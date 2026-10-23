Zbohatol. Vždy bol génius.

„Máločo naruší človeku pohodu a úsudok tak spoľahlivo ako pohľad na priateľa, ktorý zbohatol.“
Charles P. Kindleberger
Azda len pohľad na niekoho, koho navyše ani nemáme radi.
Kedysi stačilo, aby susedovi zdochla krava, a človek mal zrazu krajší deň. Dnes už sused možno ani kravu nemá. Jeho nové auto, byt a fotografie z dovolenky však poznáme dôvernejšie než vlastnú záhradu. Kedysi sa mu darilo za plotom; teraz sa mu darí priamo na našej obrazovke.
Samo bohatstvo by nám pritom až tak neprekážalo. Ak niekto dvadsať rokov pracoval, podnikal, riskoval, nespával a popri tom si vypestoval žalúdočný vred, jeho veľký dom prijmeme s pochopením. Aj menšia loď sa zdá byť primeranou odmenou za toľko prebdených nocí. Práca, riziko, odmena — svet má na chvíľu poriadok, takmer protestantský.
Ťažšie sa nám pozerá na úspech kamaráta, ktorého podnikateľské plány sa roky končili pri druhom pive a ktorý dnes vystupuje ako odborník na kryptomeny, burzový guru či startupový vizionár. V rozhovoroch rád pripomína, že „investoval včas“. Vy si však pamätáte aj všetky príležitosti, ktoré prepásol, a márne premýšľate, čím sa tá posledná líšila.
Bývali aj večery, keď rozprával o ďalšom veľkom nápade. Jeden týždeň chcel otvoriť obchod, ďalší vyvíjať aplikáciu; občas vám dokonca ponúkol miesto medzi prvými investormi. Zväčša ste mu odporučili, nech si to ešte premyslí. Nebola to nijaká veľká prezieravosť. Len ste ho poznali dosť dlho na to, aby ste vedeli, ako rýchlo ho dokáže nadšenie opustiť. Teraz pri pohľade na jeho úspech premýšľate, či ste ho od toho posledného nápadu neodhovárali práve vy.
Nie je to závisť. Aspoň si to radi hovoríme. Skôr nepokoj, ktorý sa nedá celkom zahnať: ak mohol zbohatnúť on, buď sme ho celé roky zásadne podceňovali, alebo má svet o zásluhách trochu iné predstavy než my. Ani jedna možnosť človeku veľmi nespríjemní ráno. Pri tej prvej navyše treba pripustiť, že kamarát možno vedel niečo, čo ste nevideli. Tá druhá je pohodlnejšia, hoci tiež nepoteší.
S peniazmi však neprichádza iba auto. Postupne sa dostaví aj nová verzia jeho minulosti. Ľudia si zrazu spomenú, že už ako dieťa sa na LEGO pozeral inak, že mal neobyčajný spôsob uvažovania a videl príležitosť aj tam, kde ostatní videli iba problém. Chlapec, ktorý sa raz opitý pokúsil zohriať mrazenú pizzu aj s krabicou, nebol nešikovný. Vraj len predstihol dobu; svet mu nestíhal rozumieť.
Úspech si totiž žiada životopis, v ktorom sa nič nestalo náhodou. Z chyby sa stane odvaha riskovať, zo šťastia obchodný inštinkt a z informácie, ku ktorej sa ostatní nedostali, cit pre správny okamih. Včerajšia špekulácia dostane uhladený názov. Staré rozhodnutia začnú do seba zapadať s takou presnosťou, až sa človek čuduje, prečo to všetci nevideli už vtedy.
Aj o nepríjemnej povahe sa hovorí zrazu opatrnejšie. Kto bol kedysi neznesiteľný, má dnes „nekompromisnú víziu“. Kto nepočúval druhých, „dôveroval vlastnému úsudku“. Keď na podnikateľskej konferencii vyhlási, že treba veriť svojim snom, obecenstvo si poslušne zapisuje. O správnych známostiach sa prednáša zriedkavejšie.
Pri rannej káve otvoríte sociálnu sieť. Kamarát zverejnil fotografiu pri novom aute; dlaňou sa opiera o kapotu. K obrázku pripísal: „Ďakujem všetkým, ktorí mi verili.“ Vy sa mu úprimne pokúšate priať úspech. Ste dospelý, civilizovaný človek. Hovoríte si, že priateľovi treba úspech dopriať a že závisť ešte nikomu nepomohla. Sú to rozumné myšlienky, lenže pri pohľade na to auto akosi strácajú silu.
Pod príspevkom pribúdajú gratulácie od ľudí, ktorí vždy vedeli, že to raz niekam dotiahne. Niektorí z nich to vedeli už v čase, keď mu odmietli požičať peniaze. Vtedy si však svoje presvedčenie nechali pre seba. Dnes ho píšu verejne, aj so srdiečkom.
Čítate tie komentáre dlhšie, než by ste chceli priznať. Bývalý spolužiak spomína na jeho odvahu. Niekto ďalší píše, že mal na podnikanie hlavu odjakživa. Vy si na tých istých ľudí pamätáte pri inom stole a pri iných rozhovoroch. Kamarátovi sa vtedy smiali celkom srdečne, čo ich zrejme oslobodzuje od povinnosti pamätať si to presne.
Pamäť sa úspechu prispôsobuje prekvapivo ochotne. Výsmech sa zmení na uznanie, opatrné mlčanie na dávnu dôveru a ľudia, ktorí mu kedysi nevedeli prísť na meno, si teraz spomínajú na jeho výnimočnosť. Peniaze tak neopravujú iba životopis svojho majiteľa. Nenápadne upravujú aj životopisy všetkých, ktorí ho poznali. Nikto predsa nechce byť človekom, ktorý budúceho génia stretával celé roky a nespoznal ho. Ešte horšie je priznať si, že ho spoznal, ale neinvestoval.
A napokon nie ste voči tejto úprave minulosti celkom odolní ani vy. Pamätáte si, ako vás pri tom poslednom nápade požiadal o názor. Nepovedali ste mu, že mu veríte. Povedali ste len, že mu držíte palce, a rýchlo ste obrátili reč na niečo iné. Dnes sa vám tá odpoveď javí o čosi povzbudivejšia. Možno ste v ňom predsa len niečo tušili. Človek si nemusí veľa vymýšľať; stačí, keď si z vlastných slov zapamätá tú príjemnejšiu polovicu.
Niekde medzi ďalšou gratuláciou a posledným dúškom kávy sa znovu ozve podozrenie, ktoré ste sa pokúšali zahnať. Vraveli nám, že trh odmeňuje prácu, odvahu a dobré nápady. Možno ich naozaj odmeňuje. Podozrivo často však záleží aj na tom, kto dostal pozvánku na správnu večeru o deň skôr než ostatní.
Takéto myšlienky človeku nepristanú. Obzvlášť keď ešte spláca svoje menšie auto, ktoré si navyše musel kúpiť za vlastné. Radšej sa preto vráti k fotografii, pridá gratuláciu a skúsi si aj on spomenúť, či na tom kamarátovi predsa len vždy nebolo čosi výnimočné.
Od istej sumy totiž peniaze prestávajú byť výsledkom. Stávajú sa vysvetlením. Ak ich má človek dosť, zrejme musel vedieť niečo, čo ostatní nevedeli. A ak to nevedel, nájde sa niekto, kto si na to zaňho spomenie.
O trhu nás dlho učili, že je to slobodná súťaž. Súťažiť môže každý.
Len niektorí si môžu pravidlá prepísovať aj počas hry.