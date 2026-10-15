Elektroodpad pribúda, jeho správna recyklácia je dôležitejšia než kedykoľvek predtým

Keď sa povie elektroodpad, väčšine z nás sa vybaví starý mobil v šuflíku. Lenže elektroodpad je oveľa viac. Je to chladnička, ktorú sme vymenili za väčšiu, práčka po dvanástich rokoch služby, televízor, ktorý sme nahradili novým, ale aj rýchlovarná kanvica, sušič vlasov, kávovar, hračky na batérie či nabíjačky, ktorých máme doma neúrekom. Všetko, čo sa zapája do zásuvky alebo funguje na batérie, sa raz stane elektroodpadom.
Rastúca hora, ktorú nevidíme
Elektroodpad patrí medzi najrýchlejšie rastúce prúdy odpadu na svete. Podľa Global E-waste Monitor 2024, ktorý pripravili Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) a UNITAR, sa v roku 2022 vo svete vyprodukoval rekordných 62 miliárd kilogramov elektroodpadu. To je v priemere 7,8 kilogramu na každého obyvateľa planéty za jediný rok.
Oveľa horšie je, čo sa s ním deje ďalej. Správne zrecyklovaných bolo len 22,3 % z neho. Od roku 2010 sa množstvo elektroodpadu zvýšilo z 34 na 62 miliárd kilogramov, no recyklácia stúpla výrazne pomalšie, z 8 na 13,8 miliardy kilogramov. Elektroodpadu teda pribúda takmer päťkrát rýchlejšie, než ho stíhame zbierať a recyklovať. Ak sa nič nezmení, v roku 2030 ho bude až 82 miliárd kilogramov a podiel správne zrecyklovaného odpadu klesne približne na 20 %.
Európa je v tomto ohľade na čele. Vyprodukuje najviac elektroodpadu na obyvateľa (17,6 kg ročne), ale zároveň ho aj najviac zrecykluje, približne 42,8 %. Aj to však znamená, že viac ako polovica elektroodpadu aj tu zostáva mimo správnej recyklácie.
Dôvodov je viacero. Elektrických zariadení máme v domácnostiach čoraz viac a vymieňame ich čoraz častejšie. Mobily sa menia často aj vtedy, keď tie staré ešte fungujú. Ani veľké spotrebiče však nie sú výnimkou. Nová kuchynská linka, nový dizajn, výhodná akcia alebo nečakaná porucha spotrebiča, ktorá sa „nevyplatí” opraviť, a stará chladnička či práčka idú preč.
Čo sa skrýva vo vnútri
Elektrické zariadenia sú plné cenných surovín. V mobiloch a počítačoch nájdeme zlato, striebro, meď či kobalt. Chladničky, práčky a sporáky obsahujú veľké množstvo ocele, hliníka a medi. Pri správnej recyklácii sa tieto materiály dajú vrátiť do výroby, vďaka čomu nemusíme ťažiť toľko nových surovín. Keď elektroodpad skončí v komunálnom odpade alebo na čiernej skládke, prichádzame o ne navždy.
Elektroodpad však obsahuje aj látky, ktoré do prírody nepatria. Ide najmä o olovo a ortuť, v starších chladničkách a mrazničkách aj plyny, ktoré škodia ovzdušiu a prispievajú k zmene klímy. Preto je dôležité, aby so starými spotrebičmi nakladali odborníci. Nepatria k ceste, do lesa ani do priekopy. Ak sa škodlivé látky dostanú do pôdy a vody, môžu ich znečistiť na dlhé roky a postupne sa dostať aj do potravinového reťazca.
Batérie: malé, ale dôležité
Súčasťou mnohých zariadení sú aj batérie a akumulátory. Nájdeme ich v mobiloch, notebookoch, slúchadlách, elektrických zubných kefkách, hračkách, diaľkových ovládačoch či náradí. Aj s nimi treba nakladať správne.
Batérie obsahujú kovy, ktoré môžu znečisťovať pôdu a vodu, ak sa dostanú na skládku. Lítiové batérie navyše môžu pri poškodení alebo stlačení v smetiarskom aute či v triediacej linke spôsobiť požiar. Vyhodená batéria tak nie je len environmentálny problém, ale aj bezpečnostné riziko. Preto patria batérie vždy do zberu, nikdy do nádoby na zmesový odpad.
Čo môžeme urobiť
Rast elektroodpadu zastavíme ťažko, ale každý môže ovplyvniť, ako sa správa k svojim zariadeniam.
Kupujme s rozumom. Pri väčších nákupoch sa oplatí pozrieť nielen na cenu, ale aj na kvalitu, dĺžku záruky a dostupnosť servisu a náhradných dielov. Lacnejší kúsok, ktorý vydrží polovicu času, nakoniec nemusí byť výhodný ani pre peňaženku, ani pre planétu.
Zvážme, či sa oprava oplatí. Pravda je, že oprava býva často taká drahá, že sa zdá rozumnejšie doplatiť a kúpiť novší model. Napriek tomu sa pred rozhodnutím oplatí porovnať ceny. Pri drobnejšej poruche, ako je výmena batérie, tesnenia alebo poškodenej súčiastky, môže byť oprava stále lacnejšia. Ak sa už rozhodneme pre nový kúsok, kľúčové je, čo sa stane s tým starým.
Funkčné zariadenie darujme alebo predajme. Chladnička či práčka, ktorá nám už nevyhovuje, môže ešte roky slúžiť niekomu inému. Pomôže to iným, ktorý spotrebič využijú, aj životnému prostrediu.
Nefunkčné zariadenia odovzdajme na správne miesto. Starý spotrebič môžeme pri kúpe nového odovzdať priamo v predajni alebo pri doručení. Menšie zariadenia a batérie môžeme odniesť do červeno-bielych kontajnerov na drobný elektroodpad, na zberný dvor alebo na najbližšie zberné miesto v obci. Mnohé obce organizujú aj vývoz veľkých spotrebičov priamo spred domu. Vďaka tomu sa cenné materiály vrátia do obehu a škodlivé látky sa bezpečne zneškodnia.
Prejdime sa po vlastnom dome. Skúsme sa pozrieť do pivnice, na balkón či do šuflíkov. Možno tam leží starý kávovar, rozbité rádio, vybité batérie alebo nabíjačky k zariadeniam, ktoré už dávno nemáme.
Začnime doma
Medzinárodný deň elektroodpadu nie je len pripomienkou štatistík. Je tu od toho, aby sme sa na veci, ktoré používame, pozreli trochu iným pohľadom. Nie ako na niečo, čo sa dá po použití jednoducho vyhodiť, ale ako na materiál, ktorý má hodnotu aj po skončení svojej životnosti.