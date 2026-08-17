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16. aug 2026 o 08:07
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Slovensko na kolenách: Ako sme si prešustrovali vlastnú budúcnosť

Sme nahnevaní. Sme frustrovaní. A čo je najhoršie, sme znechutení, lebo veľmi dobre vieme, že táto krajina mala na viac.

Monika Albertiová
Monika Albertiová Bloger
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Diskusia  (6)

Namiesto toho, aby sme sa posúvali dopredu, sme dvadsaťsedem rokov vŕtali jeden jediný tunel. Doslova aj metaforicky.

​Stačí sa pozrieť cez hranice a človeku je do plaču. Ekonomika v otrasnom stave, zdravotníctvo na prístrojoch, školstvo zamrznuté v minulom storočí, kultúra na okraji záujmu a dopravná sieť, ktorá pripomína skôr tankodrom, než európsky štát. Kde sa stala chyba? V tom, komu zverujeme kľúče od miešačky.

Hluční spasitelia, spiatočníci a majstri manipulácie

​Tí, ktorí majú v hlave aspoň štipku zdravého rozumu, hľadajú zmenu. Chcú víziu, rozvoj, modernizáciu, nazvite to akokoľvek, len nech to konečne funguje. A nie, na to človek nemusí byť fanúšikom konkrétnej politickej značky, stačí chcieť, aby veci normálne bežali.

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​Lenže potom tu máme druhú skupinu. Tých, čo naletia krikľúňom a majstrom sveta v sľubovaní. Títo politickí eskamotéri vedú reči plné hnevu, no za ich výstupmi nie je absolútne nič. Žiadna koncepcia, žiadna odbornosť, len čistý chaos a amatérizmus.

​Ďalšia kategória? Oportunisti bez chrbtovej kosti. Zaštiťujú sa vierou a „tradičnými hodnotami“, no v skutočnosti ponúkajú len pánbožkársky fatalizmus. Tlačia nás späť do stredoveku a tvária sa, že modlitba opraví rozpadnuté mosty a zachráni kolabujúce nemocnice. Rýdze spiatočníctvo.

Najväčší trik: Bubák namiesto zdravotníctva

​A potom prichádza to najhoršie. Dôverčiví ľudia, ktorých preliaty hnev (už to vidia aj tí, ktorí fanaticky verili svojim vodcom, len to nemôžu verejne priznať), premiešajú s nenávisťou voči veciam, ktoré s kvalitou ich života nemajú spoločné vôbec nič.

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​Namiesto toho, aby sa pýtali, kde sú ich dane, bojujú proti homosexuálom, mýtickým progresívcom, feministkám, Ukrajincom či vymysleným hrozbám. A tento absurdný divadelný kus riadia presne tí, ktorí za marazmus v tejto krajine môžu takmer na sto percent. Rýchlo ukážu prstom na náhradný cieľ a oblbnutý dav im to zbaští aj s navijakom.

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​Ak to nestačí, nastúpia internetoví demagógovia a kričiaci krikľúni, ktorí ponúkajú len čistý jed a nulu na konci. NIČ VIAC.

Slovensko stojí na mieste. Vlastne každým dňom cúva.  Kým sa nesústredíme na to, čo reálne hýbe kvalitou života, na vzdelanie, infraštruktúru, fungujúce služby a podporu rozumu, budeme len smutne pozerať, ako nám definitívne uteká vlak.

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​A to si táto krajina naozaj nezaslúžila.

Monika Albertiová

Monika Albertiová
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  • Počet článkov:  261
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Som človek a to je moja politika. Nezávislá občianka Slovenskej republiky a Českej republiky, zároveň aj Európskej únie. Politologička, absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Verejný priestor sledujem s odstupom, ale nie bez názoru. Píšem, keď je potrebné pomenovať veci pravým menom.

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