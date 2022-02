Covid mi otvoril oči, Peter už spolupracuj a hovor pravdu.

Milí priatelia, keď som bol plný síl a mal funkciu, tak som to zastavil. Mnohí ste ani nemuseli o rizikách vedieť. Vtedy to málokto ocenil a boli aj takí, čo mi povedali ako pán premiér Pellegrini, že to budem ľutovať celý život. Dnes už to nezastaví nikto, majú prezidentku, premiéra aj predsedu parlamentu. Matovič a Sulík strčili hlavu do piesku. Mnohí tí, čo dnes protestujú, tú zmluvu chceli.

Ak budete dnes tlieskať Erikovi Tomášovi, dobre si to rozmyslite, kým nepovedia, že ide so Smerom a SNS poraziť túto lúzu, inak sú to len prázdne reči. Mnohí hovoria dnes iné a žiaľ niektorí im veríte. Svet je cynický a zvláštny. Ľudia akoby zabúdali, čo bolo, nepamätajú si. Médiá majú zvláštne čaro ľudí manipulovať. My so SNS sme sem USA nevpustili, to je fakt. Tí, čo to dnes urobia, neujdú trestu. Ak dostaneme od vás opäť dôveru, sľubujem vám, že budem konať rovnako, hlavne už nebudem kryť falošných spojencov. Vyhrážok bolo dosť. Verím, že ľudia už vidia veci inak. Vždy som bojoval za ľudí, keď mi to zdravie dovolilo a nerobil som cirkusové PR. Tých vecí bolo x, ktoré SNS presadila a verím, že ešte presadí. Pozdravujem však úprimne každého, kto dnes bojuje. Majte však oči otvorené.

Mne to dnes moje zdravie nedovolí prísť medzi vás. Mám Covid a tri dni som ledva prežíval. Je to šialená choroba. Vyjadrujem obrovskú úctu každému, kto to prekonal. Som nahnevaný, pretože v tomto stave som bezbranne pozeral relácie, kde Hlas-SD v protekčnom mediálnom priestore klame. Peter aj kvôli tebe a Kmecovi tu budú americké vojská, kvôli tvojej politike a bratríčkovaniu sa s prezidentkou. Hráš na milión strán, pridaj sa k nám a porazíme toto, čo tu je. Ak vôbec ešte môžeš.

Mal som tieto dni mnoho času premýšľať. Budem už rozprávať veci nahlas tak, ako sú. Chápem stavy a bezbrannosť ľudí pri tejto chorobe. Chápem beznádej, kedy neviete, čo si presne dať. Verejne ďakujem odvážnym lekárom, ktorí nepočúvajú mediálnych mudrlantov. Obvolávate v zúfalstve kamarátov, pomaly neviete rozprávať ani dýchať. Potom vám povedia, že predsa len ten „zlý“ Ivermectin a Isoprinosine. A ešte ideálne ruský imunopreparát. No už je vám tak zle, že neviete prehltávať ani tabletky. Druhý deň už necítite hrdlo, tretí začne kašeľ. Nič nedokážete jesť a len akýmsi zázrakom na štvrtý deň to prejde. Viete páni, dostali ste to tam, že každý trepe iba o očkovaní. Zažil som onkologickú operáciu a viem, čo je bolesť. Nikdy som ju na PR nezneužíval. Viete, že aj očkovaní trpia a sú chorí. Nikdy som nepovedal, kto sa má alebo nemá očkovať. Nech sa každý rozhodne slobodne. To, čo mi vadí, že dva roky nie je systém pre pacientov. Ja som sa vynašiel cez kamarátov, ale čo majú robiť ľudia, ak nemajú to šťastie. Ak sa pýtajú, čo majú robiť. To im má pomôcť tá zmes inštrukcií a nezmyslov, ktorú im pošlete? Bolo by toho čo písať, preto napíšem každému, že ma zachránil Ivermectin 2 tabletky denne, Isoprinosine 2 tabletky trikrát denne a Polyoxydonium jedna tabletka. Okrem toho, sprej do nosa a hrdla a samozrejme kombinácia všetkých možných vitamínov.

Asi cítite môj hnev. Áno, roztrhal som Zmluvu s USA, pomáhal živnostníkom, dával rekreačné poukazy, dvíhal minimálne dôchodky, ale už sa nebudem prizerať ako Pellegrini líže smotanu a prezidentka sa hrá na svätú. Podali sme poslednýkrát Pellegrinimu priateľskú ruku, nesmie však klamať. Ak ju neprijme, nebudem sa pozerať, ako vás oklame vo voľbách, ako to urobil Matovič alebo prezidentka. Všetko zlé je na niečo dobré. Priatelia dám sa dokopy a sľubujem, že budeme spolu ďalej bojovať za pravdu. To jediné má zmysel v živote, aj keď to občas bolí. Zvládneme to, pravdu neumlčia tak, ako ju nevedia umlčať ani pri tejto zmluve s USA. Andrej