Knižná publikácia Krojované bábätká 2

Pri príležitosti druhého jubilejného vydania knihy Krojované bábätká Moniky Klučiarovej so spoluautormi Matúšom Báťkom a Martinom Koporom usporiadala Mestská knižnica v Zlatých Moravciach besedu spojenú s autogramiádou.
Talentovanú regionálnu fotografku a autorku unikátneho projektu Krojované bábätká Mgr. Moniku Klučiarovú DiS., rodáčku zo Zlatých Moraviec, priťahovalo umenie a krása slovenských ľudových krojov už od ranného detstva.
Vedúca Mestskej knižnice Alenka Malá privítala vo štvrtok 13. októbra 2026 vzácneho hosťa Moniku Klučiarovú, riaditeľku MSKŠ Mgr. Simonu Holubovú, manželku primátora mesta pani Danku Husárovú, moderátorku TV OSEM Mgr. Elenn Waltersteinovú, Monikiných rodičov a všetkých priaznivcov našich krásnych slovenských ľudových tradícií.
Kultúrne podujatie otvorila Monika hrou na fujare tak ako svoje výstavy doma a v zahraničí. Tento rok uplynulo 10 rokov, kedy sa zrodil nápad zaodievať bábätká do krojov. Prvým bábätkom v ľudovom kroji bola Kamilka Ľahká ktorú Monika predstavila ako svoje prvé bábätko zaodeté do ľudového kroja z bábiky, ktorú dostala k narodeninám.
Úspešný projekt Krojované bábätká začínal Piešťanským krojom, ktorý prezentovala v knižnici v roku 2024 so šiestimi lokalitami. V jubilejnom roku sa venovala ďalším piatim lokalitám ako je Horehronie, Zemplín a ďalšie. K začiatkom úspešného projektu patrilo aj študovanie krojov z rôznych oblastí Slovenska. Okrem hodnoty kultúrneho dedičstva ich vnímala ako zaujímavú mozaiku zloženú z množstva detailov, ktoré ponúkajú bohatú farebnosť, geometrické tvary a tvoria základ vo fotografii.
Porozprávala veľa zaujímavostí o význame slovenských krojov v ľudových tradíciách s regionálnymi odlišnosťami odievania. Ušiť kroj si vyžaduje vycestovať do danej lokality a získať jeho autentické dobové prvky a rekvizity. K materiálom pre hodnovernú tvorbu bolo potrebné získať ženy pre miniatúrne vyšívanie. Pri šití krojov sa nezaobišla bez neoceniteľnej pomoci svojej matky profesionálnej krajčírky a výroby rekvizít šikovným stolárom.
Prvé úspešné realizovanie projektu zaodievania novorodencov a detí všetkých vekových kategórií do krojov prinieslo úspešné organizovanie putovných výstav s fotografiami bábätiek najskôr v rôznych regiónoch Slovenska a vydanie prvého kalendára Krojovaných bábätiek v roku 2018, ktoré pokračovalo aj v rokoch 2019 a 2020. Krása a originalita Monikiných krojovaných bábätiek zaujala mnohé médiá a získala poctu pre zriadenie stálej expozície Múzea v Radenovom dome v Čičmanoch. Zaujímavý príbeh porozprávala o maliarovi Jánovi Hálovi pochádzajúceho z Čiech, ktorý sa usadil vo Važci a na jeho počesť bola v jeho dome zriadená pamätná izba.
Besedu obohatila videonahrávkami šitia krojov zo Zemplína, ktoré sa vyznačujú hlbokou symbolikou s množstvom detailov a rekvizít. Pri príležitosti jubilejného roka Krojovaných bábätiek Monika dostala možnosť fotografovania troch bábätiek v Levickej pôrodnici. Tentoraz to boli iba 3 dňové bábätká, ktoré v jej umeleckej fotografii priniesli silný emotívny zážitok vytvorením neopakovateľných momentiek a vrchol svojej tvorby. Bábätká získali za ten krátky čas identitu svojho národa, svetový unikát, začo patrí veľká vďaka rodičom bábätiek a personálu pôrodnice, ktorej darovala obrazy svojich fotografií.
Kultúru, zručnosť, tvorivosť a úctu nášho národa k tradičným hodnotám začala Monika prezentovať výstavami fotografií svojich bábätiek v Bosne a Hercegovine, v Macedónsku a Česku. Prvým najväčším úspechom bolo usporiadanie výstavy krojovaných bábätiek v USA v roku 2019 s prezidentkou a súčasne generálnou riaditeľkou múzea Cecíliou Rokusek v Národnom Českom a Slovenskom Múzeu a Knižnici v Cedar Raids, štát Iowa. Nevšednú krásu dávnej tradície našich predkov uzreli návštevníci na Monikiných výstavách v Austrálii v roku 2022 a Macedónsku. Ďalší rok v Mníchove, kde Moniku privítal pán Macák a na slávnostnom otvorení výstavy nechýbala ani Slovenská televízia.
Vydanie druhej Knižnej publikácie Krojované bábätká je úspešným pokračovaním projektu Moniky Klučiarovej šírením ľudovej kultúry z regiónov Slovenska ďaleko za hranicami našej vlasti. V roku 2024 na veľvyslanectve SR v Nikózii – Cyprus, v americkom Texase na festivale Slavic heritge Houston, v roku 2025 v USA Texase na Wecome Center Ennis, Dallase a na veľvyslanectve v Rumunsku.
„Hovorí sa, že fotografia má byť odrazom duše. Na rozdiel od filmu zachytáva okamih, ktorý sa už nikdy nezopakuje. A preto zostanú fotografie Moniky Klučiarovej hlbokou stopou na našej planéte. Jej krojované bábätká sú suverénnym a absolútnym klenotom Slovenska, ktorý obdivuje celý svet.“ (Tibor Macák)
Knižná publikácia Krojované bábätká 2
fotocopyrightantonkaiser