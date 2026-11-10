Vládna koalícia sa správa, akoby mala ústavnú väčšinu, ale pritom visí na šnúrke od gatí troch poslancov: Tarabu, Malatinca a Slyška

Ak ste si mysleli, že politická fyzika o výtlaku sa riadi aspoň nejakými Newtonovými zákonmi, v slovenskom parlamente vás chlapci rýchlo vyvedú z omylu. Tu totiž platí úplne iná rovnica: najväčší nepriateľ koalície nie je opozícia, ale obyčajná, zákerná, stredoškolská matematika.
Keď sa premiér Fico a jeho verní pustili už do niekoľkej nápravy Trestného zákona, lebo, samozrejme, prepísať ho nestačilo na to, aby sa kamoši vysekali z prúserov, zrazu narazili na stenu. Na stenu, ktorú si sami postavili, keď z vládnej koalície vyrobili menšinový cirkus.
A tu prichádza na scénu tá najvtipnejšia politologická finta, akú môže predviesť poslanec, ktorý sa tvári, že vlastne nič nechce, len tak trochu dýcha vzduch v sále.
Reč je o legendárnom tlačidle Zdržal sa.
Odsúdení na vlastnú neschopnosť
V bežnom živote znamená zdržal sa niečo ako: Neviem, nestarám sa, nechajte ma na pokoji. Lenže v slovenskom parlamente je to politická rádioaktívna látka.
Pozrime sa na to cez jednoduchý príklad, ktorý by zvládol aj žiak základnej školy. Koalícia má v sále pevných, verných a poslušných 73 hlasov. Na to, aby pretlačili svoje retroaktívne hračky pre kajúcnikov, však potrebujú čosi vyhrať v kase zvanej kvórum. A tu sa začína sranda.
Predstavte si, že slávni tarabovci: páni Taraba, Malatinec a Slyško, tí nezávislí páni, čo včera rozdávali rozumy a dnes váhajú, či podržať vládny kočiar, urobia diplomatický krok. Nezahlasujú proti. Oni sa zdržia.
Na prvý pohľad si volič Smeru povie: No vidíte, veď nehlasovali s tou zlou opozíciou! Nehodili nám poleno pod nohy!
Lenže tu prichádza ten moment, kedy by mal Robert Fico vytiahnuť učebnicu matematiky pre prvý stupeň ZŠ. Poslanec, ktorý sa zdržal, stále sedí v sále a počíta sa do celkového kvóra prítomných.
Keď ti vlastná pasivita zlomí väz
Ak je v sále plný dom, povedzme všetkých 150 poslancov, lebo sa rozdávajú stoličky alebo chlebíčky, kvórum na schválenie zákona zostáva na brutálnych číslach. Aby koalícia pretlačila svoj zákon, potrebuje nadpolovičnú väčšinu prítomných.
A teraz čítajte tie počty:
Koalícia má v sále svojich poslušných 73 hlasov.
Tarabovci stlačia tlačidlo zdržal sa, takže v sále ostávajú, ale nedajú ani jeden hlas „ZA“.
Opozícia je nastúpená, zhypnotizovaná a svieti na červeno.
Výsledok? Koalícia na to, aby vyhrala, potrebuje aspoň 74 alebo 76 hlasov. Lenže ona má iba 73.
A tak tu máme nádherný paradox: tarabovci nemusia urobiť nič divoké. Nemusia dokonca ani prebehnúť k opozícií. Stačí, že sa pohodlne oprú o operadlo, dajú si nohy na stôl a stlačia neutrálne tlačidlo. Tým, že zostali prítomní a nepovedali jasné áno, vyletelo kvórum tak vysoko, že ho koalícia bez ich hlasov nedokáže preskočiť ani s tyčou na skok o žrdi.
Čistá poézia menšinovej agónie
To je celá krása dnešného slovenského parlamentarizmu. Vládna koalícia sa správa, akoby mala ústavnú väčšinu, ale pritom visí na šnúrke od gatí troch poslancov.
Načo bojovať s opozíciou, keď vám stačí, aby vám vlastní politickí odídenci ukázali, čo je to vyššia matematika? Ak v utorok v parlamentnej sále zhasnú svetlá a koaličné zákony sa rozplynú vo vzduchu, nezabudnite sa pozrieť na displej. Nebude to vinou opozície. Bude to len dôkaz, že vládni politici síce vedia písať novely Trestného zákona, ale zrátať do 76 im akosi stále nejde.
Bolo to len malé našepkanie Tarabovcom, ako si zvýšiť politickou reputáciu.
Verím, že zdravý rozum, pravda a láska, zvíťazia nad lžou a nenávisťou.