Zo stoličky dnes spadli všetci. Nech žije Taraba! (Alebo o tom, ako sa vládna väčšina rozpadla na prach)

V slovenskej politike občas stačí jedno dopoludnie, aby sa zdanlivo pevné betónové zátarasy zmenili na tekuté piesky. Keď poslanec Roman Malatinec oznámil svoj odchod od Rudolfa Huliaka a prechod k novovznikajúcemu projektu Tomáša Tarabu (TARABA – Rozvoj Slovenska), v parlamente nezostal kameň na kameni.
Huliak hneď vyhlásil, že „skoro spadol zo stoličky“, a pravdou je, že v tej chvíli sa otriasli stoličky v celej vládnej koalícii. Formálnych 76 hlasov je minulosťou, koalícia klesla na 75 a parlamentné plénum sa razom premenilo na rukojemníka novej mikro-frakcie.
Lenže, čo ak tento moment omnoho dôležitejší než len bežná koaličná roztržka? Čo ak sledujeme zrod niečoho celkom iného?
Smrť mechanickej poslušnosti
Slovenská politika definitívne opustila éru, kedy strany fungovali ako ideologické bloky. Dnes sme svedkami triumfu atomizovaného mikro-klientelizmu. Roman Malatinec neodchádza pre programový spor, sám otvorene hovorí, že vládne zákony podporí, ak budú „dávať zmysel“. Ide o čistý boj o politické prežitie, preskupovanie síl a snahu vytvoriť si silnejšiu vyjednávaciu pozíciu pod krídlami niekoho, kto vie, ako sa robí politika.
Andrej Danko a jeho rozpadnutá poslanecká skládka sú dnes len nemým divákom vlastného úpadku. Rudolf Huliak, zaskočený priamym úderom, stráca kontrolu nad vlastnými ľuďmi.
Na druhej strane ihriska stojí Tomáš Taraba. Hoci formálne odišiel z ministerského kresla, politický priestor nielenže nevypratal, ale práve naopak, majstrovsky ho okupuje. Vytvorením pevného trojbloku v parlamentných laviciach sa z neho stal absolútny arbiter každej jednej schôdze.
Test dospelosti: Trestný zákon a budúcnosť Roberta Fica
Tu sa dostávame k jadru problému, Robert Fico postavil celú svoju politickú kariéru a návrat k moci na zmene Trestného zákona, ochrane svojich ľudí a odbúraní tlaku vyšetrovateľov či kajúcnikov.
Ak by sa stalo, že čo čo i len jeden poslanec z tejto novej Tarabovej trojky pri hlasovaní stlačí tlačidlo „proti“, alebo sa zdrží a kľúčový zákon neprejde, pre Fica to bude znamenať fatálnu prehru a stratu kontroly nad štátom.
V tejto chvíli stojí Tomáš Taraba pred historickou dilemou. Ak by „užil rozum“ a odmietol podržať kontroverzné vládne priority, malo by to preňho dva zásadné rozmery:
Pozícia suverénneho hráča, nie prívesku: Doteraz boli menšie frakcie vnímané len ako poslušné hlasovacie stroje vládneho valca. Ak by Tarabov blok otvorene vystúpil a povedal vládnej väčšine rázne nie, prestal by byť ďalším bezvýznamným koaličným kriklúňom a stal by sa reálnou alternatívou vnútri národno-konzervatívneho spektra.
Budovanie značky pre voľby: Ísť do budúcich volieb s imidžom človeka, ktorý do poslednej chvíle zachraňoval všetky problematické zákony Roberta Fica, by Tarabu navždy zaškatuľkovalo ako súčasť padajúceho systému. Naopak, ak sa profiluje ako pragmatický manažér, ktorý s koalíciou tvrdo obchoduje a presadzuje vlastnú agendu, buduje si imidž nezávislého lídra. Voliči, sklamaní z vládneho chaosu, v ňom môžu vidieť silnú alternatívu. A do volieb ešte každý zabudne, na tanečky zo strany do strany...
História sa opakuje?
V slovenskej politike platí, že silní hráči sa rodia práve vtedy, keď sa prestanú báť položiť vládnu väčšinu na kolená.
Spomeňme si na rok 1999, kedy Robert Fico presne takto zakladal Smer, odmietal byť len slepým príveskom starých štruktúr, rázne sa vymedzoval voči establishmentu a budoval si pozíciu nezávislého pragmatika, s ktorým musel každý počítať, pretože mal v ruke kľúčové tromfy.
Ak túto optiku priložíme na Tomáša Tarabu, presne o toto sa teraz pokúša. Uvedomuje si, že ak chce presiahnuť strop bežného „koaličného priživníka“, nemôže sa nechať utopiť v zlej reputácii, akú má dnes Andrej Danko.
Ukázať v pravú chvíľu svaly, postaviť sa vlastnej koalícii a ukázať voličom, že „bez nás to nepôjde a my diktujeme podmienky“, je najúčinnejší spôsob, ako prebrať nespokojných voličov vládnemu táboru.
Riskantné? Hrá o všetko. Otvorený hnev Roberta Fica sa neodpúšťa ľahko. Ale ak to Taraba dotiahne do konca, zistíme, že slovenská politická mapa má nového, vážneho pána na dosiahnutie moci.
Nech žije Taraba! Teda, aspoň do budúceho hlasovania v pléne.