Keď krajinu opustia tí nespokojní
Keď sa na Slovensku hovorí o odchode mladých ľudí do zahraničia, diskusia sa veľmi rýchlo stočí k peniazom. Vyšší plat v Rakúsku, lepšia univerzita v Česku, atraktívnejšia kariéra v Nemecku či viac pracovných príležitostí v západnej Európe. Takéto dôvody sú nepochybne dôležité. Človek prirodzene hľadá miesto, kde bude môcť lepšie využiť svoje schopnosti, zabezpečiť rodinu a žiť život podľa svojich predstáv.
Emigrácia však nemusí byť iba ekonomickým rozhodnutím. Niekedy človek neodchádza preto, že by inde zarobil o niekoľko stoviek eur viac, ale preto, že postupne prestáva veriť, že sa v jeho vlastnej krajine môže niečo zmeniť.
Práve v tomto bode sa z individuálneho rozhodnutia stáva širší spoločenský problém. Ak totiž krajinu opúšťajú ľudia, ktorí sú nespokojní s jej fungovaním, Slovensko nestráca iba pracovníkov, študentov, vedcov, lekárov či podnikateľov. Môže strácať aj ľudí, ktorí by sa doma zapájali do verejného života, kritizovali nefungujúce inštitúcie, zakladali občianske iniciatívy alebo požadovali reformy. Odchod tak môže byť pre konkrétneho človeka dobrým riešením, no zároveň môže mať zložitejšie dôsledky pre spoločnosť, ktorú opustil.
Tento problém možno dobre vysvetliť prostredníctvom známeho konceptu ekonóma a sociálneho vedca Alberta O. Hirschmana. Vo svojej teórii Exit, Voice and Loyalty opisoval dva základné spôsoby reakcie človeka na nespokojnosť. Prvým je „voice“, teda hlas. Človek zostáva a snaží sa situáciu zmeniť: sťažuje sa, protestuje, volí inú politickú stranu, zakladá iniciatívu alebo sa iným spôsobom angažuje. Druhou možnosťou je „exit“ – odchod. Namiesto snahy zmeniť prostredie človek z prostredia jednoducho odíde.
Hirschman túto logiku neskôr použil aj pri interpretácii udalostí vo východnom Nemecku v roku 1989. Vtedy sa oba mechanizmy zvláštnym spôsobom spojili. Časť obyvateľov NDR krajinu opúšťala, zatiaľ čo ďalší ľudia vychádzali do ulíc a protestovali. Emigrácia sa stala signálom vážnej nespokojnosti a zároveň podporila spoločenský tlak na zmenu. Tento historický príklad ukazuje, že odchod a protest nemusia byť úplne oddelené javy. Napriek tomu však zostáva dôležitá otázka: čo urobí človek, ktorý neverí, že jeho hlas môže niečo ovplyvniť?
Nemusí protestovať ani vstúpiť do politiky. Nemusí založiť občianske združenie a možno sa ani nepokúsi presvedčiť svoje okolie. Namiesto toho si môže zvoliť prácu v Prahe, Viedni alebo Berlíne. Z politickej frustrácie sa tak nemusí stať verejný konflikt. Môže sa zmeniť na veľmi tiché osobné rozhodnutie.
Výskum migrácie ukazuje, že hranica medzi ekonomickými a politickými dôvodmi odchodu nie je vždy jednoznačná. Štúdia mladých španielskych a rumunských migrantov napríklad ukázala, že ekonomické problémy sa v ich rozhodovaní prelínali s pocitom politickej stagnácie, nedôverou, frustráciou či vnímaním korupcie. Človek si totiž svoje rozhodnutie zvyčajne nerozdelí na presné percentá. Nepovie si, že polovica jeho motivácie je plat, štvrtina kariéra a zvyšok politika. Rozhodovanie vzniká zo súčtu množstva skúseností. Slabé pracovné možnosti, pocit nespravodlivosti, nefungujúce verejné služby a presvedčenie, že človek nemá šancu niečo ovplyvniť, sa môžu postupne spojiť do jednoduchého záveru: inde možno bude život jednoduchší a predvídateľnejší.
