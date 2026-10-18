nedeľa, 18. október, 2026 |  Meniny má Lukáš
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
18. okt 2026 o 20:02
Prečítané: 0x

Knižná publikácia Krojované bábätká 2

Pri príležitosti druhého vydania Krojovaných bábätiek Moniky Klučiarovej usporiadala autorka knihy besedu s autogramiádou

Anton Kaiser
Anton Kaiser Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Krojované bábätká 2
Krojované bábätká 2 (zdroj: Anton Kaiser)

Pri príležitosti druhého jubilejného vydania knihy Krojované bábätká Moniky Klučiarovej so spoluautormi Matúšom Báťkom a Martinom Koporom usporiadala Mestská knižnica v Zlatých Moravciach besedu spojenú s autogramiádou.

Talentovanú regionálnu fotografku a autorku unikátneho projektu Krojované bábätká Mgr. Moniku Klučiarovú DiS., rodáčku zo Zlatých Moraviec, priťahovalo umenie a krása slovenských ľudových krojov už od ranného detstva.

Vedúca Mestskej knižnice Alenka Malá privítala vo štvrtok 13. októbra 2026 vzácneho hosťa Moniku Klučiarovú, riaditeľku MSKŠ Mgr. Simonu Holubovú, manželku primátora mesta pani Danku Husárovú, moderátorku TV OSEM Mgr. Elenn Waltersteinovú, Monikiných rodičov a všetkých priaznivcov našich krásnych slovenských ľudových tradícií.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kultúrne podujatie otvorila Monika hrou na fujare tak ako svoje výstavy doma a v zahraničí. Tento rok uplynulo 10 rokov, kedy sa zrodil nápad zaodievať bábätká do krojov. Prvým bábätkom v ľudovom kroji bola Kamilka Ľahká ktorú Monika predstavila ako svoje prvé bábätko zaodeté do ľudového kroja z bábiky, ktorú dostala k narodeninám.

Návštevníkov kultúrneho podujatia privítala Alenka Malá
Návštevníkov kultúrneho podujatia privítala Alenka Malá (zdroj: Anton Kaiser)
Monika svoje vystúpenia otvára hrou na fujare
Monika svoje vystúpenia otvára hrou na fujare (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Projekt Krojované bábätká sa dožíva 10 ročného jubilea
Projekt Krojované bábätká sa dožíva 10 ročného jubilea (zdroj: Anton Kaiser)
Kroj bábiky do ktorého obliekla prvé bábätko
Kroj bábiky do ktorého obliekla prvé bábätko (zdroj: Anton Kaiser)
Kamilka, prvé krojované bábätko Moniky Klučiarovej
Kamilka, prvé krojované bábätko Moniky Klučiarovej (zdroj: Anton Kaiser)

Úspešný projekt Krojované bábätká začínal Piešťanským krojom, ktorý prezentovala v knižnici v roku 2024 so šiestimi lokalitami. V jubilejnom roku sa venovala ďalším piatim lokalitám ako je Horehronie, Zemplín a ďalšie. K začiatkom úspešného projektu patrilo aj študovanie krojov z rôznych oblastí Slovenska. Okrem hodnoty kultúrneho dedičstva ich vnímala ako zaujímavú mozaiku zloženú z množstva detailov, ktoré ponúkajú bohatú farebnosť, geometrické tvary a tvoria základ vo  fotografii.  

SkryťVypnúť reklamu

Porozprávala veľa zaujímavostí o význame slovenských krojov v ľudových tradíciách s regionálnymi odlišnosťami odievania. Ušiť kroj si vyžaduje vycestovať do danej lokality a získať jeho autentické dobové prvky a  rekvizity. K materiálom pre hodnovernú tvorbu bolo potrebné získať ženy pre miniatúrne vyšívanie. Pri šití krojov sa nezaobišla bez neoceniteľnej pomoci svojej matky profesionálnej krajčírky a výroby rekvizít šikovným stolárom.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Modlitba matky, jedna z krásnych básní Matúša Báťka v recitácii Kamilky Ľahkej
Modlitba matky, jedna z krásnych básní Matúša Báťka v recitácii Kamilky Ľahkej (zdroj: Anton Kaiser)
Posolstvo remesiel a života jednoduchých ľudí
Posolstvo remesiel a života jednoduchých ľudí (zdroj: Anton Kaiser)
Novorodeniatka v kroji
Novorodeniatka v kroji (zdroj: Anton Kaiser)
Neopakovateľné momentky bábätiek profesionálnej fotografky
Neopakovateľné momentky bábätiek profesionálnej fotografky (zdroj: Anton Kaiser)

Prvé úspešné realizovanie projektu zaodievania novorodencov a detí všetkých vekových kategórií do krojov prinieslo úspešné organizovanie putovných výstav s fotografiami bábätiek najskôr v rôznych regiónoch Slovenska a vydanie prvého kalendára Krojovaných bábätiek v roku 2018, ktoré pokračovalo aj v rokoch 2019 a 2020. Krása a originalita Monikiných krojovaných bábätiek zaujala mnohé médiá a získala poctu pre zriadenie stálej expozície Múzea v Radenovom dome v Čičmanoch. Zaujímavý príbeh porozprávala o maliarovi Jánovi Hálovi pochádzajúceho z Čiech, ktorý sa usadil vo Važci a na jeho počesť bola v jeho dome zriadená pamätná izba.

