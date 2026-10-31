Štát, ktorému veríme, začína na obecnom úrade

Slovenská diskusia o reforme samosprávy má rôzne podoby, no v zásade sa točí okolo troch otázok: aké samosprávne celky budeme mať a aké budú ich hranice, kto bude čo vykonávať a ako to budeme financovať.
Verejná diskusia sa sústreďuje najmä na prvú z nich, teda koľko krajov či žúp budeme mať a či a ako zlučovať obce. Tu sa naráža na zásadnú dilemu: má byť pri určovaní veľkosti a usporiadania samosprávnych celkov prvoradá efektivita, alebo ju do určitej miery podriadime existujúcemu usporiadaniu a historickým väzbám?
Odborná diskusia prináša ďalšiu vrstvu. Rieši rozdelenie kompetencií, teda ktoré činnosti bude vykonávať štát, ktoré kraje a ktoré obce, a ako bude vyzerať ich vzájomná spolupráca. Druhou odbornou témou je financovanie samosprávy, predovšetkým otázka, akú mieru finančnej autonómie majú jednotlivé úrovne mať.
Všetky tieto otázky sú dôležité. Majú však spoločné to, že reformu vnímajú najmä ako technický a správny problém. V tejto diskusii mi chýba jeden rozmer: čo môže reforma urobiť pre vzťah občana k štátu.
Samospráva je súčasťou verejnej správy, teda činností, ktorými štát a ďalšie verejnoprávne subjekty spravujú verejné záležitosti. Popri nej sa na verejnej správe podieľa najmä štátna správa, ktorú reprezentujú vláda, ministerstvá a im podriadené úrady. Hoci Ústava samosprávu od štátu formálne oddeľuje, v praxi je s ním úzko prepojená. Obce okrem vlastných úloh vykonávajú aj množstvo agend v mene štátu, od matriky po evidenciu obyvateľov. Pre bežného človeka je tak obecný úrad často jediným miestom, kde sa so štátom stretáva osobne. Preto navrhujem, aby sme v diskusii o reforme vnímali samosprávu nielen ako poskytovateľa služieb, ale ako plnohodnotného štátotvorného aktéra.
Tento pohľad je dôležitý najmä preto, že dôvera v štátne inštitúcie je na Slovensku dlhodobo nízka. Podľa Eurobarometra dôverovala vláde v posledných rokoch väčšinou len pätina až tretina obyvateľov. Na začiatku roka 2023 klesla dôvera na historické minimum 14 % a na jeseň 2025 dosiahla 26 %. Krátkodobo sa síce po voľbách dvíha, no zakaždým rýchlo opäť klesá a dlhodobo zostáva pod európskym priemerom. Podľa OECD dôvera vo vládu medzi rokmi 2023 a 2025 klesla z 31 % na 23 %, zatiaľ čo priemer krajín OECD je 40 %.
Situáciu komplikujú aj globálne zmeny: technologické a komunikačné premeny, klimatická kríza či posuny v politickom usporiadaní sveta. Prejavili sa aj na Slovensku a rozdelili spoločnosť do niekoľkých kultúrno-politických táborov, ktoré len veľmi ťažko hľadajú dialóg. Preto dnes nikto nemá jasný recept, ako dôveru v štát obnoviť zhora.
Z pohľadu občana je pritom samospráva prvým miestom, kde prichádza do kontaktu so štátom. A na rozdiel od štátnej správy jej ľudia dôverujú. Podľa toho istého Eurobarometra dôveruje regionálnym a miestnym orgánom 65 % obyvateľov, teda viac ako dvojnásobne viac ako vláde. Napriek finančnej podvyživenosti samosprávy pomohli v ťažkých časoch, či už pri pandémii, pri príchode utečencov z Ukrajiny, alebo pri rôznych lokálnych pohromách. Táto dôvera sa prejavuje aj vo voľbách.
V komunálnych voľbách 2026 obhájilo mandát takmer 87 % starostov, ktorí sa oň uchádzali, a väčšina z nich zvíťazila buď bez protikandidáta, alebo s nadpolovičnou väčšinou a náskokom viac ako 20 percentuálnych bodov.[1] Tam, kde obec funguje, sa ľudia vedia za svojím starostom zjednotiť.
Preto sa priam žiada, aby sme túto dôveru reformou nerozvrátili, ale naopak ju využili na postupné obnovenie dôvery v štátne inštitúcie. Ako som písal vyššie, občan sa so štátom stretáva najčastejšie práve na obci.
Hoci sa stanoviská organizácií a inštitúcií k reforme rôznia, majú spoločný motív: prílišnú rozdrobenosť samosprávy. Približne dve tretiny obcí majú menej ako 1 000 obyvateľov. Ak na niečom panuje zhoda, tak na tom, že takéto malé jednotky nedokážu udržať dostatočne robustný úrad a len ťažko môžu plniť úlohu plnohodnotného prvého kontaktu so štátom.
Téme sa venuje aj Tomáš Černěnko v publikácii Reforma miestnej samosprávy – argumenty pre reformu. Vychádza z priestorového modelu Šveda et al. (2023), ktorý na základe denných dochádzkových tokov zo sčítania 2021 identifikoval 118 potenciálnych municipalít. Iba 3 z nich majú menej ako 7 000 obyvateľov a ďalších 10 od 7 000 do 10 000, zvyšok presahuje 10 000[2] . Pri takejto veľkosti by podľa mňa municipality mohli poskytovať služby, ktoré dnes zabezpečuje okresný úrad, a ako prvé miesto kontaktu so štátom by boli oveľa výkonnejšie ako dnešné obce. Černěnko zároveň zdôrazňuje, že najprv treba určiť prirodzené správne obvody a až potom riešiť kompetencie. Podľa neho by sa „nemala viesť debata o tom či obce potrebujú viac alebo menej kompetencií ale ako zmeniť prístup obcí k výkonu už zverených kompetencií tak, aby poskytovali čo najvyššiu hodnotu ich spotrebiteľom“.
Takýto prístup je v súlade s princípom, ktorý navrhujem v reforme akcentovať: využiť samosprávu ako nositeľa dôvery v štát. Zlučovanie však nesmie znamenať, že ľudia prídu o to, čomu dnes veria. Obec by mala zostať živou súčasťou väčšej municipality, s vlastným zástupcom a hlasom pri rozhodovaní, zatiaľ čo úrad a služby sa presunú tam, kde ich možno robiť kvalitne. Ak bude samospráva po reforme poskytovať ľuďom vyššiu hodnotu ako dnes a zároveň zachová blízkosť, na ktorú sú zvyknutí, môžeme na nej postupne postaviť štát, ktorému budú ľudia opäť dôverovať.
Zdroje
Eurobarometer 98, začiatok 2023 (Zastúpenie EK na Slovensku)
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí (Štatistický úrad SR)
Černěnko, T.: Reforma miestnej samosprávy – argumenty pre reformu (2024)
[1]Vlastný výpočet z údajov Štatistického úradu SR o komunálnych voľbách 2026. Obhajujúci starostovia sú určení podľa zamestnania uvedeného na kandidátke, preto ide o približný údaj.
[2] Vlastný výpočet na základe odhadu hraníc municipalít z obrázka mapy v dokumente Reforma miestnej samosprávy – argumenty pre reformu (pomocou AI)