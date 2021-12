Dysfunkcia mozgu Igora Matoviča ako časovaná bomba

Igor Matovič nie je raketový inžinier. To sme všetci začali tušiť v roku 2010, keď prvý krát otvoril ústa ako poslanec NR SR. Plnil rolu užitočného idiota, ktorý síce nič nové nevymyslel, ale aspoň zaujal publikum. Ako opozičný poslanec bol akýmsi hlasom ľudu bojujúceho proti korupcií.

Podarilo sa mu však zosadiť z trónu mafiánov zo SMERu, za čo mu patrí veľká vďaka. Mohla a mala to byť jeho labutia pieseň, po ktorej ak by vládu prenechal odborníkom a odišiel do politického dôchodku, mohol byť považovaný za akéhosi osloboditeľa národa.

Nestalo sa a namiesto toho začal škodiť koalícií, vlastnej strane, no najmä Slovensku.

Pripisovať to možno jeho zjavnému deficitu intelektu a dysfunkcií mozgu. Jeho konania javia známky inštinktívnosti, postrádajú akúkoľvek systematickosť a absenciu lineárnej kauzality - teda schonosťi identifikovať príčinu - následok svojich konaní.

Pri bežnom občanovi je to síce smutný, no pomerne bežný jav, ktorý však nemusí byť nebezpečný pre spoločnosť. V rukách mienkotvorného činiteľa je to však nebezpečná zbraň.

V hlave Igora Matoviča skrsne nápad, bez potrebnej analýzy nápad naformuluje do správy, ktorú okamžite vyšle do sveta ako bombastickú novinku a následný domino efekt nenechá na seba dlho čakať - prehlbuje krízu vo vzťahoch v rámci koalície, rozdeľuje spoločnosť, napomáha Ficovi a jeho vzostupu preferencií.

Igor Matovič sa nezmení. Je presne tým, kým bol pred 11 rokmi a bude rovnaký o ďaľších 11 rokov. V opozícií šašo, v koalícií toxickou osobou. Nemá potrebné IQ a EQ aby to všetko pochopil a preto sa o 2 roky môžeme tešiť na návrat Fica.

Tešia sa aj jeho kamaráti v base. Vedia, že pomoc sa blíži.