Čo ostane, keď sviečka dohorí? Dušičky očami odpadu

Prvý novembrový večer sa slovenské cintoríny rozžiaria tisíckami plamienkov. Počas sviatkov vzniká odpad zo sviečok a výzdoby, ktorú na hroby prinášame. Mnohí ľudia zároveň upratujú hroby a vyhadzujú staré zoschnuté kvety, polámané kahance, sklo, plasty či poškodené kvetináče. O pár dní tak po návštevách zostáva jasná stopa: preplnené nádoby a množstvo odpadu, pri ktorom nie je vždy jasné, kam patrí. Pozrime sa, ako s ním naložiť a ako si uctiť pamiatku blízkych bez zbytočnej záťaže pre prírodu.
Hromada, ktorá vyrastie za pár dní
Dušičky patria na cintorínoch k obdobiam, keď odpadu pribúda najviac. Prispieva k tomu nielen výzdoba, ktorú ľudia prinášajú na hroby, ale aj predvianočné či posviatočné upratovanie hrobových miest: vyhadzujú sa zvädnuté kvety, staré vence, polámané kahance a obaly zo sviečok. Množstvo odpadu sa preto v krátkom čase výrazne zvýši a nádoby bývajú preplnené.
Zaujímavejšie je, z čoho tento odpad pozostáva. Analýzy zloženia odpadu z cintorínov ukazujú, že významnú časť tvoria prírodné zvyšky ako napríklad zvädnuté kvety, vetvičky a lístie. Popri nich sa v nádobách nachádzajú aj plastové a sklenené kahance, obaly zo sviečok či umelé vence. Časť odpadu by pritom bolo možné vytriediť, ak by bola správne oddelená a na cintoríne by boli dostupné vhodné nádoby.
Koľko z toho sa naozaj zrecykluje?
Pri odpade z cintorínov je dôležité najmä to, ako sa s ním naloží po vyhodení. Prírodné zvyšky, ako kvety, vetvičky a lístie, môžu pri správnom oddelení smerovať do kompostovania alebo na ďalšie spracovanie bioodpadu. Sklo, plasty a elektroodpad zase potrebujú samostatný zber. Problémom sú najmä výrobky z viacerých materiálov, ktoré sú navzájom spojené a nedajú sa jednoducho rozobrať. Ak sa rôzne druhy odpadu zmiešajú v jednej nádobe, možnosti ich ďalšieho využitia sa výrazne znižujú.
Kontrast s tým, čo vieme z triedeného zberu v domácnostiach, je pritom veľký. Podľa Koordinačného centra Obaly vzrástla miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku z 15 % v roku 2015 na viac ako 50 % v roku 2023. V roku 2025 sa triedeným zberom vyzbieralo viac ako 290 000 ton obalov, a z obalov vyzbieraných v obciach sa zrecyklovalo 76,1 %. Odpad, ktorý sa dostane do správnej nádoby, má teda väčšiu šancu na ďalšie využitie. Na cintorínoch však triedenie často komplikuje nedostatok vhodných nádob alebo nejasné pokyny.
Triedenie má význam aj z finančného hľadiska. Náklady na triedený zber obalov financujú výrobcovia. Čím viac odpadu sa podarí správne vytriediť, tým menej ho zostane v zmesovom odpade, ktorého zber a odvoz sú financované aj z poplatkov za odpad, ktoré platia obyvatelia.
Prečo na dušičky zabúdame triediť
Nie je to tým, že by nám na prírode nezáležalo. Za nedostatočným triedením stojí viacero okolností, ktoré jednotlivec sám nedokáže ovplyvniť.
Nevieme, z čoho je výrobok. Kahanec môže byť zložený zo skla, plastu a zvyškov vosku, veniec z viacerých druhov plastov, drôtu a lepidla. Aj vence, ktoré vyzerajú prírodne, môžu obsahovať umelý mach alebo chemicky farbené sušené kvety. Pred nádobami si ľudia často nerozoberajú výrobok na jednotlivé súčasti, a tak ho vhodia celý tam, kde je miesto.