Pre Slovensko je táto otázka dôležitá aj preto, že odchod do zahraničia sa týka významnej časti populácie. Domáce štatistiky emigrácie pritom nemusia zachytávať celý rozsah mobility. Človek môže dlhé roky žiť a pracovať v zahraničí, pričom má stále evidovaný trvalý pobyt na Slovensku. OECD preto používa aj údaje prijímajúcich krajín. Podľa ich údajov sa v roku 2023 presťahovalo do ďalších krajín OECD približne 25-tisíc slovenských občanov. Významnými cieľmi boli Česko, Nemecko a Rakúsko.
Ešte výraznejšia je mobilita študentov. Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s vysokým podielom vysokoškolákov študujúcich v zahraničí. Samotné štúdium za hranicami pritom nemusí byť problémom. Naopak, môže byť veľkou príležitosťou. Študent sa môže vrátiť so skúsenosťami, kontaktmi a vedomosťami, ktoré by doma získaval len ťažko. Môže založiť firmu, pracovať vo vede alebo priniesť nové pohľady do verejného života. Rozhodujúca preto nie je iba otázka, koľko mladých ľudí odíde študovať, ale koľkí sa chcú neskôr vrátiť a čo ich rozhodnutie ovplyvňuje.
Práve tu sa dostávame k pojmu brain drain, teda odliv mozgov. Zvyčajne si pod ním predstavíme mladého lekára, vedca, programátora alebo inžiniera, ktorého vzdelanie bolo čiastočne financované domácou spoločnosťou, no svoje vedomosti napokon využíva v inej krajine. Takýto odchod môže predstavovať ekonomickú stratu. Existovať však môže aj občianska verzia odlivu mozgov – akýsi „civic drain“, teda odliv občianskeho kapitálu.
Ak totiž neodchádza náhodná vzorka obyvateľov, ale častejšie ľudia mladší, vzdelanejší, mobilnejší alebo kritickejší voči fungovaniu spoločnosti, emigrácia nemení iba počet obyvateľov. Môže postupne meniť aj ich zloženie. To následne môže ovplyvňovať verejnú diskusiu, občianske aktivity či podobu elektorátu.
Štúdia publikovaná v roku 2024 v časopise International Studies Quarterly skúmala tento mechanizmus v krajinách strednej a východnej Európy. Autori pracovali s rozsiahlymi dátami a poukázali na to, že ľudia, ktorí z regiónu emigrovali, vykazovali v ich analýze v priemere liberálnejšie a prodemokratickejšie postoje ako časť populácie, ktorá zostala. Masová emigrácia zároveň časovo súvisela so zhoršovaním niektorých ukazovateľov kvality demokracie v krajinách pôvodu.
Takéto výsledky však treba interpretovať opatrne. Neznamenajú, že emigrácia sama osebe spôsobuje demokratický úpadok. Politický vývoj má množstvo príčin a nemožno ho vysvetliť jediným faktorom. Výskum však upozorňuje na zaujímavý mechanizmus: ak z krajiny častejšie odchádza určitý typ občanov, mení sa relatívna politická váha tých, ktorí zostávajú.
Samozrejme, človek po presťahovaní do zahraničia nemusí automaticky prestať byť súčasťou verejného života svojej domovskej krajiny. Slováci žijúci za hranicami môžu (zatiaľ) hlasovať v parlamentných voľbách poštou, podporovať médiá, občianske iniciatívy alebo sa zapájať do diskusie. Moderná migrácia teda už nie je jednoduchou voľbou medzi úplným odchodom a úplným zotrvaním. Človek môže fyzicky žiť v jednej krajine a zároveň politicky či emocionálne zostať spätý s druhou.
Aj novšie výskumy naznačujú, že politická angažovanosť migrantov v krajine ich pobytu nemusí nevyhnutne znamenať stratu záujmu o krajinu pôvodu. Migranti môžu porovnávať fungovanie rôznych inštitúcií, prinášať domov nové skúsenosti alebo ovplyvňovať názory svojich rodín a priateľov. Emigrácia preto automaticky neznamená občiansku pasivitu.
Napriek tomu existuje dôležitý rozdiel medzi možnosťou politicky sa zapájať a skutočnou mierou zapojenia. Ak je volebná účasť občanov žijúcich v zahraničí nižšia než účasť ľudí žijúcich doma, ich praktická politická váha sa môže znižovať. Človek môže mať stále slovenský pas a sledovať slovenské správy, no po rokoch života v zahraničí môže byť jeho väzba na každodennú domácu politiku slabšia.
Zaujímavý je v tejto súvislosti aj demografický rozmer emigrácie. Z východnej Európy v posledných desaťročiach odchádzali najmä mladší ľudia, zatiaľ čo populácia doma starla. Politológ Pieter Vanhuysse tento jav označil slovami „young exit, grey voice“ – mladí odchádzajú, starší zostávajú a ich hlas získava väčšiu relatívnu váhu.
Ani tento mechanizmus však nemožno interpretovať príliš jednoducho. Mladý človek nie je automaticky liberálny, emigrant nie je automaticky reformátor a človek, ktorý zostáva na Slovensku, nemusí byť politicky pasívny. Rovnako nie každý odchod predstavuje pre krajinu stratu. Ľudia žijúci v zahraničí môžu posielať peniaze rodinám, získavať nové skúsenosti, vytvárať medzinárodné kontakty a po rokoch sa vrátiť. Niektorí môžu dokonca práve vďaka skúsenosti zo zahraničia začať od slovenských inštitúcií požadovať viac.
Preto je dôležitejšie pýtať sa, kto odchádza, prečo odchádza a čo robí potom.
Osobitným problémom môže byť takzvaný tichý odchod. Človek nemusí zo Slovenska odchádzať s transparentom v ruke ani s hlasným vyhlásením, že je nespokojný. Jednoducho si nájde prácu v Prahe, neskôr byt, partnera a založí rodinu. Spočiatku možno stále sleduje slovenské dianie a uvažuje o návrate. Po desiatich či dvadsiatich rokoch však môže byť jeho život natoľko zakorenený inde, že návrat prestane byť reálnou možnosťou.
Krajina ho v takom prípade nestratila v jedinom okamihu. Strácala ho postupne.
Práve tento „silent exit“ môže byť pre menšie krajiny mimoriadne dôležitý. Politická a spoločenská frustrácia sa totiž nemusí prejaviť protestom. Môže sa prejaviť rozhodnutím prestať investovať vlastnú budúcnosť do krajiny pôvodu. Na uliciach pritom nemusí byť viditeľné nič dramatické.
Aj preto nemusí byť otázka „Ako dostať mladých ľudí späť?“ vždy dostatočná. Ak človek odišiel iba za vyšším platom, finančné stimuly môžu byť účinné. Ak však odišiel aj preto, že neveril fungovaniu inštitúcií, potom samotná mzda nemusí rozhodovať.
Predstavme si slovenského lekára, ktorý niekoľko rokov pracuje vo Viedni. Rozdiel v príjme medzi Slovenskom a Rakúskom sa môže postupne zmenšovať. Počas života v zahraničí si však nezvykol iba na vyšší plat. Zvykol si aj na organizáciu nemocnice, pracovné prostredie, fungovanie úradov, stabilnejšie pravidlá či školu, ktorú navštevujú jeho deti. Rozhodovanie o návrate preto už nie je porovnávaním dvoch výplatných pások. Je porovnávaním dvoch systémov.
V tomto zmysle možno emigráciu chápať ako určitý spoločenský signál. Bolo by nesprávne považovať každý odchod za politický protest. Ľudia odchádzajú z množstva osobných dôvodov – za prácou, štúdiom, partnerom, dobrodružstvom či jednoducho zo zvedavosti. Ak však krajinu dlhodobo opúšťa veľký počet mladých ľudí, má zmysel skúmať, čo ich rozhodnutia hovoria o ich očakávaniach od budúcnosti.
Jedným z najväčších prínosov otvorenej Európy je pritom práve sloboda pohybu. Slovák nemusí čakať, kým sa podmienky doma zmenia. Môže študovať v Brne, pracovať vo Viedni alebo si vybudovať život v Nemecku, Holandsku či Írsku. Ide o významnú individuálnu slobodu, ktorú nemožno vnímať iba ako problém. Zároveň však táto sloboda mení vzťah občana k štátu. Človek, ktorý je nespokojný so systémom, má dnes oveľa jednoduchšiu možnosť zmeniť svoj život bez toho, aby najskôr musel zmeniť samotný systém.
To vytvára náročný paradox. Od žiadneho mladého človeka nemožno spravodlivo požadovať, aby zostal v prostredí, ktoré považuje za horšie, len preto, že ho krajina potrebuje. Nemožno žiadať od lekára, aby pracoval v podmienkach, ktoré mu nevyhovujú, z vlastenectva. Od vedca nemožno očakávať, že sa vzdá lepších možností výskumu, ani od rodiča, že nebude hľadať prostredie, ktoré považuje za vhodnejšie pre svoje deti.
Úlohou štátu preto nemá byť ľudí za každú cenu udržať. Oveľa dôležitejšie je vytvoriť podmienky, v ktorých si môžu Slovensko slobodne porovnať s inými krajinami a stále ho považovať za miesto, kde má zmysel žiť.
Súťaž o ľudí totiž nie je iba súťažou platov. Je aj súťažou kvality škôl, nemocníc, verejných inštitúcií, spravodlivosti, dôvery, stability pravidiel a možností osobného rozvoja. Dôležitý je aj pocit, že človek dokáže niečo ovplyvniť a že jeho úsilie má význam.
Možno by preto Slovensko nemalo sledovať iba nezamestnanosť, HDP, výšku priemernej mzdy či počet oficiálne vysťahovaných občanov. Zaujímavou otázkou by bolo pravidelne zisťovať aj to, koľko ľudí verí, že o desať rokov bude Slovensko stále krajinou, v ktorej chcú žiť. Výsledky by bolo možné porovnávať podľa veku, vzdelania, regiónu či plánov na odchod.
Ochota zostať totiž môže byť jedným z prejavov dôvery v budúcnosť spoločnosti.
Keď človek zostane na Slovensku, neznamená to, že je spokojný so všetkým, čo sa v krajine deje. Rovnako odchod automaticky neznamená odmietnutie vlastnej krajiny. Za každým rozhodnutím je osobný príbeh. V súčte tisícov takýchto rozhodnutí však vzniká dôležitý obraz: či je krajina miestom, do ktorého ľudia chcú prichádzať, z ktorého chcú odchádzať, do ktorého sa chcú vracať alebo v ktorom považujú návrat za krok späť.
Preto možno najdôležitejšia otázka neznie, ako ľudí na Slovensku udržať. Ľudí netreba držať. Dôležitejšie je vytvárať spoločnosť, ktorú si budú chcieť sami vybrať.
Hirschmanova myšlienka „exit“ a „voice“ je v tomto smere stále aktuálna. Ak má človek pocit, že jeho hlas niečo znamená, môže zostať, kritizovať, požadovať zmenu a pokúšať sa ju uskutočniť. Ak však nadobudne presvedčenie, že jeho hlas nič nezmení, stále má ešte jednu možnosť – hlasovať nohami.
A práve takýto hlas môže byť pre krajinu v dlhodobom horizonte veľmi dôležitý.
Najväčším problémom preto nemusí byť samotná nespokojnosť občanov. Nespokojnosť môže byť prirodzenou súčasťou demokratickej spoločnosti a môže viesť k požiadavkám na zlepšenie. Oveľa vážnejšia situácia vzniká vtedy, keď ľudia prestanú veriť, že má význam zostať a o zmenu sa vôbec pokúšať.
Potom už nemusia protestovať ani kričať. Nemusia od politikov nič žiadať. Jednoducho odídu. A krajina môže postupne zistiť, že neprišla iba o pracovnú silu alebo o štatistické čísla v populačných tabuľkách. Prišla aj o časť ľudí, ktorí sa mohli podieľať na jej budúcnosti.