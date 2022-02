Konvencie a syntetické myslenie...

v uspokojovaní svojich potrieb i spoluobyvateľov. A to s ohľadom na svoj i iných dobrý indivinduálny osobnostný potenciál. Spoznať ten potenciál a jeho efektívne rozvíjanie pre náš udržateľný vývoj po každej stránke praktického života. V zmysle, ži a nechaj žiť...

Nespoliehať sa len na finančné kompenzácie od vlády, a na niekedy falošnú empatiu prerozdeľovania peňazí za protislužbu založenú na klamstve. Zjednať transparentnosť a prístup každému k pravdivým informáciám. Tak bude možné produkovať viac kvalitného tovaru v pestrom sortimente. A to vo všetkých regiónoch, podľa ich prírodných podmienok, biodiverzity. Každý má schopnosť byť kompetentný a zodpovedný za vývoj našej spoločnosti. A to aktívnou, vzájomnou kritickou komunikáciou, spoluprácou, bez slepej poslušnosti. Neignorovať biologicky predurčenú vzájomnú závislosť. I potrebnú sebestačnosť osobnú i spoločnosti.

Samozrejme, keď nestačia domáce prírodné podmienky, je spolupráca s inými regiónmi vítaná. Tak, aby zabezpečila potrebnú samostatnosť v koexistencii.

Možno takto bude menej priestoru pre skutky zlých ľudí, predčasné stárnutie, pretechnizovanosť a zlú výchovu...