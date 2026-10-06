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6. okt 2026 o 08:30
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Šikana. Kto z vás sa s ňou v živote nestretol?

Na chodbách škôl, v anonymných komentároch na internete, v tichu kancelárií, kde nadriadený šľape po dôstojnosti človeka, lebo môže. Zastali ste sa niekedy niekoho?

Monika Albertiová
Monika Albertiová Bloger
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Povedali ste nahlas to, čo ostatní len vystrašene šepkali v kúte? Ak áno, pravdepodobne presne poznáte tú pachuť, keď sa to celé obrátilo proti vám.

Odvaha, za ktorú sa platí

​V našej spoločnosti totiž platí zvrátené pravidlo: kto kričí, že sa ubližuje, ten je za rušivý element. Dav sa okamžite stiahne. Ľudia sú vo svojej podstate často len vystrašené stádo a pohodlní sebci, ktorých zaujíma hlavne to, aby sa to netýkalo ich. Hrajú hru na mŕtvych chrobákov, lebo veď: kto nič nerobí, nič nepokazí.

​Lenže ticho nie je neutralita. Ticho je súhlas.

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​Stačí sa pozrieť na tragické udalosti, ktoré otriasajú našimi školami, napríklad na prípad v Staškove, kde varovné signály a trestné oznámenia učiteliek kvôli brutálnym útokom na sociálnych sieťach systém jednoducho hodil za hlavu. Spolužiačka Nelka na to upozornila, postavila sa zlu, a zaplatila za to najvyššiu cenu. Kde boli vtedy všetci ostatní?

Zviazaní strachom, zatvorení za oponou alibizmu.

​Niektorí sa dnes na internete snažia tento čin ospravedlňovať, či zmierňovať rečami o údajnej šikane útočníka, čo rodina obete rázne odmieta. Ukazuje sa však, ako rýchlo sa šíria dezinformácie, zatiaľ čo inšpekcia bezmocne (a neskoro) odkrýva to, čo bolo jasné od začiatku: zlyhanie tých, ktorí mali chrániť.

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Alibizmus na všetkých frontoch

​Sme svedkami doby, kedy sa inštitúcie chránia navzájom, a občan je na to sám. Keď sa ozvete vy, zrazu ste prehnane citliví, robíte paniku, kazíte štatistiky. Agresor získa pocit beztrestnosti a terčom sa stávate vy, lebo ste vybočili z radu poslušných oviec.

​A hoci sa hovorí, že „na každom šprochu je pravdy trochu“, v takýchto extrémnych situáciách to neplatí. Snaha hľadať výhovorky pre chladnokrvnú brutalitu sú len tichým spolupáchateľstvom.

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Skutočným problémom je hrozivé rodinné zázemie, závislosti, väzenie a najmä úplne ignorované varovné signály inštitúcií, ktoré mali konať omnoho skôr.

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Dokedy budeme tolerovať túto spoločenskú skazu, kde sa statočnosť trestá a zbabelosť sa povýšila na normu?

​Pýtam sa vás: Kde je tá hranica, kedy prestávame byť ľuďmi a stávame sa len tichými divákmi v hľadisku cudzej tragédie?

​Zastali ste sa niekedy niekoho a otočilo sa to proti vám?

​Lebo o zle sa neprestane hovoriť len preto, že pred ním zbabelo zatvoríme oči.

 

Monika Albertiová

Monika Albertiová
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  • Počet článkov:  269
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  • Páči sa:  10 224x

Som človek a to je moja politika. Nezávislá občianka Slovenskej republiky a Českej republiky, zároveň aj Európskej únie. Politologička, absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Verejný priestor sledujem s odstupom, ale nie bez názoru. Píšem, keď je potrebné pomenovať veci pravým menom.

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