100 rokov organizovanej turistiky LXXII.

Náučná cykloturistická trasa po sakrálnych pamiatkach Zlatých Moraviec a obnovenie informačného mobiliáru.
V Zlatých Moravciach pôsobili dve židovské komunity a nachádzali sa dva cintoríny mimo obytných častí mesta. Prvý spomenutý neologický cintorín vo svahu Martinského kopca pri železničnej stanici sa podarilo zachrániť po dlhých rokoch chátrania vďaka iniciatíve Ľudovíta Chládeka a Juraja Šabíka s dobrovoľníkmi, študentmi za finančnej podpory židovských rodín, firiem, kresťanov a mesta.
Na ceste k druhému židovskému cintorínu pod vinicami na východnej strane Žitavian sa na Štúrovej ulici nachádza ortodoxná synagóga, ktorá bola po vojne upravená na telocvičňu Sokol. Na jej priečelí bola osadená v roku 2017 pamätná tabula.
Do židovského chrámu sa vchádzalo od rabínskeho domu. V pomerne veľkom interiéri synagógy dominoval kedysi balkón, ktorý bol rozdelený zvlášť pre návštevníkov mužskej a ženskej komunity. Vybavenie židovského kostola bolo veľmi skromné, bez obrazov a iba v jeho strede horeli trojité sviečky, kde na vyvýšenom mieste stál rabín Schlesinger. Na začiatku modlitieb sa volil predčítajúci Tóry a pre zvoleného to bola veľká pocta. Čítanie sv. Písma a náboženské modlitby smerovali na východ, kde sa nachádza Palestína. Keď počas bohoslužby spievali ženy, všetci veriaci povstali. Starí židia nosili čierne klobúky a točili si pajšle. Pri modlitbe v synagóge ale i doma si muži pokrývali hlavu malou čiapočkou kipou nazývanou šábesdekel. Počas dvoch dní v roku, na výročie vzniku 1. ČSR a v deň prezidentových narodenín T.G. Masaryka sa v synagóge mohli zúčastniť modlitieb aj návštevníci, ktorí nepatrili do židovskej obce. Keď prišli gardisti všetku literatúru v synagóge spálili a cennejšie veci si odniesli. Počas 2. svetovej vojny synagóga bombardovanie mesta prežila a svoju funkciu plnila približne do konca 50. rokov.
V Zlatých Moravciach sa nachádzala synagóga ortodoxných židov aj na Keglevičovej ulici, dnešnej Robotníckej, ktorá bola prestavaná na pekáreň. Neskôr, keď už synagógy neboli funkčné, poslední židia si vybudovali modlitebňu na Agátovom dvore pri MNV.
V časti Hlboká pri vodárni za železničnou traťou sa nachádza kaplnka, ktorú postavila rodina Mateja Hlavatého ako vďaku za šťastný návrat dvoch synov z 1. svetovej vojny, v roku 1922 bola posvätená. Na poľnej ceste neďaleko Žitavian sa nachádza kaplnka z roku 1938 na česť Matky Božej. Dala ju postaviť ako spomienku na Lukáča Kováča manželka s deťmi a na pamiatku padlých hrdinov vo svetovej vojne.
Druhý cintorín ortodoxnej obce vybudovaný pred 2. svetovou vojnou sa vynímal už z veľkej diaľky svojimi úhľadnými náhrobnými pomníkmi. Pamätníci spomínajú, že mnohé zo 73 vyleštených mramorových pomníkov so zlatými písmenami sa stali obeťou zlodejov. Na samom vrchu cintorína odpočíva rabín náboženskej obce Schlesinger ako ochranca všetkých svojich zverencov. Po jeho bokoch sa nachádzajú dva malé pomníky zakladateľov židovskej komunity v Kňažiciach, Heinricha Henocha a Wilhema Aschera, ako aj predsedu ortodoxnej náboženskej obce Samuela Aschera heb. Izrael Ben Chanoich.
Židovský cintorín neskôr prešiel rozsiahlou rekonštrukciou Strediskom obnovy a správy nehnuteľností ÚZ ŽNO Banská Bystrica s detašovaným strediskom SOS pod vedením Ing. Juraja Turčana. Jeho obnovu podporil aj rabín Samuel A. Schlesinger zo Štrasburgu, ktorého predkovia pochovaní na cintoríne pôsobili v Zlatých Moravciach ako rabíni na začiatku 20. storočia. „Nemalo by sa zabúdať na udržiavanie cintorína pre vzdanie úcty našim predkom a oživenie dejín židovskej komunity, ktorá patrí do histórie Zlatých Moraviec.“ Z tohto obdobia sa zachovali údaje o vývoji mestskej židovskej komunity. V roku 1914 žilo v Zlatých Moravciach 200 židov a o 5 rokov neskôr 369.
Náučná cyklotrasa vedie ďalej Továrenskou ulicou ku kaplnke z roku 1903 a k pomníku Kiepa, jednej z najstarších historických pamiatok Požitavia, ktorý sa nachádza na rozhraní troch chotárov, Topoľčianky, Zlaté Moravce a Žitavany. Pomník bol postavený v druhej polovici 18. storočia po vydaní tzv. Tereziánskeho katastra Máriou Teréziou, ktorý určoval vlastníkov pôdy. Po rokoch zanedbaná sakrálna pamiatka bola zreštaurovaná v roku 2015 zásluhou OZ INVENIO.
(pokračovanie)
100 rokov organizovanej turistiky LXXII.
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Zdroj: Anton Kaiser, Články z turistických podujatí publikované v TN od roku 1984, Turistika zo zápisníka, Denník turistických podujatí
Ľudovít Chládek, Náučná cykloturistická trasa a obnovený Informačný mobiliár, 2018
PhDr. Ján Ondriáš pracovník ÚPN, Židovské cintoríny, Požitavské noviny, 2006