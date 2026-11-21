Ku klenotom zbierkového fondu Múzea v Zlatých Moravciach patrili aj vzácne obrazy zobrazujúce osobnosti šľachtických rodov, ktoré sa zapísali do histórie mesta a regiónu Požitavia.
Zlaté Moravce môžu byť právom hrdé na svoje bohaté dejiny siahajúce až do obdobia Veľkomoravskej ríše a sú nerozlučne späté s rodom Forgáčovcov, Paluškovcov a Migazziovcov. V čase formovania Uhorského štátu sa Forgáčovci zaslúžili o pozdvihnutie zemepanského mestečka na mesto a porážku Turkov pri Veľkých Vozokanoch. Paluškovci vybudovali kaštieľ, neskôr obývaný Migazziovcami, najväčší župný dom na Slovensku a Zlaté Moravce zveľaďovali ako župné mesto, ktoré bolo dve storočia sídlom Tekovskej župy.
Dejiny každého mesta dokumentujú vzácne obrazy starých majstrov výtvarného umenia uložené v múzeách ako kultúrne dedičstvo našich predkov. Múzeum v Zlatých Moravciach sa začalo formovať už od roku 1892 založením Tekovského stoličného múzea v roku 1896 pri príležitosti tisícročného jubilea Uhorského štátu. Muzeálna činnosť počas vojnových období bola nefunkčná a v zbierkach uložených v Župnom archíve došlo k ich poškodeniu a značným stratám. Sprístupnené verejnosti boli až po prenesení zbierok do Župného múzea v Nitre. V roku 1951 boli uložené v Krajskom múzeu v Bojniciach so sídlom v Bojnickom zámku a pre ich definitívne miesto uloženia sa nakoniec našli novovytvorené priestory v kaštieli v Zlatých Moravciach po jeho rekonštrukcii.
Za získanie muzeálnych zbierok z Bojníc, vznik Vlastivedného múzea a rozvíjanie zbierkotvornej činnosti pod vedením Dr. Štefana Rakovského patrí vďaka riaditeľovi Krajského múzea v Bojniciach Floriánovi Hodálovi a riaditeľovi Archeologického ústavu SAV v Nitre Dr. Antonovi Točíkovi.
Najvzácnejším obrazom v interiéri Vlastivedného múzea spoločenskovednej expozície bol pripisovaný podobizni Krištofa Bartolomeja Antona Migazzi (1714 - 1803), ktorého pápež Klement XIII. vymenoval v roku 1761 za kardinála.
Nemenej vzácna bola olejomaľba Vozokanskej bitky, ktorá akoby bez povšimnutia prežila dlhé desiatky rokov nad dverami v najväčšej časti interiéru múzea pri Benátskom zrkadle. Umelecké dielo pochádza z roku 1837 od zlatomoraveckého maliara Gálla, ktoré malo slúžiť ako náhrada za stratenú maľbu vytvorenú asi 50 rokov po porážke Turkov pôvodne venovaná novozámockej posádke. Krásny panoramatický obraz dodnes žiari farbami a ponúka detailné rozloženie kresťanského vojska pod vedením Forgáčovcov a Esterháziovcov v boji proti osmanským votrelcom.
Vo svojej monografii Zlaté Moravce a okolie Dr. Štefan Rakovský uvádza: „Vozokanskú bitku sa pokúsil zvečniť olejomaľbou Žigmund Esterházy a roku 1837 bol obraz istým Gállom premaľovaný, až napokon bol v roku 1955 reštaurovaný v Bratislave. Obraz je uschovaný v mestskom múzeu v Zlatých Moravciach.“
V roku 2021 nové vedenie múzea pod správou Ponitrianskeho múzea od roku 1985 uvažovalo o reštaurovaní obrazu Vozokanskej bitky. Nakoniec sa stalo ďalším vzácnym klenotom kultúrneho dedičstva a celoživotným dielom Dr. Štefana Rakovského, ktoré bolo veľmi potrebné reštaurovať a už nikdy sa nevrátilo do múzea.
V histórii mesta sa nachádza aj zmienka o uložených umeleckých predmetoch v rodinnom sídle Paluškovcov na hrade Gýmeš pred tureckým rabovaním. Niektoré z nich predstavovali osobnosti histórie, ktoré zveľaďovali mesto a boli nerozlučne späté s regiónom Požitavia. Napriek tomu, že po 2. svetovej vojne, kedy v kaštieli v Zlatých Moravciach zostali iba holé steny, práca Dr. Štefana Rakovského bola považovaná za obdivuhodnú. Vo svojom zbierkovom fonde dokázal počas vedenia múzea získať 4 283 rôznych predmetov a exponátov z oblasti geológie, paleontológie, archeológie, histórie, numizmatiky a etnografie z darov mnohých nadšencov histórie. Celoživotným dielom Dr. Štefana Rakovského sa stalo vyhľadávanie, ochraňovanie a zhromažďovanie zbierok našej histórie pre ďalšie generácie. Jeho spolupracovníkmi bol Dr. Ondrej Valach z Machuliniec, bývalí žiak, ale najmä stredoškolský profesor Dr. Ivan Meňhart pri zveľaďovaní geologických a umeleckých zbierok múzea.
Bývalý fotograf a historik Emil Záhorec publikoval množstvo príspevkov v Požitavských novinách o histórii Zlatých Moraviec a okolia historickými fotografiami a básnickými čriepkami z tvorby Janka Kráľa. Ako milovník prírody a okolitých hôr prechovával blízky vzťah k histórii mesta a regiónu Požitavia. Napísal: „Každá doba zanechala v hmotných statkoch svoj kultúrny vklad, ktorý sa v dnešnej dobe vytráca z nášho života. Popri architektúre aj interiéry kaštieľov a zámkov boli kedysi preplnené vzácnymi výtvarnými dielami, ktoré nás nadchýnali svojou umeleckou krásou.
Život a dielo Dr. Štefana Rakovského XVII.
fotocopyrightantonkaiser
Zdroj: Dr. Štefan Rakovský a kolektív, Zlaté Moravce a okolie, 1969
Emil Záhorec, Zlaté Moravce v historickej fotografii s čriepkami
básnickej tvorby Janka Kráľa, Požitavské noviny, ročník 1999
Ľubica Záhradárová-Packová, Mestské múzeum Zlaté Moravce, 2015