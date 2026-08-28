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28. aug 2026 o 17:27
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100 rokov organizovanej turistiky LXX.

Turisti si pripomenuli ďalšie významné výročie od vybudovania chaty pod vrcholom dominanty Pohronského Inovca.

Anton Kaiser
Anton Kaiser Bloger
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Turisti si pripomenuli 70 rokov od vybudovania chaty na Veľkom Inovci
Turisti si pripomenuli 70 rokov od vybudovania chaty na Veľkom Inovci (zdroj: Anton Kaiser)

Turisti si pripomenuli ďalšie významné výročie od vybudovania chaty pod vrcholom dominanty Pohronského Inovca.

V roku 2017 uplynulo 70 rokov od vybudovania chaty na Veľkom Inovci. Pri tejto príležitosti zorganizoval KST MO Zlaté Moravce 30. ročník Hviezdicového výstupu na Veľký Inovec, ktorého sa zúčastnili turisti zo širokého okolia. Účastníkov podujatia privítal predseda klubu Tibor Hučka a zo vzácnych hostí primátora mesta Zlatých Moraviec Dušana Husára a predsedu regionálnej rady KST Nitra Jána Luptáka. V príhovore poďakoval primátorovi mesta za finančnú pomoc pri zveľaďovaní chaty a porozprával o zaujímavých dejinách chaty

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 na Veľkom Inovci. K návštevníkom sa prihovoril Ján Lupták, predseda KST Pyramída Nitra, účastník mnohých turistických podujatí organizovaných najmä TOM Čerti Jedľové Kostoľany. Súčasťou slávnostného podujatia bolo poďakovanie chatárovi Jozefovi Cigáňovi za dlhoročnú prácu na chate Veľkého Inovca a otvorenie výstavky fotografií a dokumentov z histórie života zlatomoraveckých turistov. V bohatej kronike chaty možno dodnes nájsť odkaz od turistov, ktorí chatu vybudovali. „Opatrujte našu chatu s takou láskou, s akou sme ju stavali.“

Príhovory k účastníkom slávnostného podujatia
Príhovory k účastníkom slávnostného podujatia (zdroj: Anton Kaiser)
Oslavy 70. výročia chaty na Veľkom Inovci za zúčastnilo množstvo turistov
Oslavy 70. výročia chaty na Veľkom Inovci za zúčastnilo množstvo turistov (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Poďakovanie chatárovi Jožkovi Cigáňovi za jeho dlhodobú prácu
Poďakovanie chatárovi Jožkovi Cigáňovi za jeho dlhodobú prácu (zdroj: Anton Kaiser)

Z histórie je známe, že na pôde dnešnej chaty bola postavená už v roku 1938 drevená útulňa, ktorá bola počas 2. svetovej vojny úplne zničená. Turisti zo Zlatých Moraviec pod vedením predsedu KSTL Václava Felta a tajomníka Jozefa Mokoša v roku 1946 zorganizovali finančnú zbierku pre výstavbu novej chaty, ktorú sa podarilo na jeseň 28. septembra 1947 slávnostne odovzdať do prevádzky. Chatu spravuje od roku 1992 vo svojom vlastníctve KST MO Zlaté Moravce a pri príležitosti 50. výročia jej existencie bola v roku 1997 na jej priečelí osadená pamätná tabuľa.  

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Veľký Inovec svojou nadmorskou výškou (901 m) nie je výnimočný iba útulnou a pohostinnou chatou pre rozvoj turistického ruchu ale aj dominantu Pohronského Inovca s krásnymi výhľadmi na Štiavnické hory, Hronskú pahorkatinu, okolité obce,  pri dobrej viditeľnosti trblietajúcu sa hladinu rieky Hron  a za Dunajom Ostrihom. K jubilejnému výročiu chaty na Veľkom Inovci nechýbalo ani pohostenie chatárov Jozefa Cigáňa a Rudolfa Bošiaka.