SkryťVypnúť reklamu

Besedu obohatila videonahrávkami šitia krojov zo Zemplína, ktoré sa vyznačujú hlbokou  symbolikou s množstvom detailov a rekvizít. Pri príležitosti jubilejného roka Krojovaných bábätiek Monika dostala možnosť fotografovania troch bábätiek v Levickej pôrodnici. Tentoraz to boli iba 3 dňové bábätká, ktoré v jej umeleckej fotografii priniesli silný emotívny zážitok vytvorením neopakovateľných momentiek a vrchol svojej tvorby. Bábätká získali za ten krátky čas identitu svojho národa, svetový unikát, začo patrí veľká vďaka rodičom bábätiek a personálu pôrodnice, ktorej darovala obrazy svojich fotografií.      

SkryťVypnúť reklamu
Rodinná fotografia z múzea v Čičmanoch
Rodinná fotografia z múzea v Čičmanoch (zdroj: Anton Kaiser)
Množstvo neopakovateľných zážitkov pri fotení novorodeniatok
Množstvo neopakovateľných zážitkov pri fotení novorodeniatok (zdroj: Anton Kaiser)
Fotografovanie venované pamiatke na umelca Jána Hálu z Važca
Fotografovanie venované pamiatke na umelca Jána Hálu z Važca (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Tri novorodeniatka
Tri novorodeniatka (zdroj: Anton Kaiser)
Nevesta v kroji
Nevesta v kroji (zdroj: Anton Kaiser)

Kultúru, zručnosť, tvorivosť a úctu nášho národa k tradičným hodnotám začala Monika prezentovať výstavami fotografií svojich bábätiek v Bosne a Hercegovine, v Macedónsku a Česku. Prvým najväčším úspechom bolo usporiadanie výstavy krojovaných bábätiek v USA v roku 2019 s prezidentkou a súčasne generálnou riaditeľkou múzea Cecíliou Rokusek v Národnom Českom a Slovenskom Múzeu a Knižnici v Cedar Raids, štát Iowa. Nevšednú  krásu dávnej tradície našich predkov uzreli návštevníci na Monikiných výstavách v Austrálii  v roku 2022 a Macedónsku. Ďalší rok v Mníchove, kde Moniku privítal pán Macák a na slávnostnom otvorení výstavy nechýbala ani Slovenská televízia.

Vydanie druhej Knižnej publikácie Krojované bábätká je úspešným pokračovaním projektu Moniky Klučiarovej šírením ľudovej kultúry z regiónov Slovenska ďaleko za hranicami našej vlasti. V roku 2024 na veľvyslanectve SR v Nikózii – Cyprus, v americkom Texase na festivale Slavic heritge Houston, v roku 2025 v USA Texase na Wecome Center Ennis, Dallase a na veľvyslanectve v Rumunsku.

„Hovorí sa, že fotografia má byť odrazom duše. Na rozdiel od filmu zachytáva okamih, ktorý sa už nikdy nezopakuje. A preto zostanú fotografie Moniky Klučiarovej hlbokou stopou na našej planéte. Jej krojované bábätká sú suverénnym a absolútnym klenotom Slovenska, ktorý obdivuje celý svet.“ (Tibor Macák)

Výstava krojovaných bábätiek v USA
Výstava krojovaných bábätiek v USA (zdroj: Anton Kaiser)
Privítanie Tiborom Macákom v Mníchove
Privítanie Tiborom Macákom v Mníchove (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Výstavy v USA
Výstavy v USA (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Spomienka na pána Mateja Valku a úžasných ľudí za oceánom
Spomienka na pána Mateja Valku a úžasných ľudí za oceánom (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Záver podujatia patril gratuláciám, autogramiáde a foteniu
Záver podujatia patril gratuláciám, autogramiáde a foteniu (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Jubilejné stretnutie na besede s Monikou Klučiarovou v roku 2026
Jubilejné stretnutie na besede s Monikou Klučiarovou v roku 2026 (zdroj: Anton Kaiser)

Knižná publikácia Krojované bábätká 2

fotocopyrightantonkaiser

Anton Kaiser

Anton Kaiser
Bloger 
  • Počet článkov:  387
    •  | 
  • Páči sa:  1 297x

Vítam vás na Blogu SME ako bývalý VIP a Populárny bloger povolaním pedagóg, absolvent Školy dôstojníkov v zálohe, v súčasnosti dôchodca. Svojimi príspevkami od roku 2005 propagujem prírodné krásy Tribeča a Pohronského Inovca, organizovanú turistiku KST Zlaté Moravce, atraktívne VHT výstupy na hory Slovenska, hrebeňovky pohoriami a zahraničné expedície. Ako jeden z nadšencov združenia rádioamatérov Citizen Band, propagoval činnosť tohto humánneho športu v mesačníku Júnošík CB Fan Rádioklubu Slovakia. Dopisovateľ regionálnych periodík, člen zlatomoraveckých výtvarníkov a fotografov FoTOP, kolektívne a autorské výstavy. V súčasnosti ľudové zvyky a tradície horného Požitavia, kultúrne dedičstvo našich predkov ukryté v architektonických pamiatkach mesta a vzácnych muzeálnych zbierkach. Historické zaujímavosti kedysi sídla Tekovskej župy s bohatými dejinami, ktoré nám tu zanechali významné šľachtické rody. Osobnosti kultúry, ktorí náš život obohacujú a skrášľujú svojou umeleckou tvorbou. Zoznam autorových rubrík:  KultúraŠportCestujemePrírodaZáhrada moja záľuba100 rokov organizovanej turistikyĽudové zvyky a tradícieZimné večery na dedineVianoce v Mestskom múzeuAdventné nedeľe a MikulášJaskyne Tribeča a Pohronského InovcaZlatomoravecké jarmokyHrady a zámky Medzinárodné výstavy fotografií FoTOP Výtvarné umenieŽivot a dielo Dr. Štefana Rakovského

Prémioví blogeri

Všetky články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

27 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu