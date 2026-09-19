 100 rokov organizovanej turistiky LXXI.

Náučná cykloturistická trasa po sakrálnych pamiatkach Zlatých Moraviec a obnovenie informačného mobiliáru.
Slávnostné otvorenie Náučnej cyklotrasy pre rozvoj turistického ruchu okresného mesta Zlaté Moravce sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2018. Iniciátorom a autorom projektu po významných historických miestach, ktoré sa zapísali do dejín mesta, bol Ľudovít Chládek, bývalý dlhoročný predseda KST MO Zlaté Moravce a cykloturistický značkár. Súčasťou 18 kilometrovej cyklotrasy bolo vydanie podrobnej turistickej mapy so sprievodným informačným textom.
„Ako už názov projektu napovedá, ide o poznávacie putovanie na bicykli. Na cyklotrase je spolu 47 zastavení pri sakrálnych pamiatkach Zlatých Moraviec a v mestskej časti Chyzerovce. Väčšinu sakrálnych pamiatok Zlatomoravčania zaiste poznajú, ako napríklad kostoly, cintoríny, sochy svätých, kaplnky či kríže. Som presvedčený, že vďaka tejto cyklotrase mnohí objavia doteraz nepoznané sakrálne pamiatky, ktoré stoja desiatky až stovky rokov na rôznych odľahlých a často aj skrytých miestach nášho mesta. Pre zaujímavosť prezradím, že najstarší kamenný kríž bol postavený v roku 1817 a najstaršia kaplnka pochádza z konca 18. storočia. Súčasne vznikla vytvorením cykloturistickej náučnej trasy aj cyklomapa s fotografickou a textovou časťou v tlačenej forme so všetkými dôležitými informáciami o jednotlivých sakrálnych pamiatkach Zlatých Moraviec. Dostupná bude predovšetkým v Informačnej kancelárii mesta, ktorá sa nachádza na prízemí MSKŠ“. (Ľudovít Chládek)
Začiatok cyklotrasy sa nachádza v dolnej časti Župnej ulice na Žitavskom nábreží pri Soche sv. Jána Nepomuckého z 19. storočia. Traduje sa, že svätý Ján je mučeníkom spovedného tajomstva. Údajne sa ho mal kráľ vypytovať na hriechy svojej manželky, ktorá bola veľmi pobožná. Spovedať sa chodila k Jánovi, kráľ ju podozrieval z nevery a on sám sa tejto neresti dopúšťal. Nakoľko Ján nič nevyzradil, mučili ho a nakoniec ho dal kráľ zabiť. Za svätého bol sv. Jám Nepomucký vyhlásený v roku 1729.
V dolnej časti mesta sa nachádza Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Kláštor rádu Tešiteľov, ktorý bol vyhlásený v roku 2017 za Národnú kultúrnu pamiatku. Jednoloďový Kostol bol postavený v modernom štýle v rokoch 1948 – 1950 a upravovaný po roku 2000. Autorom jednovežovej stavby s obdĺžnikovým pôdorysom je Juraj Bocian zo Zlatých Moraviec. Pred kostolom dalo vedenie mesta umiestniť v roku 2006 sochu Ježiša Krista, Z vďaky za pomoc a ochranu Zlatomoravčanov.
Sochu Panny Márie pri Dome opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach venovala rodina Ostrihoňová v roku 2007. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.
Kalvária v Zlatých Moravciach bola vybudovaná v roku 1898 v lokalite Háj pod vrcholom Martinského kopca pri klasicistickej Kaplnke svätej Anny z roku 1882 z iniciatívy obyvateľov mesta a podpory miestnych zemepánov. V roku 2018 bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku, ktorej súčasťou sú 3 drevené kríže s postavami ukrižovaných a 14 zastaveniami Krížovej cesty. Sú prepojené chodníkmi k murovaným kaplnkám, v ktorých boli umiestnené v roku 1910 vzácne drevorezbárske diela Krížovej cesty významného banskobystrického rezbára Jozefa Krause.
Židovský neologický cintorín v Zlatých Moravciach bol založený v roku 1844. Po dlhodobom chátraní bol cintorín obnovený a zriadené Múzeum o živote a osudoch židovskej komunity. Na cintoríne sa nachádza 267 náhrobných pomníkov, na ktorých sú písané texty hebrejsky, maďarsky, nemecky a slovensky. V areáli cintorína boli odhalené dve pamätné tabule. Prvá bola v roku 2017 venovaná pamiatke židovským občanom nášho mesta, ktorí zahynuli počas holokaustu a druhá tabuľa bola odhalená v roku 2018 z vďaky svojim záchrancom Jozefovi a Jozefíne Špidlíkovej, ktorú dali vyhotoviť Georg Gertler z Austrálie.
K sakrálnym pamiatkam Zlatých Moraviec patrí aj drevený kríž na Martinskom kopci, ktorý časom chátral a bol osadený na novom vhodnejšom mieste.
100 rokov organizovanej turistiky LXXI.
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Zdroj: Anton Kaiser, Články z turistických podujatí publikované v TN od roku 1984, Turistika zo zápisníka, Denník turistických podujatí
Ľudovít Chládek, Náučná cykloturistická trasa a obnovený Informačný mobiliár, 2018
PhDr. Ján Ondriáš, pracovník ÚPN, Židovské cintoríny TN, 2006