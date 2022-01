Pán Korčok dajte už pokoj Žilinkovi kvôli Ruskej federácii.

Minister zahraničných vecí, Korčok opakovane verejne kritizuje generálneho prokurátora Maroša Zilinku za návštevu Ruskej federácie. Minister zahraničných vecí, Korčok opakovane verejne kritizuje generálneho prokurátora Maroša Zilinku za návštevu Ruskej federácie. Minister Korčok svojimi útokmi však zakrýva svoje zlyhanie. Nepamätám si v histórii, že by minister zahraničných vecí Slovenskej republiky dvakrát po sebe navštívil Ruskú federáciu a nebol prijatý svojím partnerom.

Pán Korčok v roku 2021 dvakrát návštívil Ruskú federáciu a ani raz sa mu nepodarilo stretnúť s ministrom zahraničných veci Sergejom Lavrovom. To isté zažil Igor Matovič s Richardom Sulíkom. Richard Sulík navštívil Petrohrad a potichu po neúspešných rokovaniach sa vrátil domov. Urobili si s Korčokom selfie pri Aurore a v Gazprome nedokázali vyrokovať a nazmluvniť cenu plynu tak, ako predstavitelia okolitých štátov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jednosmernú politiku, ktorú títo pani predstavujú, neustále poklonkovanie západu, často chcú vykompenzovať tak, ako sa im to hodí návštevou východu. Neuvedomujú si, že dnes Ruská federácia je posilnená práve sankciami. Sankcie donútili Ruskú federáciu samostatne konať. Narástol im podiel domácich potravín a už niekoľko rokov dokážu exportovať tieto produkty aj do okolitých štátov. V oblasti výrobkov dosahujú samostatnosť aj v produktoch, ktoré dovtedy Ruská federácia dovážala.

Ruská federácia je vyhľadávaným miestom mnohých svetových politikov. Svetoví politici si tam podávajú kľučky a západné spoločnosti na čele s USA a Nemeckom spolu s Ruskou federáciou vytvárajú spoločné podniky. Typickým príkladom je partnerstvo Mercedesu s Kamazom, vybudovanie Nord streamu a mnoho iných aktivít. Politika malých štátov má byť vyvážená na západ aj na východ, pretože na konci dňa sa vždy veľmoci dohodnú. Predstavitelia Slovenskej republiky musia budovať osobné vzťahy.

Je nepochopiteľné ako dnešní predstavitelia Slovenska nedokážu budovať dobré vzťahy nielen na východe ale ani na západe. Koho pozná pani Remišová alebo Sulík? Komu môžu na západ alebo na východ zatelefonovať a niečo pre Slovensko naozaj vybaviť? Pán minister Korčok ticho v kútiku duše dúfa, že keď vycestuje tretíkrát do Ruskej federácie, Sergej Lavrov si už naňho nájde čas. A ja to pánovi Korčokovi osobne želám a pokúsim sa zaňho osobne u pána Lavrova prihovoriť. Možno po stretnutí so Sergejom Lavrovom pochopí, ako má skutočne konať skúsený politik a minister zahraničných vecí.

Andrej Danko