Nádoby nie sú vždy využívané správne. Skúsenosti z rôznych cintorínov ukazujú, že samotné farebné odlíšenie nádob nemusí stačiť. Ak návštevníci nevedia, aký odpad do nich patrí, často do nich vhadzujú zmiešaný odpad. Ten potom môže znehodnotiť aj obsah nádoby určenej na triedený zber. Pomôcť môže zrozumiteľné označenie, piktogramy a jasné pokyny priamo pri nádobách.
Triedenie často nie je k dispozícii. Na niektorých cintorínoch sa oddeľuje iba bioodpad, zatiaľ čo ostatné druhy odpadu končia v spoločnej nádobe. Možnosti triedenia sa líšia podľa správcu a technického vybavenia cintorína. Dôležité je preto vytvárať podmienky na triedenie tak, aby návštevníci mali k dispozícii nádoby na jednotlivé druhy odpadu a vedeli ich jednoducho rozpoznať.
Keď je to jasné a niekto poradí, triedenie funguje lepšie. Na cintorínoch, kde sú nádoby rozmiestnené prehľadne, označené podľa druhu odpadu a návštevníkom sú k dispozícii aj zreteľné informačné pokyny, sa ľudia dokážu v triedení jednoduchšie zorientovať. Pomôcť môžu aj dobre viditeľné označenia, ktoré sú čitateľné nielen cez deň, ale aj po zotmení, keďže cintoríny ľudia často navštevujú práve vo večerných hodinách.
Na cintoríne spomíname, nepremýšľame o farbách nádob. Množstvo odpadu si uvedomíme až vtedy, keď po uprataní hrobu odnášame všetko, čo sme vyradili, k nádobe, ktorá je už aj tak preplnená. Preto sa oplatí rozhodnúť sa už doma: čo kúpime, čo na hrob naozaj potrebujeme a čo využijeme napríklad aj na budúci rok.
Čo je lepšia voľba: klasické sviečky, LED sviečky aj ozdoby
Platí jednoduché pravidlo: čím dlhšie danú vec budeme používať a čím ľahšie sa dá rozobrať na súčasti, tým je šetrnejšia.
Tradičné sviečky
Najekologickejšia sviečka je tá, ktorú nezapálime navyše. Odborníci na odpadové hospodárstvo a správcovia cintorínov odporúčajú minimalizmus: jedna sviečka a jeden veniec na rodinu.
Ak sa rozhodnete zapáliť sviečku, vhodnou voľbou je sklenený svietnik alebo lampáš, ktorý môžete používať opakovane, a vymieňať v ňom iba náplň z rastlinného alebo včelieho vosku. Prázdne plastové nádobky z kahancov si možno doma znovu naplniť voskom. Zvyšky vosku nepatria do bioodpadu ani do žltej nádoby na plasty, ale do zmesového odpadu, ak cintorín nezbiera použité sviečky osobitne.
LED a solárne sviečky
LED sviečka sa zdá ako jasné víťazstvo: nehorí, nezanecháva vosk, nezhasne vo vetre a nehrozí pri nej požiar. Háčik je v tom, čo ostane po nej. Je to kúsok elektroniky s batériami, teda elektroodpad. Ak sa LED sviečky vyhadzujú do zmesového odpadu alebo do nádoby na plasty aj s batériami, komplikuje to ich ďalšie spracovanie.
LED sviečka je teda dobrá voľba vtedy, keď ju používate roky, ideálne s nabíjateľnými batériami alebo so solárnym panelom. Lacná sviečka na jednorazové batérie, ktorú vymeníte každý rok, ekologickejšia nie je. A keď doslúži, je potrebné ju správne vytriediť:
batérie vyberte a odovzdajte do zberu použitých batérií (v obchodoch alebo na zbernom dvore),
samotnú LED sviečku odovzdajte ako elektroodpad na zbernom dvore, v predajni elektra alebo do červeno-bieleho kontajnera špeciálneho na drobný elektroodpad (ak sa u vás v obci nachádza),
ak sa dá opraviť výmenou batérie či LED diódy, skúste ju opraviť.
