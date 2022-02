Úspešná Európska únia vadí USA.

Afganistan a Irak sa nám zdali na míle vzdialené. Dnes v európskych štátoch, ktoré majú svoju armádu, ktoré majú svoju menu euro, sa umiestňujú americké vojská. Slovensko je pod obrovským tlakom a lojálni politici ako Naď, Korčok a Čaputová ho predávajú za pár grošov.

So stranou SNS sme dokázali odmietnuť zmluvu o prítomnosti cudzích vojsk. Dnes je zrejmé, že v najbližšom období niekoľko tisíc vojakov amerických ozbrojených síl budú na území Slovenskej republiky. Tým bude úmysel dokonaný a cieľ, že takmer v každom východnom štáte Európskej únie budú už americké vojská. Pýtam sa nahlas, kde to má logiku, keď Slovensko, Česko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko majú svoju armádu.

USA nezaujíma silná Európska únia. Americký dolár mal v minulom období strach zo sily eura. Euro postupne oslabuje a jednotlivé štáty Európskej únie sa blížia k bankrotu. Zadlženie jednotlivých štátov presahuje viac ako 100% HDP. V Grécku je to už viac ako 200%. Ekonomika Európskej únie sa prehrieva. Európske štáty prestávajú byť konkurencieschopné a z toho sa môžu potichu tešiť miliardári v Spojených štátoch.

Ako inak konflikt a napätie v Únii, ktorému chcú pomôcť na pozadí konfliktu Ukrajiny s Ruskou federáciou, je už len zástupnou vecou na definitívnu likvidáciu Európskej únie. Začalo to v bezcitnosti a odchodom Veľkej Británie. Bude to pokračovať rozpadom Európskej únie. Tým si USA vydýchnu, stratia konkurenčnú veľmoc, Európskej úniu. Pravdepodobne dôjde aj k zániku eura. Je absolútne scestné, ak európske štáty majú spoliehať na pomoc Spojených štátov amerických. USA na území Európy rokujú s Ruskou federáciou, pričom nie sme podriadenými Spojených štátov amerických. Ukazuje to slabosť Európskej únie, nepripravenosť jej lídrov, ale aj alibizmus predstaviteľov Nemecka a Francúzska.

Hrá sa tu o to, aby bolo na svete o jednu veľmoc menej. Táto veľmoc nezvláda nič. Nezvládla migračnú krízu, nezvláda ochranu záujmov a je naozaj smiešne, ak ma Európanov chrániť Amerika. Potom si EÚ nezaslúži ďalej žiť a fungovať. Ukrajina má svoju históriu. Ukrajina si má sama riešiť svoje problémy s korupciou, zadlžením ekonomiky. Nehovorím, že nemáme štátom pomáhať, ale pre mňa je Ukrajina asi tak dôležitá ako problémy v Mongolsku. Je to ich vec, ich história a nech nás nikto neťahá do vojny kvôli problémom, ktoré si Ukrajinci narobili sami.