Chatu spravuje od roku 1992 vo svojom vlastníctve KST MO Zlaté Moravce
Chatu spravuje od roku 1992 vo svojom vlastníctve KST MO Zlaté Moravce (zdroj: Anton Kaiser)
Príjemné posedenie na chate s pohostením
Príjemné posedenie na chate s pohostením (zdroj: Anton Kaiser)
Účastníci sviatočného podujatia na dominante Pohronského Inovca
Účastníci sviatočného podujatia na dominante Pohronského Inovca (zdroj: Anton Kaiser)
Z Veľkého Inovca sú najkrajšie výhľady na Štiavnické hory a Hronskú pahorkatinu
Z Veľkého Inovca sú najkrajšie výhľady na Štiavnické hory a Hronskú pahorkatinu (zdroj: Anton Kaiser)

Prírodné krásy a historické pamiatky v regióne Požitavia možno nájsť aj vo Velčiciach, ktoré sa spomínajú v roku 1232 ako korunný majetok Ondreja II.. Spočiatku patrila obec gýmešskemu hradu a jej názov pochádza od slova vlci, čo potvrdzuje stará obecná pečať z roku 1765. Po úplnom vyhorení obce v roku 1837 zostala iba jediná kultúrna pamiatka barokový kostol z roku 1719.

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Severozápadne od obce na úpätí svahov Hôrka sa nachádza skupina 15 starých chránených dubov cerových. Asi 200 ročné Velčické cery patria k unikátom Slovenska s obvodom kmeňov 230 až 460 cm. O niečo mohutnejší dub cerový sa nachádza v obci Hostie a v Nevidzanoch bol vyhlásený ako významný strom z vedeckého hľadiska. 

Vzácna kultúrna pamiatka Velčíc, barokový kostol z roku 1719
Vzácna kultúrna pamiatka Velčíc, barokový kostol z roku 1719 (zdroj: Anton Kaiser)
Velčické duby cerové patria svojim vekom k unikátom Slovenska
Velčické duby cerové patria svojim vekom k unikátom Slovenska (zdroj: Anton Kaiser)
Duby cerové dosahujú v obvode kmeňa od 230 až po 460 cm
Duby cerové dosahujú v obvode kmeňa od 230 až po 460 cm (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

Do chotára Velčíc patrí aj horáreň Kľačany v údolí Čerešňového potoka na svahoch pohoria Tribeč obklopená skupinou starých domov. Najzachovalejšou stavbou v skupine hospodárskych budov je poľovnícky kaštieľ, ktorý v časoch panovania grófa Mikuláša Forgáča zdobili vežičky s honosným interiérom. Ešte donedávna sme tu mohli stretnúť lesníka Antona Nipču, vedúceho hospodárskeho obvodu Kľačany, ktorý sa rád stretával s turistami a podelil sa s rôznymi zaujímavosťami z prírody a histórie najbližšieho okolia.   

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Pekné výhľady z doliny Čerešňového potoka na hory Tribeča
Pekné výhľady z doliny Čerešňového potoka na hory Tribeča (zdroj: Anton Kaiser)
Lesy Tribeča sú vyhľadávanou hubárskou oblasťou
Lesy Tribeča sú vyhľadávanou hubárskou oblasťou (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Horáreň Kľačany na turistickom chodníku Ponitrianskej magistrály
Horáreň Kľačany na turistickom chodníku Ponitrianskej magistrály (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Horáreň Kľačany pod Tribečom
Horáreň Kľačany pod Tribečom (zdroj: Anton Kaiser)
Jeden z pamätníkov histórie horárne lesník a vedúci hospodárskeho obvodu Kľačany Anton Nipča
Jeden z pamätníkov histórie horárne lesník a vedúci hospodárskeho obvodu Kľačany Anton Nipča (zdroj: Anton Kaiser)

V tridsiatych rokoch 19. storočia založil rod Forgáčovcov sklársku hutu v období veľkého rozmachu sklárskej výroby. Pre uhorský trh produkovala úžitkové predmety, ako tabuľové, duté biele a farebné sklo, rozličné fľaše, poháre a mnohé iné výrobky. Nakoľko výroba skla bola závislá od množstva lokálnych zdrojov surovín a výrobných nákladov, zanikla sklárska huta  koncom minulého storočia a do dejín sa zapísala spolu s ďalšími sklárňami na Požitaví položením základov a tradície sklárskej výroby na Slovensku.

