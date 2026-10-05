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5. okt 2026 o 20:01
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Život a dielo Dr. Štefana Rakovského XV.

Vo Vlastivednom múzeu v Zlatých Moravciach sa v minulosti nachádzala expozícia Slovenského národného povstania.

Anton Kaiser
Anton Kaiser Bloger
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Beseda so Štefanom Doskočom o SNP
Beseda so Štefanom Doskočom o SNP (zdroj: Anton Kaiser)

Vo Vlastivednom múzeu v Zlatých Moravciach sa v minulosti nachádzala expozícia Slovenského národného povstania a neskôr organizovali rôzne akcie a besedy k tejto významnej udalosti v dejinách Slovenska.

Okrem prírodovednej expozície vo Vlastivednom múzeu v Zlatých Moravciach s paleontologickými a mineralogickými zbierkami sa vynímala aj vzácna spoločenskovedná expozícia. Tvorili ju okrem už spomenutých expozícií aj rôzne druhy zbraní, ku ktorým patril aj vzácny dvojsečný železný slovanský meč z 9. storočia, ktorého náleziskom boli Ladice. Ako píše Dr. Štefan Rakovský, v dvoch vitrínach múzea sa nachádzali tzv. hromadné nálezy pokladov mesta a okolia Zlatých Moraviec, ktoré sú svedectvom života u nás v období 16. a 17. storočia.

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Najväčšiu časť múzea tvorili expozície z obdobia feudalizmu a kapitalizmu. Zbierky v expozícii feudalizmu vítali návštevníkov v osobitných malých vitrínach s maketami hradných zrúcanín Jelenca (Gýmeša) a Hrušova. Ďalšie zbierky predstavovali poľnohospodárske nástroje na obrábanie pôdy, ktoré dopĺňali menšie ručné žarnovy na drvenie zrna, stredoveké predmety, nástroje každodennej potreby, súbojové pištole a pod.. Bohaté zbierky tvorili okrem kresadlových zbraní a starých husitských pušiek vojakov Mateja Korvína aj strelový mažiar z Gýmešského hradu, hákovnica a lafeta dela používaná naposledy Rákociho vojskami. Steny zdobili barokové sošky, erby a vzácne olejomaľby starých majstrov výtvarného umenia, remeselnícke výrobky zámočníkov, ku ktorým patrili pytliacke zbrane napríklad zhotovené z vodovodnej rúry.

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Slovanský meč z 9. storočia
Slovanský meč z 9. storočia (zdroj: Anton Kaiser)
Maketa zrúcaniny hradu Hrušov z roku 1930
Maketa zrúcaniny hradu Hrušov z roku 1930 (zdroj: Anton Kaiser)
Zbierky rôzneho výzbroja a výstroja
Zbierky rôzneho výzbroja a výstroja (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

V múzeu sa nachádzalo aj oddelenie robotníckeho hnutia z obdobia starého Uhorska a po vzniku ČSR, kedy sa roku 1919 vytvorila v našom meste Červená garda, Miestny a okresný soviet z iniciatívy bývalých vojakov 1. svetovej vojny, ktorí sa vrátili z ruského frontu a niektorí slúžili po vzniku VOSR v Červenej armáde. Jedna z vitrín múzea obsahovala pamiatku na 1. svetovú vojnu s dôležitými dokumentmi robotníckeho hnutia z bývalého okresu. Z originálov zbierok v Okresnom archíve boli uložené v múzeu hodnoverné fotokópie. Na tieto dokumenty v štyroch vysokých vitrínach uprostred miestnosti múza nadväzovala aj bohatá zbierka dvoj a trojrozmerného materiálu z dejín KSS s fotografiami hlavných funkcionárov Mníchova a ďalšie množstvo materiálov.

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Pravdepodobne jeden zo vzácnych darov múzeu
Pravdepodobne jeden zo vzácnych darov múzeu (zdroj: Anton Kaiser)
Zbierka tureckých šablí
Zbierka tureckých šablí (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

Z obdobia SNP bola vo Vlastivednom múzeu uložená výstroj a výzbroj partizánov, povstaleckých vojakov a zvyšky stroskotaného sovietskeho lietadla zo Zlatna v roku 1944. Rôzne predmety po 11 padlých sovietskych letcoch a rovnakého počtu občanov Zlatna. Dokumenty partizánskej jednotky Alexandra Nevského, fotografie veliteľa a dvojnásobného hrdinu ZSSR Viktora Alexandroviča, plk. vo výslužbe Karasjeva Stepanova a veliteľa Nitrianskej partizánskej brigády plk. v. v. Dmitrija Genadija Avedejeva, ktorý daroval osobne múzeu svoju vojenskú výstroj a zbrane, z ktorých väčšina bola ukoristená fašistom. K vojnovým dokumentom patrili aj fotografie z bojov na Skýcove, ktorý bol vypálený v roku 1945. Z oslobodenia Zlatých Moraviec a celého okresu sa zachovala mapka a starostlivo uchovaná kozácka šabľa po sovietskych vojakoch.

