100 rokov organizovanej turistiky LXXIII.

Náučná cyklotrasa Po sakrálnych pamiatkach pokračuje mestskou časťou Zlatých Moraviec Chyzerovce.
V jednej z najstarších obcí Požitavia sa nachádza množstvo sakrálnych pamiatok, ktoré sa vzťahujú k rôznym životným udalostiam z vďaky a úcty Stvoriteľovi za ochranu a požehnanie. Ku kaplnke sv. Urbana v chyzeroveckých viniciach vedie cesta v dolnej časti mesta za železničnou stanicou, ktorá je zasvätená patrónovi a ochrancovi vinohradníkov. Konajú sa tu každý rok sviatočné bohoslužby. Cyklotrasa ku kaplnke prechádza okolo staršej kaplnky pri rodinnom dome, ktorá bola postavená pravdepodobne koncom 19. storočia.
K ďalším sakrálnym pamiatkam v Chyzerovciach vedie poľná cesta popri rieke Žitava na Horné lúky, kde sa v roku 1926 stala rodinná tragédia. Martinec Anna rodená Frajková bola pri práci na poli zasiahnutá bleskom. Kaplnku na tomto mieste dala postaviť rodina Štefana Martineca z úcty k svojej manželke. Ďalšia starostlivo udržiavaná kaplnka sa nachádza na Dolných hôrkach za chyzeroveckým družstvom po prechode železničnej trate, ktorú dal postaviť Galaba János a jeho manželka Baliga Juliana v roku 1901 ku cti blahoslavenej Panny Márie. Do centra Chyzeroviec, ktoré sú od roku 1970 súčasťou Zlatých Moraviec, vedie cesta Družstevnou ulicou ku krížu zemana Laktiša z roku 1817, kde sa spájajú Chyzerovce s mestom.
Dominantou Chyzeroviec je cintorín v ktorom sa nachádza rímsko-katolícky kostol založený v prvej polovici 17. storočia. Postavený bol v klasicistickom slohu a zasvätený patrónke Slovenska, Sedembolestnej panne Márii. Vnútorné zariadenie kostola je z 19. a 20. storočia a zvon pochádza z roku 1871. Interiér charakterizuje sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, vstupnou vežou, rovným stropom a bočnými fasádami, ktoré sú vybavené termálnymi oknami, palistami a priebežnou rímsou, ktorá pokračuje na štítovom priečelí ako kordónová. Na strednú os štítového priečelia je situovaná vstavaná veža.
Pri kostole sa nachádzajú dve významné sakrálne pamiatky. Kríž venovaný 33 padlým vojakom v prvej svetovej vojne s pietnou spomienkou, rokmi narodenia a úmrtia a jeden z najväčších krížov, ktorý dal postaviť Jozef Tonkovič s manželkou rodenou Máriou Pechovou v roku 1927. V strede cintorína sa zachovali staré drevené a kovové náhrobné kríže kde sa vyníma veľký kríž kamenárov z Chyzeroviec z roku 1952. Oproti márnici bol postavený drevený kríž v jubilejnom roku 2000 s textom „Ježiš včera, dnes a naveky.„
Pri cintoríne na hlavnej ulici v Chyzerovciach sa nachádza aj kaplnka, ktorú dal postaviť ku cti blahoslavenej Panny Márie Pavlovics Jozef a jeho manželka Pavlovics Barbara v roku 1873.
Ďalšou významnou sakrálnou pamiatkou v Chyzerovciach je hasičská zvonica z konca 19. storočia, ktorá patrí k najkrajším na Požitaví. Nad vchodom v nike dvojpodlažnej murovanej vežovitej stavby bola kedysi polychrómovaná soška sv. Floriána z 18. storočia. Zvonica má polkruhovo zakončené zvukové okná a rovnú atiku so slepou armatúrou a malými nárožnými ihlanmi a zastrešená je škridlovou strechou.
Pri zvonici sa nachádza aj kríž postavený Karolom Martincom a jeho manželkou Mlynková Anna v roku 1936 s odkazom pre veriacich na pamiatku horkého umučenia pána Ježiša Krista. „Postoj tu človeče a pozri sa na mňa, čo Tvoje hriechy zrobili zo mňa.“
V tejto časti Chyzerovciec dal postaviť kaplnku na pamiatku za ochranu a pomoc ku cti sv. Jozefa patróna pionierov Štefan Martinec obyvateľ Chyzeroviec a vojak východného frontu v roku 1942. Na Palárikovej ulici nájdeme kaplnku postavenú ku cti Krista kráľa rodinou Sýkorovou a Ondrejmiškovou v roku 1945 a malú drevenú kaplnku z roku 1914 postavenú Ku cti Panny Márie a Na Farkaškách kamenný kríž Štefana Laktiša s manželkou rodenou Máriou Strákošovou z roku 1926.
Pri vstupe do Chyzeroviec z hlavnej cesty dalo postaviť mesto kovový kríž na pamiatku obetí Cesty smrti a z vďaky za Božiu pomoc a ochranu od Zlatomoravčanov.
100 rokov organizovanej turistiky LXXIII.
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Zdroj: Anton Kaiser, Články z turistických podujatí publikované v TN od roku 1984, Turistika zo zápisníka, Denník turistických podujatí
Ľudovít Chládek, Náučná cykloturistická trasa a obnovený Informačný mobiliár, 2018