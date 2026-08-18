utorok, 18. august, 2026 |  Meniny má Elena, Helena
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
18. aug 2026 o 20:51
Prečítané: 0x

Život a dielo Dr. Štefana Rakovského XIII.

Ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov patrili aj sklárske výrobky pochádzajúce zo sklární regiónu Požitavia...

Anton Kaiser
Anton Kaiser Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Ilustračná snímka z výstavy porcelánu
Ilustračná snímka z výstavy porcelánu (zdroj: Anton Kaiser)

Ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov patrili aj sklárske výrobky pochádzajúce zo sklární regiónu Požitavia uložené s bohatou históriou mesta v muzeálnych zbierkach Zlatých Moraviec.

K sklárňam regiónu Požitavia patrila Drahožická Huta, nazývaná Nemecká, Obycká Huta, Velčická Huta a údajne aj skláreň v Čaradiciach. Prvá z nich Drahožická Huta sa nachádzala v 18. až 19. storočí pod Veľkou Ostrou na rozhraní pohorí Tribeča a Vtáčnika. Okolité osady Müller, Urban a obec Veľké Pole obývali v tomto období občania nemeckej národnosti, ktorí v povrchových baniach dolovali striebro a olovo. V Drahožickej Hute pri Skýcove nazývanej po nemecky Innozenzthal sa vyrábali mierky, ktoré slúžili  na konzumáciu alkoholu a vyznačovali sa svojou typickou výškou a štíhlosťou. Do krehkého sveta výrobkov zo skla patrili aj píšťaly na vyfukovanie skla, z ktorých jedna bola vystavená v múzeu. Fľaše na víno a slivovicu sa  vyvážali do Nemecka.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Sklárske výrobky z Obyckej Huty, Drahožickej Huty a Velčickej Huty
Sklárske výrobky z Obyckej Huty, Drahožickej Huty a Velčickej Huty (zdroj: Anton Kaiser)
Fľašku na víno a slivovicu z Drahožickej Huty daroval múzeu Anton Pavkov zo Skýcova
Fľašku na víno a slivovicu z Drahožickej Huty daroval múzeu Anton Pavkov zo Skýcova (zdroj: Anton Kaiser)
Mierky z Drahožickej Huty. Dary od Heleny Baštrnákovej zo Zlatých Moraviec
Mierky z Drahožickej Huty. Dary od Heleny Baštrnákovej zo Zlatých Moraviec (zdroj: Anton Kaiser)

Ďalšia skláreň bola vybudovaná vo Velčiciach pri Kľačianskej horárni, starej slovenskej osade z roku 1232, ktorá neskôr patrila gýmešskému hradu.  Sklárske výrobky ako fľaše na mlieko a ovocné pálenky, tabuľové a farebné sklo pre domácu potrebu sa konskými povozmi rozvážali do Viedne a Pešti. Neďaleko Kľačianskej horárne v Čerešňovom potoku dodnes možno nájsť rôznofarebné kúsky skla a ďalšie stopy na širokej lúke severovýchodne od kremencovej hory Svinec po základoch bývalej továrne a obytných budovách. Niektoré sklárske výrobky z Velčickej sklárne boli uložené v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach.  

SkryťVypnúť reklamu
Fragmenty sklárskej pece z Velčickej Huty. Dar od Jozefa Zábojníka z Bratislavy
Fragmenty sklárskej pece z Velčickej Huty. Dar od Jozefa Zábojníka z Bratislavy (zdroj: Anton Kaiser)
Farebné sklo z Velčickej Huty daroval František Horvát z Mankoviec
Farebné sklo z Velčickej Huty daroval František Horvát z Mankoviec (zdroj: Anton Kaiser)

Sklárska história Obyckej Hute sa začala písať v rovnakom období a pracovala až do roku 1885 pokiaľ Nemecká Huta zanikla pred 140 rokmi. V malej sklárskej osade, ktorá patrila rodine Štullerovej  a Petrášovej, sa našiel okrem skloviny aj starý železný  kotol, v ktorom sa  varila salajka. Vyrábalo sa tu duté a tabuľové sklo. Základnými surovinami na jeho výrobu boli kremík, sodík, draslík a vápnik. Kysličník kremičitý získavali z celistvých kremeňov, ktoré privážali z okolitých obcí Hostie, Zlatno a Mankovce, ktoré boli roztĺkané na hrubý piesok v celistvých stupách poháňaných prudkým spádom Osného potoka. Sódu nahradzovali salajkou, ktorá bola nepostrádateľnou zložkou vo výrobnom procese. Popol potrebný na výrobu získavali z okolitých lesov pálením bukového dreva. Neďaleko Obýc sa tieto miesta nazývajú ešte aj v súčasnosti uhliská ako napríklad Petluchov, Kováčovo a uhlisko Jaďová. V sklárni sa vyrábali aj vzácne poháre používané pri pánskych oslavách, ktoré sú vystavené v múzeu v Zlatých Moravciach. Najviac výrobkov pochádza z Obyckej sklárne ako fľaše a poháre na pálenku, tiež k nim patria aj úlomky rôznych pohárov, črepov ako dôkaz, že v sklárni sa vyrábali počas dlhých rokov aj výrobky rozličných tvarov a farebných odtieňov. Na fľašiach sa nachádzalo aj logo Obyckej Huty známej aj výrobou krásneho brúseného skla. Po zániku takmer všetkých okolitých sklární sa bývalí sklári zaoberali výrobou varešiek, porísk a podobných úžitkových predmetov z dreva alebo maľovaním obrázkov na sklenené tabuľky.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Sklárske výrobky z Obyckej Huty - 19. storočie
Sklárske výrobky z Obyckej Huty - 19. storočie (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

