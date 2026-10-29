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29. okt 2026 o 19:40
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Život a dielo Dr. Štefana Rakovského XVI.

Spoločenskovednú expozíciu tvorilo množstvo ďalších muzeálnych zbierok, ktoré sú späté s históriou mesta a regiónom Požitavia

Anton Kaiser
Anton Kaiser Bloger
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Spoločensko vedná expozícia
Spoločensko vedná expozícia (zdroj: Anton Kaiser)

Spoločenskovednú expozíciu tvorilo množstvo ďalších muzeálnych zbierok, ktoré sú nerozlučne späté s históriou mesta a regiónom Požitavia ako živý odkaz našich predkov budúcim generáciám.

Dr. Štefan Rakovský počas svojho pôsobenia vo Vlastivednom múzeu v Zlatých Moravciach obohatil zbierkový fond prírodovednej a spoločenskovednej expozície množstvom vzácnych predmetov vďaka nadšencom histórie, ktorí svojimi darmi prispeli k rozšíreniu muzeálnych zbierok.

V spoločenskovednej expozícii sa kedysi vynímal vzácny obraz Svätopluka od akademickej maliarky Ley Mrázovej, pod oknom bola uložená stará železná pokladnica stáročia používaná miestnym richtárom. Steny múzea zdobili barokové sošky, zbierka starých hodín, Benátske zrkadlo a olejomaľby na konopnom plátne zobrazujúce miestnych zemepánov. K zaujímavým zbierkam múzea patril aj preslávený kvalitný šijací stroj z roku 1882, ktorý pochádza z Tesárskych Mlynian. Vyrobený bol v nemeckom meste Kaiserslautern a technicky už vybavený s regulovaním dĺžky stehu. Pod spomenutým obrazom Svätopluka sa nachádzal perleťou vykladaný toaletný stolík v rokokovom slohu, dar z Arboréta Mlyňany.

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Stará železná pokladnica zo Slepčian
Stará železná pokladnica zo Slepčian (zdroj: Anton Kaiser)
Starý šijací stroj značky KAYSER z Tesárskych Mlynian
Starý šijací stroj značky KAYSER z Tesárskych Mlynian (zdroj: Anton Kaiser)
Obrázok blogu
(zdroj: Anton Kaiser)
Kvalitný šijací stroj bol vybavený regulovaním dĺžky stehu
Kvalitný šijací stroj bol vybavený regulovaním dĺžky stehu (zdroj: Anton Kaiser)

Jedným z najvzácnejších exponátov múzea je dodnes funkčný takmer dvestoročný orchestrión z konca 18. storočia, ktorý pochádza od Huga Henniga z Berlína. Hrací automat na vhadzovanie mincí nazývaný Mariška so 14 hracími platňami spríjemňoval kedysi atmosféru návštevníkom mestského hostinca na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach pri občerstvení a prepriahaní koní.

Technická rarita starých čias bola neskôr prerobená na ručné naťahovanie a do múzea sa dostala v roku 1962 ako dar Boženy Zlinskej. Keď sa orchestrión rozozvučal pri prehliadke múzea lahodnou hudbou Štraussových valčíkov, návštevníkom poskytoval príjemné chvíle. Neskôr sa stala zaujímavá udalosť. Pán Zlinský sa snažil orchestrión získať späť. Dr. Rakovský mal ale Marišku starostlivo zaevidovanú v darovacej knihe, tak pánovi Zlinskému pripomenul, že čo sa daruje, to sa späť už nevracia.

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Mariška, vzácny dar od Boženy Zlinskej
Mariška, vzácny dar od Boženy Zlinskej (zdroj: Anton Kaiser)
Orchestrion poskytuje príjemnú hudbu Štraussových valčíkov
Orchestrion poskytuje príjemnú hudbu Štraussových valčíkov (zdroj: Anton Kaiser)
Hrací automat obsahuje 14 platní
Hrací automat obsahuje 14 platní (zdroj: Anton Kaiser)

V zbierkach múzea boli uložené archeologické nálezy objavené v oblasti potoka Širočina z dvoch neolitických sídlisk. Brúsna sekerka, črepy zdobené rytými líniami a zásekmi s časťou brúseného sekeromlatu a ďalšie pochádzajúce z obdobia praveku (Ruttkayová, Ruttkay, 1991). Mimoriadne vzácnym nálezom zo 4. storočia bola slonovinová pyxida v chotári susednej obce Čierne Kľačany, ktorá súvisí s Veľkomoravským obdobím.

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Ďalšie archeologické nálezy v Prílepoch
Ďalšie archeologické nálezy v Prílepoch (zdroj: Anton Kaiser)
Odliatok pyxidy v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
Odliatok pyxidy v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach (zdroj: Anton Kaiser)
Novoveká keramika
Novoveká keramika (zdroj: Anton Kaiser)

V Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach bol uložený erb Szentivanyiovcov už desiatky rokov. Patril najstaršiemu Uhorskému šľachtickému rodu a jednému z najstarších zemianskych rodov Liptova. Egon Szentiványi ako najväčší veľkostatkár Prílep získal majetok obce od svojho otca. Ako riaditeľ Ľudovej banky v Zlatých Moravciach si svoje pozemkové vlastníctvo udržal až do polovice 20. storočia. Dedičmi Szentivanyiovcov boli Beucha, Hauch a Palko, ktorí za vojenské zásluhy získali v roku 2030 od Ondreja II. donáciu na rozsiahle územie na Liptove nazývané Uhorská Ves. Ďalšie majetky potvrdil kráľ Belo IV. Beuchovmu potomkovi Bohumírovi, ktorý získal v roku 1263 majetok Liptovský Sv. Ján a v roku 1285 výsadu ryžovať zlato v potoku Bocianka a jeho potomkom dolovať striebro. Členovia rodu zastávali dôležité funkcie v stoličnej správe. Rodové združenie spravovali z Liptovského Jána, ktoré sa neskôr rozšírilo aj do Gemerskej, Hontianskej, Novohradskej, Nitrianskej, Šarišskej, Tekovskej, Turčianskej a Zemplínskej stolice. Za prvej pozemkovej reformy patrili rodu Szentivanyiovcov veľkostatky Prílepy, Bátovce, Bechnice, Beladice, Liptovský Ján, Farnád, Maleš a Malé Chrášťany.

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V roku 1690 bol Szentivanyiovcom udelený grófsky titul. Matilda Szentivanyiová narodená 5.3.1800 v Zlatých Moravciach 27.10.1827 sa vydala za grófa Krištofa Migazziho.

Erb rodiny Sväto Jánsky Szentiványi
Erb rodiny Sväto Jánsky Szentiványi (zdroj: Anton Kaiser)
Erb rodiny Sväto Jánsky Szentiványi
Erb rodiny Sväto Jánsky Szentiványi (zdroj: Anton Kaiser)
Pôvod rodu Liptov Svätý Ján / Liptovsky Ján
Pôvod rodu Liptov Svätý Ján / Liptovsky Ján (zdroj: Anton Kaiser)

Prílepy ako mestská časť Zlatých Moraviec od roku 1960 sú známe organizovaním ľudových zvykov a tradícií založením Občianskeho združenia Prílepčianka pod vedením Anny Michalkoc-Kudrejovej (1938-2024). V Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach organizovalo  OZ Prílepčianka výstavy Požitavských krojov a prednášky pre žiakov Základných škôl.

V roku 2004 vydala so spoluautormi RNDr. Alenou Dubcovou CSc. a RNDr. Hildou Kramárekovou za podpory mesta knižnú publikáciu Prílepy mestská časť Zlatých Moraviec 1354 – 2004 pri príležitosti 650. výročia 1. písomnej zmienky o Prílepoch, ktorú venovala pamiatke Dr. Štefanovi Rakovskému, ako aj našej mladej generácii, aby pokračovali v našich krásnych ľudových tradíciách.

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Pani Anna Michalkoc-Kudrejová zasvätila svoj život folklóru a ľudovým tradíciám
Pani Anna Michalkoc-Kudrejová zasvätila svoj život folklóru a ľudovým tradíciám (zdroj: Anton Kaiser)
Knižnú publikáciu venovala pani Kudrejová pamiatke na Dr. Štefana Rakovského, mestu Zlaté Moravce a našej mladej generácii
Knižnú publikáciu venovala pani Kudrejová pamiatke na Dr. Štefana Rakovského, mestu Zlaté Moravce a našej mladej generácii (zdroj: Anton Kaiser)

Život a dielo Dr. Štefana Rakovského XVI.

fotocopyrightantonkaiser

Zdroj: Dr. Štefan Rakovský a kolektív, Zlaté Moravce a okolie, 1969

Anna Michalkoc-Kudrejová, Prílepy mestská časť Zlatých Moraviec

Anton Kaiser

Anton Kaiser
Bloger 
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Vítam vás na Blogu SME ako bývalý VIP a Populárny bloger povolaním pedagóg, absolvent Školy dôstojníkov v zálohe, v súčasnosti dôchodca. Svojimi príspevkami od roku 2005 propagujem prírodné krásy Tribeča a Pohronského Inovca, organizovanú turistiku KST Zlaté Moravce, atraktívne VHT výstupy na hory Slovenska, hrebeňovky pohoriami a zahraničné expedície. Ako jeden z nadšencov združenia rádioamatérov Citizen Band, propagoval činnosť tohto humánneho športu v mesačníku Júnošík CB Fan Rádioklubu Slovakia. Dopisovateľ regionálnych periodík, člen zlatomoraveckých výtvarníkov a fotografov FoTOP, kolektívne a autorské výstavy. V súčasnosti ľudové zvyky a tradície horného Požitavia, kultúrne dedičstvo našich predkov ukryté v architektonických pamiatkach mesta a vzácnych muzeálnych zbierkach. Historické zaujímavosti kedysi sídla Tekovskej župy s bohatými dejinami, ktoré nám tu zanechali významné šľachtické rody. Osobnosti kultúry, ktorí náš život obohacujú a skrášľujú svojou umeleckou tvorbou. Zoznam autorových rubrík:  KultúraŠportCestujemePrírodaZáhrada moja záľuba100 rokov organizovanej turistikyĽudové zvyky a tradícieZimné večery na dedineVianoce v Mestskom múzeuAdventné nedeľe a MikulášJaskyne Tribeča a Pohronského InovcaZlatomoravecké jarmokyHrady a zámky Medzinárodné výstavy fotografií FoTOP Výtvarné umenieŽivot a dielo Dr. Štefana Rakovského

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