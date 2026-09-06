Ako som zdolala Beskydskú sedmičku

Beskydskú sedmičku (B7) by som neodporučila na prvé rande. Je to extrémny pretek s dĺžkou cez 101km a prevýšením 5500 m. Profil trate vyzerá ako žraločí chrup. Človek má čo robiť, aby vydržal sám so sebou. Zároveň je to jeden z najikonickejších trailových pretekov v Českej republike Ja som do toho šla. Zistila som pár dôležitých vecí:
Keby bolo treba, viem stopovať divú zver celú noc a celý deň.
Deväť krát po sebe vystúpim na kopec a späť, zistiť, či sa z druhej strany blíži nepriateľské vojsko.
Viem veľmi, veľmi trpezlivo stáť v radoch, takže prežijem aj totalitný režim.
Počas preteku dokážem stráviť borúvkový knedlík bez povracania sa. Aj so šľahačkou. Som jednoducho legenda.
Beskydy mi učarovali už dávno. Je to vlastne záveterná strana Kysúc. To znamená, že tam prídete a chcete tam ostať žiť. Alebo aspoň víkendovať.
Lotériu na štartovné sa mi podarilo vyhrať na druhý pokus, čo je zatiaľ moja najúspešnejšia skúsenosť s hazardom. Ono sa hovorí, že ultra beh je hazard so zdravím. Ale to je aj chlast a cigarety. Skúsení vedia, že keď na to máš, stačí dobre natrénovať.
A zrazu som v posledný augustový piatok o jedenástej večer stála na štarte na štadióne v Třinci. Bol to majestátny dav. Eufória. Motivačné slová od prezidenta. (Toho, čo sa nemusí báť vypískania, čiže tentokrát českého). A potom už len dupot, klopkanie paličiek a dlhý žiarivý pás predo mnou aj za mnou. Ako diaľnica, ale odhlučnená.
Prvé tri kopce ma v podstate viedla kolóna. Občas som z nej vystúpila, aby som sa rozhliadla, ale nedovolila mi príliš sa ponáhľať, ani veľmi zaostať.
Počas tretieho výstupu nás ožiarili blesky a potom prišiel dážď. Zmokla som a potom uschla. Bolo to príjemné schladenie. A potom sa rozpršalo znova. Vravím si, nevadí. Už len jeden kopec a som v Ostraviciach, kde ma čaká dropbag so suchým oblečením (taška, ktorú ste mohli na štarte odovzdať a nechať si ju poslať na polcestu). Lenže ten iba jeden kopec bola Lysá hora. 1300 metrov nad morom, miesto, kam normálni ľudia chodia na celodennú túru. Tušila som, že tam dostanem riadne kres papuľu. Alebo ako tu vravia, přes držku.
Prišiel čas na mantru. Dážď je môj priateľ, poháňa ma vpred. Stalo sa. Podkúrila som do lokomotívy, predbehla 100 ľudí s vidinou skorého dobehu do polovice trate. Hora však bola s pribúdajúcimi výškovými metrami stále lysejšia. A strmšia. A daždivejšia. Sily mi ubúdali. Predbehlo ma 200 bežcov. Niektorí s dáždnikom. To ste už videli?
Hore to vyzeralo ako v divokej botanickej záhrade. Aj napriek svojej nezávideniahodnej situácii som bola očarená. Z požvachlaného mikroténového sáčku som skrehnutou rukou vytiahla telefón a urobila som si roztrasenú vrcholovú fotku. Jednu z najúbohejších, aké mám. Betónový obelisk a ja v krátkom tričku o pol siedmej ráno v daždi a hmle na Lysej hore. Úsmev!
A potom už strmhlav, alebo čo sily stačili, na veľkú občerstvovaciu stanicu. Tu som sa plynule zaradila do dlhej fronty (miestny názov) na dropbagy so suchým oblečením. Dlhá fronta je presne to, čo chcete absolvovať po náročnej noci v lese. Zachovala som však duchaprítomnosť. Telefonujúci český bežec predo mnou tu omylom čakal na polievku. Kolegiálne som ho usmernila. Nerozumel mi. Celú noc bol predsa len na nohách a pravdepodobne ani celý život nepozeral filmy so slovenským dabingom. Tak som prepla do češtiny, ale tiež mi to po prebdenej noci veľmi nešlo. Až som sa sama čudovala. Dorozumeli sme sa rukami-nohami, že to jste prostě špatně. Bol mi vďačný, že môže vymeniť frontu.
Počas čakania mi zatuhli končatiny. Prezliekanie sa na vyvýšenom pódiu bola potom o to väčšia výzva. Taký kankán zablatených mrzákov, ale bez tlieskajúceho obecenstva.
Po prezlečení sa naskytla príležitosť postaviť sa do ďalšej fronty na párok s chlebom. Tu som však využila žolíka - svoj jednočlenný podporný tím, ktorý mi kedysi prisľúbil ochranu a starostlivosť v dobrom aj zlom - a priniesol mi obložený chlebík z hotelových raňajok. K tomu som si dala polievku z kelímku a moje putovanie mohlo pokračovať.
Zrazu som bola na celkom inom podujatí. Dav bol už nenávratne potrhaný, namiesto bezhlavého hnania sa do kopcov iba pohodové tempo, ľudia debatujúci v malých skupinkách, užívajúci si teplé lúče ranného slnka. Nikto zrazu nemal zvlášť naponáhlo. Aj ja som sa nechala uniesť a netlačila na pílu. Nakoniec, vedela som zo skúsenosti, že pozvoľné stúpanie sa zradikalizuje skôr, ako stihnem povedať “Smrk”.
Na Čertovom Mlyne ma prepadol hlad. Predchádzajúce občerstvenie na Čeladnej bolo skromnejšie a gély a športové snacky z mojich zásob mi už chutili ako zvratky. Potrebovala som poriadne jedlo. Nie proteínové tyčinky, ale ani polievku z kelímku a studený párok z ďalšej občerstvovačky na Pustevnách. Samko mi čítal menu z reštaurácie. Smažák? Vepřo knedlo? Je pravda, že môj žalúdok zvládne veľa, ale toto by mi stopercentne vyhodilo poistky. Nakoniec som to riskla s plneným knedlíkom.
Od bežkyne som dostala otázku, či využijem povolenú skratku a na sekundu som sa nad tým zamyslela. Hneď som to však zavrhla. Prišla som si po stovku, nie 96-tku. A navyše by som sa v cieli už nemohla tváriť ako Karel Gott. A tak som zbehla do Ráztoky, kde som knedlík zaklincovala ešte Marlenkou (ďalšia radosť vo mne).
Čakal na mňa Radhošť, posledný oficiálny kopec B7. Vystihla som ho s blížiacim sa západom slnka a ponúkol mi to najkrajšie, čo trasa môže dať. Beskydy ako na dlani, ikonická socha Cyrila a Metoda a najvyššie položená kaplnka v Českej republike, všetko zaliate večerným svetlom. Človek tu na chvíľu zabudne, že má v nohách 80 kilometrov a nejako to neubúda. Trasa ho však po chvíli skopne dolu zjazdovkou a tam si na všetko veľmi rýchlo spomenie.
Posledný oficiálny kopec je za mnou. To áno. Ale potom sú tu ešte dva neoficiálne kopce. Malý a Veľký Javorník. Dopadli ako Pluto, boli príliš malé. To ale neznamená, že je ľahké ich preletieť. Hlavne keď už chýba palivo a klesá morálka. Práve oni boli pre mňa pocitovo najnáročnejšie. Chvíľami som sa zatackala od únavy, chvíľami mi tmavlo pred očami (bolo len treba vymeniť baterky v čelovke).
Ešte posledný opatrný cik-cak zbeh. Ešte posledné kilometre k námestiu. Zítra hlídáš děti, vítal kohosi transparent na strome. Zítra budem rada, ak uhlídám měchýř.
Červený koberec a cieľ. A potom? Samozrejme, fronta! Tentokrát na medailu. Treba k nej totiž vystúpať po rampe, kde každý schod symbolizuje jeden míľnik na trati. Milujem tento čierny zmysel pre humor.
B7 sú skvelé preteky. Obrovské, ale stále je v nich cítiť človečinu. Pohltili ma a vypľuli o 24 hodín. Požutú, ale bohatšiu k skúsenosť, aj o dôveru vo svoje schopnosti a vôľu.
Chcem to znova? Ani náhodou. Už vopred som vedela, že to bude prvý a zároveň posledný krát.
Jedine, že by nie.