Vhodným doplnkom je i návšteva Mestského múzea v Zlatých Moravciach, kde nájdeme niekoľko výrobkov zo sklárskej huty. Pracovný ruch v údolí Čerešňového potoka neustal ani po zániku sklárne. Na jej mieste bola počas prvej svetovej vojny postavená píla na vodný pohon pre spracovanie dreva, ktorú obsluhovali talianski zajatci. V roku 1923 vyhorela  a v súčasnosti po existencii vodnej píly a peciach sklárne nenájdene takmer žiadne stopy. Tie súvisia s ťažbou piesku pre skláreň v blízkosti dnes už zalesneného hrádku a po ryžovaní zlata zo zlatonosného Čerešňového potoka.

Poľovnícky kaštieľ, najzachovalejšia stavba z čias panovania grófa Forgáča
Poľovnícky kaštieľ, najzachovalejšia stavba z čias panovania grófa Forgáča (zdroj: Anton Kaiser)
Horáreň Kľačany obklopená starými hospodárskymi budovami
Horáreň Kľačany obklopená starými hospodárskymi budovami (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Koryto zlatonosného Čerešňového potoka
Koryto zlatonosného Čerešňového potoka (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

100 rokov organizovanej turistiky LXX.

fotocopyrightantonkaiser

Zdroj: Anton Kaiser, Články z turistických podujatí publikované v TN od roku 1984, Turistika zo zápisníka, Denník turistických podujatí

Tríbeč Pohronský Inovec, Turistický sprievodca ČSSR, 1983

Dr. Štefan Rakovský a kolektív, Zlaté Moravce a okolie, 1969

Anton Kaiser

Anton Kaiser
Bloger 
  • Počet článkov:  380
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  • Páči sa:  1 276x

Vítam vás na Blogu SME ako bývalý VIP a Populárny bloger povolaním pedagóg, absolvent Školy dôstojníkov v zálohe, v súčasnosti dôchodca. Svojimi príspevkami od roku 2005 propagujem prírodné krásy Tribeča a Pohronského Inovca, organizovanú turistiku KST Zlaté Moravce, atraktívne VHT výstupy na hory Slovenska, hrebeňovky pohoriami a zahraničné expedície. Ako jeden z nadšencov združenia rádioamatérov Citizen Band, propagoval činnosť tohto humánneho športu v mesačníku Júnošík CB Fan Rádioklubu Slovakia. Dopisovateľ regionálnych periodík, člen zlatomoraveckých výtvarníkov a fotografov FoTOP, kolektívne a autorské výstavy. V súčasnosti ľudové zvyky a tradície horného Požitavia, kultúrne dedičstvo našich predkov ukryté v architektonických pamiatkach mesta a vzácnych muzeálnych zbierkach. Historické zaujímavosti kedysi sídla Tekovskej župy s bohatými dejinami, ktoré nám tu zanechali významné šľachtické rody. Osobnosti kultúry, ktorí náš život obohacujú a skrášľujú svojou umeleckou tvorbou. Zoznam autorových rubrík:  KultúraŠportCestujemePrírodaZáhrada moja záľuba100 rokov organizovanej turistikyĽudové zvyky a tradícieZimné večery na dedineVianoce v Mestskom múzeuAdventné nedeľe a MikulášJaskyne Tribeča a Pohronského InovcaZlatomoravecké jarmokyHrady a zámky Medzinárodné výstavy fotografií FoTOP Výtvarné umenieŽivot a dielo Dr. Štefana Rakovského

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