Za zmienku stojí aj vybudovanie manufaktúrnej výroby kameninového riadu vynikajúceho ovocinára Jozefa Jesenského v roku 1877 na Rozkošiach medzi Zlatnom a Mankovcami. V spracovaní kvalitnej hliny a vypaľovaní výrobkov vo veľkých peciach neskôr pokračoval Ladislav Majthényi ako dedič Jesenského majetku. Zaoberal sa najmä výrobou dlaždíc, nádob a porcelánových tanierov. Niektoré z týchto unikátnych archeologických nálezov sa stali súčasťou expozície múzea.   

Rozvoj obchodu a priemyslu v Zlatých Moravciach podporovali v 80-tych rokoch okolité banky a peňažné ústavy. Niektoré druhy výroby najmä sklárstvo bolo založené oveľa skôr ako Tekovská ľudová banka v Zlatých Moravciach s filiálkami v Leviciach, Tekovských Lužanoch a vo Vrábľoch, ako aj Sporiteľňa založená v roku 1872. Dôkazom toho bol objav sklárskej pece v Župnom dome z 15. storočia pri búraní starej župnej väznice.

SkryťVypnúť reklamu
Expozícia sklárskych a keramických výrobkov
Expozícia sklárskych a keramických výrobkov (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Porcelánové umývadlo s krčahom zdobené zlatým ornamentom. Dar od I. Mášika zo Zlatých Moraviec
Porcelánové umývadlo s krčahom zdobené zlatým ornamentom. Dar od I. Mášika zo Zlatých Moraviec (zdroj: Anton Kaiser)
Porcelánové secesné vázy zo začiatku 18. storočia
Porcelánové secesné vázy zo začiatku 18. storočia (zdroj: Anton Kaiser)
Pamätná keramika z roku 1914 /17
Pamätná keramika z roku 1914 /17 (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

Mimoriadne vzácnym objavom sa stala v šesťdesiatych rokoch pri výstavbe rodinného domu Šťastných v Zlatých Moravciach už spomenutá eneolitická pec, ktorá slúžila na vypaľovanie keramiky. Pec z mladšej doby sa odhaduje na 4000 rokov a je pravdepodobne jediným archeologickým nálezom na Slovensku.

Návštevníci Mestského múzea v Zlatých Moravciach roku 2011 v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva na výstave porcelánu mohli obdivovať čajový servis s maľovaným dekórom grófa Migazzyho zo Zlatých Moraviec pochádzajúci z roku 1887.

Čajový servis s ručne maľovaným dekorom grófa Migazziho z roku 1887
Čajový servis s ručne maľovaným dekorom grófa Migazziho z roku 1887 (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Hlinená keramika z 18. a 19. storočia
Hlinená keramika z 18. a 19. storočia (zdroj: Anton Kaiser)

Život a dielo Dr. Štefana Rakovského XIII.

fotocopyrightantonkaiser

Zdroj: Alžbeta Šabová, Huta v Obyciach, Obycký občasník, 2013

Dr. Štefan Rakovský a kolektív, Zlaté Moravce a okolie, 1969

Tribeč Pohronský Inovec, Turistický sprievodca ČSSR, 1983

Anton Kaiser

Anton Kaiser
Bloger 
  • Počet článkov:  379
    •  | 
  • Páči sa:  1 273x

Vítam vás na Blogu SME ako bývalý VIP a Populárny bloger povolaním pedagóg, absolvent Školy dôstojníkov v zálohe, v súčasnosti dôchodca. Svojimi príspevkami od roku 2005 propagujem prírodné krásy Tribeča a Pohronského Inovca, organizovanú turistiku KST Zlaté Moravce, atraktívne VHT výstupy na hory Slovenska, hrebeňovky pohoriami a zahraničné expedície. Ako jeden z nadšencov združenia rádioamatérov Citizen Band, propagoval činnosť tohto humánneho športu v mesačníku Júnošík CB Fan Rádioklubu Slovakia. Dopisovateľ regionálnych periodík, člen zlatomoraveckých výtvarníkov a fotografov FoTOP, kolektívne a autorské výstavy. V súčasnosti ľudové zvyky a tradície horného Požitavia, kultúrne dedičstvo našich predkov ukryté v architektonických pamiatkach mesta a vzácnych muzeálnych zbierkach. Historické zaujímavosti kedysi sídla Tekovskej župy s bohatými dejinami, ktoré nám tu zanechali významné šľachtické rody. Osobnosti kultúry, ktorí náš život obohacujú a skrášľujú svojou umeleckou tvorbou. Zoznam autorových rubrík:  KultúraŠportCestujemePrírodaZáhrada moja záľuba100 rokov organizovanej turistikyĽudové zvyky a tradícieZimné večery na dedineVianoce v Mestskom múzeuAdventné nedeľe a MikulášJaskyne Tribeča a Pohronského InovcaZlatomoravecké jarmokyHrady a zámky Medzinárodné výstavy fotografií FoTOP Výtvarné umenieŽivot a dielo Dr. Štefana Rakovského

Prémioví blogeri

Všetky články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

109 článkov
Igor Pogány

Igor Pogány

5 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

303 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu