Krojované bábätká Moniky Klučiarovej v Nemecku

Kroj Terchová (zdroj: Monika Klučiarová)

K ľudovým tradíciám slovenského folklóru patrí aj zaodievanie novorodencov do ľudových krojov, ktorým sa venuje s veľkou vášňou profesionálna fotografka Monika Klučiarová zo Zlatých Moraviec

Autorka projektu Krojované bábätká (zdroj: Monika Klučiarová)

Autorku projektu pozná už celý svet. Monika rada spomína na jeho realizáciu v roku 2017 usporiadaním výstavy fotografií v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach pod názvom Dáma zo zámku alebo eklektické reminiscencie. Jedinečnosť projektu sa nezrodila pred objektívom fotografa, ale už pred stáročiami, keď vyšívané kroje vytvorili ruky našich prastarých mám.

Mgr. Monika Klučiarová, DiS. zo Zlatých Moraviec vyštudovala cestovný ruch a teológiu. Umenie ju priťahovalo od ranného detstva a talent k fotografovaniu zdedila po starom otcovi. Námety pre tvorbu nachádzala spočiatku v prírode, neskôr v kráse folklóru a umeleckej fotografii.

Krojované bábätká - kalendáre (zdroj: Monika Klučiarová)

Súčasťou výstavy bolo vydanie aj prvého kalendára Krojovaných bábätiek na rok 2018, bábätiek zaodetých do originálnych miniatúrnych krojov z rôznych regiónov Slovenska. Pri šití krojov, až na výšivky, ktoré sú Monikinou ručnou prácou, vďačí rodine a tímu pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu.

Šitie krojov pre bábätká (zdroj: Monika klučiarová)

Krojované bábätká v Nemecku (zdroj: Monika Klučiarová)

„Keď som na svoje narodeniny dostala bábiku v kroji a už som mala skúsenosti s novorodeneckou fotografiou, povedala som si, že bábiku vyzlečiem a pokúsim sa kroj aplikovať na živé dieťatko. Krásu ľudových krojov vnímam ako mozaiku zloženú z množstva detailov, ktoré okrem kultúrnej hodnoty dedičstva ponúkajú aj bohatú farebnosť, geometrické tvary a tvoria základ vo fotografii.“

Krojované bábätká v Nemecku (zdroj: Monika Klučiarová)

Unikátne snímky bábätiek zaodeté do originálnych miniatúrnych krojov z rôznych oblastí Slovenska si milovníci umenia mali možnosť pozrieť na prvej výstave v Dome kultúry v bratislavskej Petržalke.

Markíza TV noviny / 31.12.2017 (zdroj: Monika Klučiarová)

Krojované bábätká v rokoch 2017 - 2019 zaujali svojou originalitou a krásou aj médiá na putovných výstavách po Slovensku.

Výstavy: V Trnave, Nitre, Piešťanoch, Topoľčiankach, Žiline a v ďalších asi 20 mestách Slovenska. Rozhlas: Rádio Lumen / Fujarôčka moja 2019 /.

Putovná výstava po mestách Slovenska v rokoch 2017 - 2019 (zdroj: Monika Klučiarová)

Markíza Teleráno / 10.11.2017 (zdroj: Monika Klučiarová)

Televízia: STV1 /Dámsky klub 2017, 2018 /, Televízia Markíza /Teleráno 2017 / TV noviny 2017, TV Lux / Doma je Doma 2018 / a iné. Tlač: Mama a ja, Plus jeden deň, Šarm, Class Slovakia, Na dedine, Living USA, Nový čas, Slovenka, Slovenské národné noviny a Pravda.

TV Lux Doma je doma / 11.12.2018 (zdroj: Monika Klučiarová)

Radenov dom v Čičmanoch (zdroj: Monika Klučiarová)

V Múzeu Radenov dom v Čičmanoch si krojované bábätká v roku 2018 získali svojou krásou poctu zriadením stálej expozície.

Al Castello – Praha – ČR / 2018 (zdroj: Monika Klučiarová)

Bábätká zaodeté do našich krásnych slovenských ľudových krojov si získali obdiv v roku 2018 aj na výstavách v zahraničí prezentáciou našej kultúry, zručnosti, tvorivosti a úcty nášho národa k tradičným hodnotám. Nevšednú krásu dávnej tradície našich predkov uzreli návštevníci na Monikiných výstavách v Bosne a Hercegovine, v Macedónsku, Česku, v Austrálii a Amerike.

Kroj Terchová / 2022 (zdroj: Monika Klučiarová)

Veľvyslanectvo SR – Skopje- Macedónsko / 17 - 21. 10. 2022 (zdroj: Monika Klučiarová)

Veľvyslanectvo SR – Skopje- Macedónsko / 17 - 21. 10. 2022 (zdroj: Monika Klučiarová)

Veľvyslanectvo SR – Skopje- Macedónsko / 17 - 21. 10. 2022 (zdroj: Monika Klučiarová)

National Czech and Slovak Museum and Library - Cedar Raids - Iova - USA / 2019 (zdroj: Monika Klučiarová)

Jedným z najväčších úspechov profesionálnej fotografky Moniky Klučiarovej v zahraničí bolo usporiadanie výstavy krojovaných bábätiek v USA v roku 2019. V Národnom Českom a Slovenskom Múzeu a Knižnici v Cedar Rapids, štát Iowa, predstavila v kultúrnom programe hrou na fujare piesňou Uspávanka náš slovenský národný hudobný nástroj.

Krojované bábätká (zdroj: Monika Klučiarová)

„Fotografovaniu novorodencov, ktorým sa venujem dlhší čas, ma v slovenských ľudových krojoch vždy fascinovali. Ich kombináciou s folklórom vzniká jedinečné umelecké dielo, ktoré spája nevinnú krásu novorodencov s tradíciami našich predkov. Slovenské bábätká po narodení, ktoré majú 10 dní, obliekam do krojov šitých na mieru zaužívanými výrobnými technikami.“

Markíza Teleráno / 27. októbra 2022 (zdroj: Monika Klučiarová)

Krojované bábätká predstavila Monika aj v Teleráne na Markíze v relácii pod názvom - Jej bábätká v kroji obdivuje celý svet.

Kroj Terchová / 2022 (zdroj: Monika Klučiarová)

STV1 Slovensko v obrazoch / 4. decembra 2022 (zdroj: Monika Klučiarová)

STV1 Slovensko v obrazoch (zdroj: Monika Klučiarová)

Kroj Pobedim Bašovce - ručne vyrobené koryto a príbor / 2023 (zdroj: Monika Klučiarová)

V Rádiu Slovensko (zdroj: Monika Klučiarová)

„Moje veľké poďakovanie patrí Rádiu SLOVENSKO, zvlášť moderátorke Nočnej pyramídy Sandre Vychlopenovej za pozvanie do talkshow 10. marca 2023 a veľmi milý piatkový večer.“

Krojované bábätká v Rádiu Slovensko (zdroj: Monika Klučiarová)

„Úžas, vznešenosť a krása, farebnosť, ručná - tvrdá práca, kreativita, umenie a vášeň, jemnosť a neha pokoj a láska,.. To všetko sú hodnoty, ktoré s obľubou vnášam do Vašich rodín. Mladuchám patrí krojovaná bábika a to len raz v živote, keď sa vydávala. Ja však po celý rok donášam miniatúry krojov pre Vaše neviniatka...“

Krojované bábätká / 2022 (zdroj: Monika Klučiarová)

Krojované bábätká v Nemecku (zdroj: Monika Klučiarová)

Jedným z ďalších úspechov Moniky Klučiarovej bolo usporiadanie výstavy Krojovaných bábätiek v Mníchove 17. februára 2023 v priestoroch Slovenskej katolíckej farnosti, Landsberger Strase 3, ktorá potrvá do 31. mája 2023. Na jej slávnostnom otvorení nechýbala ani Slovenská televízia.

Krojovaná bábika Gorala zo Ždiaru / 2023 (zdroj: Monika Klučiarová)

Krojovaná bábika z Heľpy / 2023 (zdroj: Monika Klučiarová)

Krojovaná bábika z Heľpy / 2023 (zdroj: Monika Klučiarová)

Krojovaná bábika z Heľpy / 2023 (zdroj: Monika Klučiarová)

Krojované bábätká v Nemecku (zdroj: Monika Klučiarová)

Na výstave v Mníchove sa Monika stretla aj významným slovenským umelcom. akademickým maliarom, grafikom a publicistom Jánom Mrázom, rodákom z Ružomberka. Pri príležitosti životného jubilea umelca, si spoločne zahrali na fujare a pripomenuli jedno z jeho najvydarenejších výtvarných diel, portrét Jána Pavla II.

Krojované bábätká (zdroj: Monika Klučiarová)

Krojované bábätká v Nemecku

