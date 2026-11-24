Sedemdesiatdeväť hlasov za, sedemdesiatjeden proti. Elegancia v oblekoch, biele košele, spokojné úsmevy, a voľba poštou zo zahraničia je minulosťou.
Kým predkladatelia a vládna koalícia tento krok oficiálne zdôvodňujú potrebou chrániť tajnosť hlasovania, kritici a opozícia v ňom vidia snahu obmedziť voličov v zahraničí z obavy pred výsledkom budúcich volieb.
Lenže v tom celom nadšení z toho, ako ste to vraj „vyriešili“ s voličmi v cudzine, vám unikol jeden drobný detail. Alebo skôr vaši radcovia vám ho zabudli nakresliť na papier.
Mali ste šancu. Mohli ste ukázať, že máte vlastný politický inštinkt a že nejdete len v zákryte Roberta Fica. Namiesto toho ste sa opäť rozhodli hrať jeho hru. A presne v tej chvíli ste si pod sebou podpílili konár.
Prečo? Lebo Robert Fico veľmi dobre vie, čo robí. Pre seba. Nepotrebuje silných partnerov, potrebuje spoľahlivé hlasy v sále, ktoré odhlasujú aj zmeny, ktoré nakoniec najviac uškodia menším hráčom v koalícii.
Keď sa menia volebné pravidlá, časť voličov v zahraničí to nevzdá, naopak, zmobilizuje ich to. Sadnú do áut, vlakov a lietadiel, vycestujú na zastupiteľské úrady alebo domov na Slovensko, a ten politický účet vám prídu vystaviť osobne.
Pán Taraba, máte okolo seba veľmi zlých radcov. Naozaj veľmi zlých.
Mali ste sa radšej spýtať mňa. Povedala by som vám to za menej, ako odmeny, ktoré ste rozdávali. A verte mi, mám inštinkt tigra.
Spýtajte sa Romana.
Z tých hlasov zo zahraničia sa vám mohol ujsť hodný kus. Takto si užite labutiu pieseň posledných mesiacov.
A my si môžeme zatiaľ len tíško lízať labu.
Zasa nemáme koho voliť.