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Haváriu sovietskych lietadiel prežil iba Nikolaj Meťolkin
Haváriu sovietskych lietadiel prežil iba Nikolaj Meťolkin (zdroj: Anton Kaiser)
Časť Zlatna zasiahnutá uvoľnenými bombami z lietadiel
Časť Zlatna zasiahnutá uvoľnenými bombami z lietadiel (zdroj: Anton Kaiser)
Odhalenie pamätníka na Dvanástej table
Odhalenie pamätníka na Dvanástej table (zdroj: Anton Kaiser)
Pamätníky SNP
Pamätníky SNP (zdroj: Anton Kaiser)

Pre žiakov zlatomoraveckých škôl sa neskôr organizovali besedy o protifašistickom odboji v horách Tribeča, spojené s ukážkami vojenskej techniky a zbraní. Nemali by sme zabúdať na Povstanie, ktoré nám podľa slov bývalého starostu obce Zlatno pána Štefana Doskoča prinieslo slobodu a významne sa zapísalo do dejín Slovenska. Mladým ľuďom rozprával príbehy z obdobia vojnových čias a partizánskej činnosti v Tribečskom pohorí, kde sa ukrývalo vyše tisíc partizánov rôznych národností z oddielov Nitrianskej partizánskej brigády.

 Podhorská obec Zlatno sa počas druhej svetovej vojny stala dejiskom Slovenského národného povstania a protifašistickým odbojom si Zlatno získalo čestný názov partizánska obec. Tragická udalosť nad obcou, kde havarovali dve sovietske bombardovacie lietadlá Lisunov zasiahnuté nemeckou protileteckou obranou sa zapísala do dejín povstania, kedy jedno z lietadiel začalo horieť a uvoľnené bomby zasiahli obývanú časť obce. Pri havárii lietadiel zahynulo 11 obyvateľov Zlatna a rovnaký počet príslušníkov sovietskej armády. Haváriu prežil iba jeden sovietsky vojak. V oblasti Javorového vrchu havarovalo aj angloamerické lietadlo, ktoré sa úspešne zapojilo do bojových akcií pri Skýcove.

Časť krídla z havarovaného lietadla
Časť krídla z havarovaného lietadla (zdroj: Anton Kaiser)
Maketa jedného zo sovietskych lietadiel drevorezbára Štefana Doskoča
Maketa jedného zo sovietskych lietadiel drevorezbára Štefana Doskoča (zdroj: Anton Kaiser)
Rôzne vojenské vybavenie zo stroskotaných lietadiel
Rôzne vojenské vybavenie zo stroskotaných lietadiel (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)

Všetky tieto udalosti pripomínala zbierka rôznych pozostatkov havarovaných lietadiel, z ktorých zbrane a  munícia boli uložené v Pamätnej izbe SNP na Zlatne, zriadenej starostom obce Štefanom Doskočom. Pietnu spomienku s prechovávaním úcty za dnešnú slobodu a pokojný život v mieri nám pripomínajú dva vojnové pomníky, pred obecným úradom a na Dvanástej table. Na počesť SNP bol v roku 1988 založený Náučný partizánsky chodník po stopách partizánskych oddielov zo Zlatna na Skýcov. Pamiatku obetiam Slovenského národného povstania si do Tribečskeho pohoria prichádza každý rok uctiť množstvo účastníkov nášho politického a kultúrneho života spomienkovým pochodom.

Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Časť krídla a vrtule...
Časť krídla a vrtule... (zdroj: Anton Kaiser)

Život a dielo Dr. Štefana Rakovského XV.

fotocopyrightantonkaiser

Zdroj: Dr. Štefan Rakovský a kolektív, Zlaté Moravce a okolie, 1969

Anton Kaiser

Anton Kaiser
Bloger 
  • Počet článkov:  385
    •  | 
  • Páči sa:  1 293x

Vítam vás na Blogu SME ako bývalý VIP a Populárny bloger povolaním pedagóg, absolvent Školy dôstojníkov v zálohe, v súčasnosti dôchodca. Svojimi príspevkami od roku 2005 propagujem prírodné krásy Tribeča a Pohronského Inovca, organizovanú turistiku KST Zlaté Moravce, atraktívne VHT výstupy na hory Slovenska, hrebeňovky pohoriami a zahraničné expedície. Ako jeden z nadšencov združenia rádioamatérov Citizen Band, propagoval činnosť tohto humánneho športu v mesačníku Júnošík CB Fan Rádioklubu Slovakia. Dopisovateľ regionálnych periodík, člen zlatomoraveckých výtvarníkov a fotografov FoTOP, kolektívne a autorské výstavy. V súčasnosti ľudové zvyky a tradície horného Požitavia, kultúrne dedičstvo našich predkov ukryté v architektonických pamiatkach mesta a vzácnych muzeálnych zbierkach. Historické zaujímavosti kedysi sídla Tekovskej župy s bohatými dejinami, ktoré nám tu zanechali významné šľachtické rody. Osobnosti kultúry, ktorí náš život obohacujú a skrášľujú svojou umeleckou tvorbou. Zoznam autorových rubrík:  KultúraŠportCestujemePrírodaZáhrada moja záľuba100 rokov organizovanej turistikyĽudové zvyky a tradícieZimné večery na dedineVianoce v Mestskom múzeuAdventné nedeľe a MikulášJaskyne Tribeča a Pohronského InovcaZlatomoravecké jarmokyHrady a zámky Medzinárodné výstavy fotografií FoTOP Výtvarné umenieŽivot a dielo Dr. Štefana Rakovského

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