sobota, 7. november, 2026 |  Meniny má René
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
7. nov 2026 o 22:14
Prečítané: 0x

100 rokov organizovanej turistiky LXXIII.

Náučná cyklotrasa Po sakrálnych pamiatkach pokračuje mestskou časťou Zlatých Moraviec Chyzerovce.

Anton Kaiser
Anton Kaiser Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Jedna z najkrajších zvoníc na Požitaví
Jedna z najkrajších zvoníc na Požitaví (zdroj: Anton Kaiser)

Náučná cyklotrasa Po sakrálnych pamiatkach pokračuje mestskou časťou Zlatých Moraviec Chyzerovce.

V jednej z najstarších obcí Požitavia sa nachádza množstvo sakrálnych pamiatok, ktoré sa vzťahujú k rôznym životným udalostiam z vďaky a úcty Stvoriteľovi za ochranu a požehnanie. Ku kaplnke sv. Urbana v chyzeroveckých viniciach vedie cesta v dolnej časti mesta za železničnou stanicou, ktorá je zasvätená patrónovi a ochrancovi vinohradníkov. Konajú sa tu každý rok sviatočné bohoslužby. Cyklotrasa ku kaplnke prechádza okolo staršej kaplnky pri rodinnom dome, ktorá bola postavená pravdepodobne koncom 19. storočia.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

K ďalším sakrálnym pamiatkam v Chyzerovciach vedie poľná cesta popri rieke Žitava na Horné lúky, kde sa v roku 1926 stala rodinná tragédia. Martinec Anna rodená Frajková bola pri práci na poli zasiahnutá bleskom. Kaplnku na tomto mieste dala postaviť rodina Štefana Martineca z úcty k svojej manželke. Ďalšia starostlivo udržiavaná kaplnka sa nachádza na Dolných hôrkach za chyzeroveckým družstvom po prechode železničnej trate, ktorú dal postaviť Galaba János a jeho manželka Baliga Juliana v roku 1901 ku cti blahoslavenej Panny Márie. Do centra Chyzeroviec, ktoré sú od roku 1970 súčasťou Zlatých Moraviec, vedie cesta Družstevnou ulicou ku krížu zemana Laktiša z roku 1817, kde sa spájajú Chyzerovce s mestom.

SkryťVypnúť reklamu
Staršia kaplnka pod vinicami pochádza pravdepodobne z konca 19. storočia
Staršia kaplnka pod vinicami pochádza pravdepodobne z konca 19. storočia (zdroj: Anton Kaiser)
Kaplnka na viniciach v Chyzerovciach zasvätená patrónovi a ochrancovi vinohradníkov sv. Urbanovi
Kaplnka na viniciach v Chyzerovciach zasvätená patrónovi a ochrancovi vinohradníkov sv. Urbanovi (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kaplnka na Horných lúkach z roku 1926
Kaplnka na Horných lúkach z roku 1926 (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kaplnka na Dolných hôrkach Galabu Jánosa a jeho manželky Baliga Julianna
Kaplnka na Dolných hôrkach Galabu Jánosa a jeho manželky Baliga Julianna (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kríž na Chyzeroveckej ulici symbolizuje hranicu so Zlatými Moravcami
Kríž na Chyzeroveckej ulici symbolizuje hranicu so Zlatými Moravcami (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

Dominantou Chyzeroviec je cintorín v ktorom sa nachádza rímsko-katolícky kostol založený v prvej polovici 17. storočia. Postavený bol v klasicistickom slohu a zasvätený patrónke Slovenska, Sedembolestnej panne Márii. Vnútorné zariadenie kostola je z 19. a 20. storočia a zvon pochádza z roku 1871. Interiér charakterizuje sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, vstupnou vežou, rovným stropom a bočnými fasádami, ktoré sú vybavené termálnymi oknami, palistami a priebežnou rímsou, ktorá pokračuje na štítovom priečelí ako kordónová. Na strednú os štítového priečelia je situovaná vstavaná veža.

SkryťVypnúť reklamu

Pri kostole sa nachádzajú dve významné sakrálne pamiatky. Kríž venovaný 33 padlým vojakom v prvej svetovej vojne s pietnou spomienkou, rokmi narodenia a úmrtia a jeden z najväčších krížov, ktorý dal postaviť Jozef Tonkovič s manželkou rodenou Máriou Pechovou v roku 1927. V strede cintorína sa zachovali staré drevené a kovové náhrobné kríže kde sa vyníma veľký kríž kamenárov z Chyzeroviec z roku 1952. Oproti márnici bol postavený drevený kríž v jubilejnom roku 2000 s textom „Ježiš včera, dnes a naveky.„  

SkryťVypnúť reklamu

Pri cintoríne na hlavnej ulici v Chyzerovciach sa nachádza aj kaplnka, ktorú dal postaviť ku cti blahoslavenej Panny Márie Pavlovics Jozef a jeho manželka Pavlovics Barbara v roku 1873.

Kostol Sedembolestnej panny Márie z roku 1842
Kostol Sedembolestnej panny Márie z roku 1842 (zdroj: Anton Kaiser)
Bočné fasády s termálnymi oknami a palistrami...
Bočné fasády s termálnymi oknami a palistrami... (zdroj: Anton Kaiser)
Kríž venovaný 33 padlým vojakom v prvej svetovej vojne
Kríž venovaný 33 padlým vojakom v prvej svetovej vojne (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Drevený kríž oproti márnici postavený v jubilejnom roku 2000
Drevený kríž oproti márnici postavený v jubilejnom roku 2000 (zdroj: Anton Kaiser)
Kríž v strede cintorína venovali kamenári z Chyzeroviec
Kríž v strede cintorína venovali kamenári z Chyzeroviec (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Zachované staré kovové a drevené kríže zo 17. storočia
Zachované staré kovové a drevené kríže zo 17. storočia (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kaplnka oproti cintorínu manželov Pavlovičových z roku 1873
Kaplnka oproti cintorínu manželov Pavlovičových z roku 1873 (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

Ďalšou významnou sakrálnou pamiatkou v Chyzerovciach je hasičská zvonica z konca 19. storočia, ktorá patrí k najkrajším na Požitaví. Nad vchodom v nike dvojpodlažnej murovanej vežovitej stavby bola kedysi polychrómovaná soška sv. Floriána z 18. storočia. Zvonica má polkruhovo zakončené zvukové okná a rovnú atiku so slepou armatúrou a malými nárožnými ihlanmi a zastrešená je škridlovou strechou. 

Pri zvonici sa nachádza aj kríž postavený Karolom Martincom a jeho manželkou Mlynková Anna v roku 1936 s odkazom pre veriacich na pamiatku horkého umučenia pána Ježiša Krista. „Postoj tu človeče a pozri sa na mňa, čo Tvoje hriechy zrobili zo mňa.“

SkryťVypnúť reklamu

V tejto časti Chyzerovciec dal postaviť kaplnku na pamiatku za ochranu a pomoc ku cti sv. Jozefa patróna pionierov Štefan Martinec obyvateľ Chyzeroviec a vojak východného frontu v roku 1942. Na Palárikovej ulici nájdeme kaplnku postavenú ku cti Krista kráľa rodinou Sýkorovou a Ondrejmiškovou v roku 1945 a malú drevenú kaplnku z roku 1914 postavenú Ku cti Panny Márie a Na Farkaškách kamenný kríž Štefana Laktiša s manželkou rodenou Máriou Strákošovou z roku 1926.

Pri vstupe do Chyzeroviec z hlavnej cesty dalo postaviť mesto kovový kríž na pamiatku obetí Cesty smrti a z vďaky za Božiu pomoc a ochranu od Zlatomoravčanov.

Hasičská zvonica v Chyzerovciach z konca 19. stotočia
Hasičská zvonica v Chyzerovciach z konca 19. stotočia (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kríž pri zvonici z roku 1936
Kríž pri zvonici z roku 1936 (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Malá drevená kaplnka z roku 1914
Malá drevená kaplnka z roku 1914 (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kríž v dolnej časti Chyzeroviec dal postaviť Pecho Martin v roku 1853
Kríž v dolnej časti Chyzeroviec dal postaviť Pecho Martin v roku 1853 (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kríž na Palárikovej ulici rodiny Sýkorovej a Ondrejmiškovej z roku 1945
Kríž na Palárikovej ulici rodiny Sýkorovej a Ondrejmiškovej z roku 1945 (zdroj: Anton Kaiser)
Kaplnka pri hlavnej ceste Štefana Martineca z roku 1942
Kaplnka pri hlavnej ceste Štefana Martineca z roku 1942 (zdroj: Anton Kaiser)
Kríž pri vstupe do Chyzeroviec dalo postaviť mesto na pamiatku obetí na Ceste smrti...
Kríž pri vstupe do Chyzeroviec dalo postaviť mesto na pamiatku obetí na Ceste smrti... (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

100 rokov organizovanej turistiky LXXIII.

fotocopyrightantonkaiser

Zdroj: Anton Kaiser, Články z turistických podujatí publikované v TN od roku 1984, Turistika zo zápisníka, Denník turistických podujatí

Ľudovít Chládek, Náučná cykloturistická trasa a obnovený Informačný mobiliár, 2018

Anton Kaiser

Anton Kaiser
Bloger 
  • Počet článkov:  389
    •  | 
  • Páči sa:  1 298x

Vítam vás na Blogu SME ako bývalý VIP a Populárny bloger povolaním pedagóg, absolvent Školy dôstojníkov v zálohe, v súčasnosti dôchodca. Svojimi príspevkami od roku 2005 propagujem prírodné krásy Tribeča a Pohronského Inovca, organizovanú turistiku KST Zlaté Moravce, atraktívne VHT výstupy na hory Slovenska, hrebeňovky pohoriami a zahraničné expedície. Ako jeden z nadšencov združenia rádioamatérov Citizen Band, propagoval činnosť tohto humánneho športu v mesačníku Júnošík CB Fan Rádioklubu Slovakia. Dopisovateľ regionálnych periodík, člen zlatomoraveckých výtvarníkov a fotografov FoTOP, kolektívne a autorské výstavy. V súčasnosti ľudové zvyky a tradície horného Požitavia, kultúrne dedičstvo našich predkov ukryté v architektonických pamiatkach mesta a vzácnych muzeálnych zbierkach. Historické zaujímavosti kedysi sídla Tekovskej župy s bohatými dejinami, ktoré nám tu zanechali významné šľachtické rody. Osobnosti kultúry, ktorí náš život obohacujú a skrášľujú svojou umeleckou tvorbou. Zoznam autorových rubrík:  KultúraŠportCestujemePrírodaZáhrada moja záľuba100 rokov organizovanej turistikyĽudové zvyky a tradícieZimné večery na dedineVianoce v Mestskom múzeuAdventné nedeľe a MikulášJaskyne Tribeča a Pohronského InovcaZlatomoravecké jarmokyHrady a zámky Medzinárodné výstavy fotografií FoTOP Výtvarné umenieŽivot a dielo Dr. Štefana Rakovského

Prémioví blogeri

Všetky články
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
INESS

INESS

136 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

31 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu