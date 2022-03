To im dáva životnú silu. Často tancujú na hroboch, sú jednoducho od kosti zlí. Berú nám energiu i chuť do života. Závidia úspech a radosť.

Dnes sa mnohí z nich „tešia“ z vojny. Vojnu vidia ako príležitosť zakryť svoju neschopnosť alebo zarobiť peniaze. Nehovoria o mierových rokovaniach, radšej stupňujú napätie.

Dnes 21. 3. budú opäť mierové rokovania. Verme, že si naši bratia Slovania uvedomujú, že sa z ich konfliktu tešia tí, čo na tom získavajú. Ukrajinci a Rusi zvládnite to, odpustite si, asi aj keď nezabudnete. My Slováci vám držíme prsty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pozdravujem zo Šaštína. Za čo iné sa dá dnes pomodliť ako mier. Súčasne však nesmieme zabudnúť aj na tých, čo nevedia, čo robia a hlavne netušia ako sa im to zlo, čo robia aj na Slovensku, vráti. Kto seje vietor, zožne búrku na to dnešní páni vo vláde a aj prezidentka zabúdajú. Neprajem im to samozrejme. Je mi ich skôr ľúto, že netušia, čo rozpútali.

Nič netrvá večne. Zastavte sa skôr, než vám to zlo, čo medzi nás dávate už tretí rok, zlomí krk. Pozdravujem zo Šaštína a prajem krásny deň. Andrej