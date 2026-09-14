pondelok, 14. september, 2026 |  Meniny má Ľudomil
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
14. sep 2026 o 16:37
Prečítané: 0x

Prečo by sme mali platiť aj za neviditeľnú prácu Zuzane Dolinkovej?

Tak nám tu po odchode z ministerského kresla opäť raz zahviezdila stará známa politická hviezdička

Monika Albertiová
Monika Albertiová Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Zuzana Dolinková, ktorá po jedenástich mesiacoch hrdinského zápasu so slovenským zdravotníctvom zabuchla dvere nielen na ministerstve, ale rovno aj v parlamente, sa akosi ticho vyparila. Zažiarila a zhasla.

Kvapka nádeje, že azda odišla rozjímať do ticha slovenských lesov, či niekde inde, za vlastné, sa však rozplynula rýchlejšie než predvolebné sľuby strany krásnych ľudí.

​Ukázalo sa totiž, že naša „špičková odborníčka“ sa nezabudla usadiť do teplúčka. Už viac ako poldruha roka totiž zarezáva, alebo skôr nezarezáva, na Úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy. Interné zdroje sa zhodujú na tom, že tamojší zamestnanci by pani exministerku nespoznali ani na plagáte, keďže ju na pracovisku vídavajú asi tak často ako rozumné opatrenia v slovenskom zdravotníctve. Ale nebojme sa, e-mailovú adresu a lukratívnu kanceláriu priamo u podpredsedu vlády má zabezpečenú sväto-sväte. Kým bežný smrteľník ráno štartuje auto do práce s vedomím, že za 37,5 hodiny týždenne dostane almužnu, tu sa šepká o sedemtisícových sumách za špeciálnu disciplínu: diaľkové riadenie neviditeľna.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Strana Hlas-SD nám predsa hovorila, že to s nami myslí dobre

A naozaj, mysleli to tak dobre, až pani Dolinková dostala za odmenu flek, ktorý by jej závidel aj Harry Potter so svojím plášťom neviditeľnosti. Načo by sme predsa investovali dane pracujúcich ľudí do niečoho takého banálneho, ako sú cesty, nemocnice, či učitelia, keď môžeme financovať exkluzívny štátny exil pre politických turistov? Veď predsa každá správna politická kariéra potrebuje aj svoju home office fázu, ktorá trvá osemnásť mesiacov a nikto pri nej netuší, či dotyčná aspoň občas nezabudla prepnúť schránku na out of office.

​Ak ste si doteraz mysleli, že slovenská štátna správa je neefektívna, mýlili ste sa. Je to totiž vrcholne kreatívny ateliér, kde vznikajú úplne nové, doteraz nepoznané pracovné pozície. Plné vrecká, prázdna stolička v kancelárii, a úsmev od ucha k uchu. Bonus solárko. Dream job aj pre mňa.

SkryťVypnúť reklamu

​Viete čo, treba ich zvoliť znova! Dolinkovú, Eštoka a spol.. Naše dane predsa nepotrebujeme pre seba! V tejto gubernii je to už aj tak jedno.

SkryťVypnúť reklamu

Len tak rozmýšľam: Dokáže raz ktosi zrátať makroekonomické škody, čo tu zostanú po stranách Smer a Hlas?

Monika Albertiová

Monika Albertiová
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  263
    •  | 
  • Páči sa:  9 946x

Som človek a to je moja politika. Nezávislá občianka Slovenskej republiky a Českej republiky, zároveň aj Európskej únie. Politologička, absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Verejný priestor sledujem s odstupom, ale nie bez názoru. Píšem, keď je potrebné pomenovať veci pravým menom.

Prémioví blogeri

Všetky články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

125 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

111 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu