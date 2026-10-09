Óda na stratené disky a digitálnu mystiku: FAIR princípy v slovenskej sociológii

V roku 2016 svet zasiahol vznešený ideový závan. Medzinárodná komunita porodila akronym FAIR – štyri vznešené piliere, ktoré mali spasiť vedecké dáta pred zatratením, zabezpečiť ich strojovú čitateľnosť, globálnu vyhľadateľnosť a večnú slávu v digitálnom nebi. Svetoví výskumníci tlieskali, gigantické repozitáre sa otvárali a počítače si v tichosti vymieňali štruktúrované metadáta.
A potom tento závan dorazil k hraniciam slovenskej sociológie. Kde ho, prirodzene, privítali s hlbokým, skeptickým a útrpným úsmevom.
Predstava, že slovenská sociologická realita a západné FAIR princípy kráčajú ruka v ruke, totiž pripomína stretnutie vesmírnej lode NASA s koňom a vozom. Skúste lokálnemu výskumníkovi, ktorý práve dopísal grantovú správu o tom, ako spoločnosť dôveruje inštitúciám, povedať niečo o globálne unikátnych a trvalých identifikátoroch (DOI). Pravdepodobne sa na vás pozrie pohľadom človeka, ktorý práve zistil, že kódovník k jeho životnému výskumu z roku 2004 leží na 3,5-palcovej diskete, ktorú už nemá kam strčiť.
Vezmime si hneď prvý pilier – Findable (Vyhľadateľné). V slovenskom kontexte má slovo „vyhľadateľné“ hlboko mystický rozmer. Dáta totiž často nie sú vyhľadateľné ani pre samotného autora po dvoch rokoch od skončenia projektu, nie tak pre medzinárodnú vedeckú obec. Kým západný systém vyžaduje bohaté metadáta a indexovanie v katalógoch typu CESSDA, slovenská tradícia stavia na intímnejšom prístupe: dáta sú uložené na lokálnom disku v priečinku „Nové_zber_finál_FINAL_2_opravené (1).sav“. Ak chcete zistiť, čo obsahujú, musíte podstúpiť špionážnu výpravu do osobných archívov emeritného docenta, ktorý si heslo k archívu zapísal na lístok, ktorý medzitým vypral v košeli.
Pokračujme pilierom Accessible (Prístupné). Tu sa dostávame k slovenskej špecialite: ochrane dát pred zvedavými očami a, obzvlášť, pred samotnými vedcami. Keď už sa nejaký súbor šťastnou náhodou ocitne v slovenskom akademickom priestore, jeho prístupnosť sa riadi pravidlami stredovekého cechu. Registrácia, súhlasy, osobná dôvera, tri pečiatky a tajná šifra. Až keď preukážete, že dáta nezneužijete na nič užitočné, dostanete ich – zvyčajne v stave, kde premenná „vek“ je uložená ako textový reťazec a chýbajúce hodnoty sú označené slovom „neviem“ v troch rôznych gramatických pádoch.
Čo hovoria FAIR princípy o Interoperabilnom (Interoperabilné)? Že dáta musia byť strojovo čitateľné, štandardizované a prenosné medzi R-kom, SPSS či Statou. V slovenskej praxi to však často znamená, že dataset žije v exkluzívnom vzťahu s jednou starou, nelicencovanou verziou štatistického softvéru na katedrovom počítači, ktorý pamätá ešte mečiarizmus. Ak sa ho pokúsite importovať do modernejšieho prostredia, metadáta sa vyparia, kódovník exploduje a jediné, čo vám zostane, je nekonečný rad číselných kódov bez kontextu – presne taký, aký by vydesil aj tvorcov štandardu DDI.
A nakoniec pilier Reusable (Opätovne použiteľné). Tu sa dotýkame najcitlivejšieho miesta. Celá slovenská vedecká mašinéria je totiž postavená na presvedčení, že dáta sú ako zubná pasta – keď ich raz miniete na jeden článok, už sa nedajú použiť znova. Načo by niekto robil sekundárnu analýzu, keď si môže urobiť vlastný, drahý, štátom dotovaný zber, kde opäť položí tisíckam respondentov tie isté unavené otázky o tom, koho by volili? Myšlienka, že by niekto cudzí zobral naše dáta a urobil z nich lepšiu štúdiu, hraničí v očiach niektorých domorodých akademikov so vlastizradou.
A tak tu sedíme, obklopení vznešenými brožúrami o otvorenej vede, princípoch FAIR a európskymi výzvami. Slovenská sociológia úspešne implementuje FAIR princípy presne tak isto, ako kedysi komunizmus: slávnostne na papieri, chaoticky v realite a s hlbokým presvedčením, že hlavné je, aby sa na to hlavne nepozrelo príliš zblízka.
Kým však budeme mať na diskoch uložené poklady z minulosti s kódovníkmi na servítkach, budeme môcť aspoň hrdo tvrdiť jedno: naše dáta síce nie sú Findable, Accessible, Interoperable ani Reusable... ale zato sú naše. Vlastné. A hlboko, úprimne slovenské.