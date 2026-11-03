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3. nov 2026 o 16:59
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Zo stoličky dnes spadli všetci. Nech žije Taraba! (Alebo o tom, ako sa vládna väčšina rozpadla na prach)

Ak Tarabovci nezahlasujú za Trestný zákon, mení sa politická budúcnosť a Fico skončil...alebo: Tarabov prestup do prvej ligy

Monika Albertiová
Monika Albertiová Bloger
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V slovenskej politike občas stačí jedno dopoludnie, aby sa zdanlivo pevné betónové zátarasy zmenili na tekuté piesky. Keď poslanec Roman Malatinec oznámil svoj odchod od Rudolfa Huliaka a prechod k novovznikajúcemu projektu Tomáša Tarabu (TARABA – Rozvoj Slovenska), v parlamente nezostal kameň na kameni. 

​Huliak hneď vyhlásil, že „skoro spadol zo stoličky“, a pravdou je, že v tej chvíli sa otriasli stoličky v celej vládnej koalícii. Formálnych 76 hlasov je minulosťou, koalícia klesla na 75 a parlamentné plénum sa razom premenilo na rukojemníka novej mikro-frakcie.

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Lenže, čo ak tento moment omnoho dôležitejší než len bežná koaličná roztržka? Čo ak sledujeme zrod niečoho celkom iného?

​Smrť mechanickej poslušnosti

​Slovenská politika definitívne opustila éru, kedy strany fungovali ako ideologické bloky. Dnes sme svedkami triumfu atomizovaného mikro-klientelizmu. Roman Malatinec neodchádza pre programový spor, sám otvorene hovorí, že vládne zákony podporí, ak budú „dávať zmysel“. Ide o čistý boj o politické prežitie, preskupovanie síl a snahu vytvoriť si silnejšiu vyjednávaciu pozíciu pod krídlami niekoho, kto vie, ako sa robí politika. 

​Andrej Danko a jeho rozpadnutá poslanecká skládka sú dnes len nemým divákom vlastného úpadku. Rudolf Huliak, zaskočený priamym úderom, stráca kontrolu nad vlastnými ľuďmi. 

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​Na druhej strane ihriska stojí Tomáš Taraba. Hoci formálne odišiel z ministerského kresla, politický priestor nielenže nevypratal, ale práve naopak, majstrovsky ho okupuje. Vytvorením pevného trojbloku v parlamentných laviciach sa z neho stal absolútny arbiter každej jednej schôdze. 

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Test dospelosti: Trestný zákon a budúcnosť Roberta Fica

​Tu sa dostávame k jadru problému, Robert Fico postavil celú svoju politickú kariéru a návrat k moci na zmene Trestného zákona, ochrane svojich ľudí a odbúraní tlaku vyšetrovateľov či kajúcnikov.

Ak by sa stalo, že čo čo i len jeden poslanec z tejto novej Tarabovej trojky pri hlasovaní stlačí tlačidlo „proti“, alebo sa zdrží a kľúčový zákon neprejde, pre Fica to bude znamenať fatálnu prehru a stratu kontroly nad štátom.

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​V tejto chvíli stojí Tomáš Taraba pred historickou dilemou. Ak by „užil rozum“ a odmietol podržať kontroverzné vládne priority, malo by to preňho dva zásadné rozmery:

Pozícia suverénneho hráča, nie prívesku: Doteraz boli menšie frakcie vnímané len ako poslušné hlasovacie stroje vládneho valca. Ak by Tarabov blok otvorene vystúpil a povedal vládnej väčšine rázne nie, prestal by byť ďalším bezvýznamným koaličným kriklúňom a stal by sa reálnou alternatívou vnútri národno-konzervatívneho spektra.

Budovanie značky pre voľby: Ísť do budúcich volieb s imidžom človeka, ktorý do poslednej chvíle zachraňoval všetky problematické zákony Roberta Fica, by Tarabu navždy zaškatuľkovalo ako súčasť padajúceho systému. Naopak, ak sa profiluje ako pragmatický manažér, ktorý s koalíciou tvrdo obchoduje a presadzuje vlastnú agendu, buduje si imidž nezávislého lídra. Voliči, sklamaní z vládneho chaosu, v ňom môžu vidieť silnú alternatívu. A do volieb ešte každý zabudne, na tanečky zo strany do strany...

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História sa opakuje?

V slovenskej politike platí, že silní hráči sa rodia práve vtedy, keď sa prestanú báť položiť vládnu väčšinu na kolená.

​Spomeňme si na rok 1999, kedy Robert Fico presne takto zakladal Smer, odmietal byť len slepým príveskom starých štruktúr, rázne sa vymedzoval voči establishmentu a budoval si pozíciu nezávislého pragmatika, s ktorým musel každý počítať, pretože mal v ruke kľúčové tromfy.

​Ak túto optiku priložíme na Tomáša Tarabu, presne o toto sa teraz pokúša. Uvedomuje si, že ak chce presiahnuť strop bežného „koaličného priživníka“, nemôže sa nechať utopiť v zlej reputácii, akú má dnes Andrej Danko.

Ukázať v pravú chvíľu svaly, postaviť sa vlastnej koalícii a ukázať voličom, že „bez nás to nepôjde a my diktujeme podmienky“, je najúčinnejší spôsob, ako prebrať nespokojných voličov vládnemu táboru.

​Riskantné? Hrá o všetko. Otvorený hnev Roberta Fica sa neodpúšťa ľahko. Ale ak to Taraba dotiahne do konca, zistíme, že slovenská politická mapa má nového, vážneho pána na dosiahnutie moci.

 

​Nech žije Taraba! Teda, aspoň do budúceho hlasovania v pléne.

Monika Albertiová

Monika Albertiová
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Som človek a to je moja politika. Nezávislá občianka Slovenskej republiky a Českej republiky, zároveň aj Európskej únie. Politologička, absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Verejný priestor sledujem s odstupom, ale nie bez názoru. Píšem, keď je potrebné pomenovať veci pravým menom.

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