SD nám predsa hovorila, že to s nami myslí dobre
A naozaj, mysleli to tak dobre, až pani Dolinková dostala za odmenu flek, ktorý by jej závidel aj Harry Potter so svojím plášťom neviditeľnosti. Načo by sme predsa investovali dane pracujúcich ľudí do niečoho takého banálneho, ako sú cesty, nemocnice, či učitelia, keď môžeme financovať exkluzívny štátny exil pre politických turistov? Veď predsa každá správna politická kariéra potrebuje aj svoju home office fázu, ktorá trvá osemnásť mesiacov a nikto pri nej netuší, či dotyčná aspoň občas nezabudla prepnúť schránku na out of office.
Ak ste si doteraz mysleli, že slovenská štátna správa je neefektívna, mýlili ste sa. Je to totiž vrcholne kreatívny ateliér, kde vznikajú úplne nové, doteraz nepoznané pracovné pozície. Plné vrecká, prázdna stolička v kancelárii, a úsmev od ucha k uchu. Bonus solárko. Dream job aj pre mňa.
Viete čo, treba ich zvoliť znova! Dolinkovú, Eštoka a spol.. Naše dane predsa nepotrebujeme pre seba! V tejto gubernii je to už aj tak jedno.
Len tak rozmýšľam: Dokáže raz ktosi zrátať makroekonomické škody, čo tu zostanú po stranách Smer a Hlas?