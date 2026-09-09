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9. sep 2026 o 16:00
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Kam s batériami z domácnosti? Týždeň recyklácie batérií

Tento týždeň patrí v Európe Týždňu recyklácie batérií. Diaľkový ovládač, baterka, detská hračka, bezdrôtová myš, elektrická zubná kefka, powerbanka k telefónu. Batérie a akumulátory sú súčasťou takmer každej domácnosti.

ASEKOL SK
ASEKOL SK Firemný blog
Kam s batériami z domácnosti? Týždeň recyklácie batérií
Kam s batériami z domácnosti? Týždeň recyklácie batérií (Zdroj: AI)
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Práve druhý septembrový týždeň patrí v Európe Týždňu recyklácie batérií, ktorý zastrešuje európska asociácia kolektívnych systémov pre batérie EUCOBAT, a ktorej súčasťou je aj organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ako jediný člen zo Slovenska. Termín týždňa recyklácie batérií nie je náhodný. Symbolicky pripomína narodeniny talianskeho fyzika Luigiho Galvaniho, ktorého pokusy stáli pri zrode dnešného galvanického článku.

Pri tejto príležitosti sa pozrieme na to, čo vlastne robiť s batériami, keď doslúžia a naopak, čo by sme robiť nemali.

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Prečo batérie nepatria do koša

Vyhodená odpadová batéria v zmesovom odpade nie je len premárnená surovina. Batérie obsahujú kovy ako zinok, mangán, nikel, kadmium alebo lítium, ktoré sa dajú pri odbornej recyklácii získať späť a znovu použiť napríklad na výrobu šperkov, obrúčok okuliarov alebo nových akumulátorov do elektromobilov a elektrobicyklov. Keď batéria skončí na skládke, tieto látky sa nielen strácajú, ale postupne sa môžu uvoľňovať do pôdy a vody, a tým poškodzovať životné prostredie.

K tomu pribúda ešte jedno riziko, na ktoré sa často zabúda: poškodené batérie a akumulátory môžu v smetiarskom aute alebo na triediacej linke spôsobiť nebezpečný požiar. Práve preto majú odpadové batérie v systéme odpadového hospodárstva vlastnú, oddelenú cestu.

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Kam batérie skutočne patria

Zbaviť sa použitých batérií správne je jednoduché:

  • Zberné nádoby v predajniach - obchody, ktoré predávajú batérie (elektro, drogérie, supermarkety), majú zo zákona povinnosť prijímať späť použité batérie bez ohľadu na to, či si u nich niečo kúpite.

  • Červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad - v mnohých mestách a obciach na Slovensku nájdete špeciálne kontajnery, do ktorých okrem drobných spotrebičov (kanvice, fény, klávesnice) patria aj použité batérie.

  • Zberné dvory - prijímajú batérie aj akumulátory vrátane väčších, napríklad z náradia.

  • Školy a inštitúcie - často majú vlastné zberné boxy v rámci osvetových projektov, ako napríklad školy v rámci najväčšieho školského environmentálneho projektu Recyklohry, ktorého prevádzkovateľom je organizácia ASEKOL SK.

Odpadové batérie stačí doma priebežne zbierať napríklad do uzatvárateľnej krabičky alebo pohára (ideálne mimo dosahu tepla a slnka) a občas ich odniesť na najbližšie zberné miesto. Organizácia ASEKOL SK prevádzkuje najrozsiahlejšiu zbernú sieť na Slovensku, ktorá má takmer 6 tisíc zberných miest. Odpadové batérie teda môžete veľmi jednoducho odovzdať. Najbližšie zberné miesto si môžete vyhľadať tu.

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Poškodené batérie
Poškodené batérie (zdroj: CANVA)

Aké batérie poznáme?

Nenabíjateľné (jednorazové) batérie

  • alkalické batérie (AA, AAA)

  • gombíkové batérie (do hodiniek, kalkulačiek, diaľkových ovládačov)

Nabíjateľné batérie a akumulátory

  • nikel-metal hydridové (NiMH) a nikel-kadmiové (NiCd) batérie – bežné nabíjateľné tužkové batérie a batérie do staršieho náradia

  • lítium-iónové (Li-ion) akumulátory z telefónov, tabletov, notebookov, elektrických kief a hračiek

  • powerbanky

  • menšie akumulátory z náradia, bicyklov a záhradnej techniky (tie väčšie odovzdajte radšej priamo na zbernom dvore alebo u predajcu)

Nafúknutá powerbanka alebo batéria - čo teraz?

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Toto je situácia, ktorá sa v domácnostiach objavuje čoraz častejšie a mnohí si nie sú istí, ako na ňu reagovať. Nafúknutá batéria (akumulátor) je poškodená a predstavuje reálne riziko vznietenia. Aký je teda odporúčaný postup?:

  1. Nemanipulujte s ňou zbytočne a nesnažte sa ju "opraviť". Nepichajte do nej, neohýbajte ju, neotvárajte kryt.

  2. Prestaňte ju nabíjať a používať - aj krátke nabitie môže riziko zvýšiť.

  3. Uložte ju do nehorľavej nádoby (napr. kovová nádoba, piesok) mimo dosahu tepla, slnka a horľavých materiálov, ak ju neviete odovzdať hneď.

  4. Neskladujte ju dlho doma. Čím skôr ju odneste na zberné miesto, tým lepšie.

  5. Nikdy ju nedávajte do zmesového odpadu ani do klasického kontajnera na triedený odpad - nahláste jej stav priamo pri odovzdaní na zbernom mieste alebo zbernom dvore, aby s ňou vedeli zaobchádzať bezpečne.

  6. Ak je situácia akútna - batéria sa výrazne zahrieva, dymí alebo z nej uniká zápach - postupujte ako pri riziku požiaru: preneste ju (pokiaľ je to bezpečné) na nehorľavý povrch mimo bytu/domu, vetrajte a v prípade potreby volajte hasičov.

Nafúknutá powerbanka
Nafúknutá powerbanka (zdroj: CANVA)

Pár praktických tipov na záver

  • Gombíkové batérie majte doma mimo dosahu malých detí. Po prehltnutí sú nebezpečné.

  • Batérie zo starých hračiek a spotrebičov pred vyhodením spotrebiča vždy vyberte a odovzdajte samostatne.

  • Ak kupujete nové zariadenia, zvážte nabíjateľné batérie. Z dlhodobého hľadiska vzniká menej odpadu.

  • Zapojte do triedenia použitých batérií aj deti. Krabička na odpadové batérie v predsieni je jednoduchý spôsob, ako si to doma zaviesť zber použitých batérií ako zvyk. Skúste napríklad krabičky Ecocheese.

Správne nakladanie a odovzdanie použitých batérií vám zaberie pár minút, ktorými však chránite prírodu, šetríte prírodné zdroje a životné prostredie, a znižujete riziko požiarov, ktoré pri nesprávnej manipulácii s odpadovou batériou môžu nastať. Týždeň recyklácie batérií je len pripomienkou niečoho, čo by sme mali robiť po celý rok.

ASEKOL SK

ASEKOL SK
Firemný blog
  • Počet článkov:  41
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Venujeme sa environmentálnym témam, zbierame, triedime a recyklujeme elektrozariadenia, batérie, akumulátory, obaly a neobalové výrobky už 13 rokov. Našim cieľom je aby sa verejnosť správala k životnému prostrediu zodpovedne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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