Umelé ozdoby a vence
Najproblematickejšie sú umelé kvety, plastové vence a ikebany. Skladajú sa z viacerých druhov plastu, drôtu a lepidla, ktoré sa od seba nedajú oddeliť. Problematické sú aj dekorácie zložené z plastových kvetov a ďalších materiálov, ktoré sa po poškodení nedajú jednoducho roztriediť. Dokonca aj „prírodne“ vyzerajúce vence môžu skrývať umelý mach, farbené sušené kvety a lepidlo.
Lepšou voľbou sú vence zo živej čečiny, slamy, šišiek alebo sušených kvetov. Môžete si ich vyrobiť sami z toho, čo nazbierate na prechádzke, alebo ich môžete kúpiť od lokálnych pestovateľov. Čoraz viac ľudí uprednostňuje živé čečinové vence a jednoduché prírodné dekorácie, prípadne sa rodina zloží na jeden väčší a trvácnejší veniec.
Po sviatkoch platí jedno: z prírodného venca vyberte drôtik, stuhy a plastové ozdoby a až zvyšok patrí do bioodpadu alebo na kompost.
Živé kvety
Rezané kvety sú z pohľadu odpadu najmenší problém, pokiaľ s nimi po sviatkoch naložíme správne. Zvädnuté kvety, vetvičky a lístie tvoria významnú časť odpadu, ktorý po sviatkoch na cintorínoch zostáva. Vyberte z nich celofán, stuhy či iné dekorácie a oddeľte ich od prírodného materiálu. Kvety a zelené zvyšky patria do bioodpadu alebo na kompost. Ak cintorín bioodpad nezbiera, môžete ich odniesť domov na kompost či vhodiť ich do najbližšej nádoby na bioodpad.
Kvety v kvetináčoch
Rastlina v kvetináči vydrží dlhšie ako rezaný kvet a po sviatkoch má pred sebou pokračovanie. Pri dobrej starostlivosti môže vydržať aj celý rok. Pri nákupe sa opýtajte predajcu, či je druh odolný voči mrazu. Ak áno, môžete ju nechať na hrobe alebo ju presadiť do záhrady. Plastový kvetináč očistite a použite znova, prípadne ho vyhoďte do žltej nádoby na plasty. Zemina so zvyškami rastliny patrí na kompost, nie do zmesového odpadu.
Ťahák po sviatkoch: čo kam patrí?
Čo chcete vyhodiť
Kam s tým
Zvädnuté kvety, vetvičky, lístie (bez stuhy a drôtikov)
Bioodpad alebo kompost
Čistý plastový obal zo sviečky, plastový kvetináč, plastové stuhy
Žltá nádoba (plasty)
Sklenený svietnik alebo kahanec zbavený vosku
Zelená nádoba (sklo)
Voskové zvyšky
Zmesový odpad, nikdy nie do bioodpadu ani do žltej nádoby. Ak cintorín zbiera použité sviečky osobitne, odovzdajte ich tam
LED sviečka alebo lampášik
Elektroodpad: zberný dvor, predajňa elektra alebo do červeno-bieleho kontajnera špeciálneho na drobný elektroodpad
Batérie z LED sviečok
Zber použitých batérií (obchody, zberný dvor)
Umelý veniec alebo kvety
Odložte a použite o rok. Zničené patria do zmesového odpadu
Výrobok z viacerých zlepených materiálov
Zmesový odpad (a pri budúcom nákupe ho radšej vynechajte)
Ak na cintoríne triedený zber chýba, vezmite si čisté plasty a sklo so sebou a vytrieďte ich doma alebo po odchode z cintorína pri najbližších nádobách na odpad.
Úcta k zosnulým sa nemeria počtom plamienkov ani veľkosťou venca. Jedna sviečka v lampáši, ktorý použijete znova, živé alebo prírodné ozdoby a správne vytriedené zvyšky nikomu nič neuberú. Práve naopak: cintorín, ktorý po sviatkoch nezostane zavalený plastom, je pokojnejším miestom pre tých, ktorí tam odpočívajú, aj pre tých, ktorí ich prichádzajú navštíviť.