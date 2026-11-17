Tieto hory nie sú len horským masívom, sú to symboly, ktoré charakterizujú krajinu a jej obyvateľov. V Japonsku je takou horou majestátna Fudžisan, skrátene Fudži. Pre Japoncov to nie je len najvyšší vrch krajiny, je to posvätný symbol národnej identity, večná múza umelcov. Dokonalý harmonický kužeľ stelesňuje prírodnú krásu a harmóniu v jednom. Zosobňuje stabilitu, hrdosť a nezlomnosť krajiny.
V Japonsku koluje známe príslovie: „Ten, kto nevystúpi na Fudži ani raz, je hlupák. Ten, kto na ňu vystúpi dvakrát, je tiež hlupák.“ Vyjadruje to rešpekt k náročnosti výstupu a myšlienku, že tento hlboký zážitok stačí prežiť raz za život.
Fudži je však dáma, ktorá sa neodhaľuje len tak hocikomu. Je záhadná, často zahalená v opare alebo oblakoch a ak nie ste Japonec, tak potrebujete kus cestovateľského šťastia, aby vám ukázala svoju plnú krásu. Vidieť Fudži bol jeden z mojich snov a aj jeden z hlavných motívov vybrať sa do tejto vzdialenej krajiny.
Po nekonečne dlhej ceste sme sa blížili do Tokia a na displejoch, ktoré sme mali pred sebou sa objavil nápis Fudži. Čumeli sme von oknom na horizont pod nami a odrazu sa v diaľke nad oblakmi na modrej oblohe objavil snehobiely kužeľ. Boli sme nadšení, zabudnúc na únavu sme sa snažili cez lietadlové okienko zvečniť tento okamih.
Potom sme mali ešte 3 pokusy pokochať sa jej majestátom. Prvý pokus – výlet k Pagode v Arakurayama Sengen parku, ktorý som takmer rok sledovala cez web kameru bohužiaľ nevyšiel. Mrholilo a Fudži bola pred nami ukrytá v hustých oblakoch.
Druhý pokus – cestou z Kamakury do Jokohami pri krásnom slnečnom počasí sme ju rovnako nevideli, tentokrát sa nad morom vytvoril opar, ktorý bránil výhľadu, takže opäť sklamanie.
Máme v programe výlet do Hakone a oblasti pri jazere Kawaguchiko, kde sa chodí práve kvôli výhľadom na Fudži. Ráno v Tokiu sivo, tak pomaly strácame nádej.
Vezieme sa v autobuse zmierení s osudom a odrazu neveriac vlastným očiam vidím pred sebou ako vymaľovanú, nádhernú krásavicu s pocukrovaným vrcholom.
Snažím sa to zachytiť aj cez okno, lebo v Japonsku človek nikdy nevie, či za pár minút nebude už skrytá niekde v oblakoch.
Tento deň však šťastie stálo na našej strane a Fudži sa nám predvádzala počas celého dňa.
A ako bonus rozkvitnuté sakury. Myslím, že slová sú už zbytočné.
Toto je FUDŽISAN
Ak niečo veľmi chcete, tak sa to jednoducho splní, lebo „Sila myšlienky je veľká „ A nám sa to splnilo. Ďakujem všetkých cestovateľským škriatkom, že sa to stalo.
V rámci tohto dňa sme navštívili historický skanzen Oshino Hakkai s priezračnými jazierkami napájanými 8 podzemnými prameňmi,
vystúpali sme k svätyni Asama na krásnu horskú vyhliadku a deň sme ukončili na brehu jazera Kawagučiko v malej, ale malebnej záhrade Oishi.
Ešte jedna perlička z tohto dňa. Pri výstupe k svätyni sme natrafili na mladý pár zo Slovenska. Z reči do reči sme zistili, že už niekoľko rokov žijú v Amerike a pochádzajú so Spišskej Novej Vsi, teda z nášho mesta. Už to bola riadna náhoda, ale príbeh mal aj pokračovanie. Po návrate z dovolenky som sa asi po mesiaci bavila s kolegyňou a tá spomenula, že jej neter bola v Japonsku práve v čase, keď aj my. Nič nezvyčajné, však dnes už veľmi veľa mladých ľudí cestuje. Ale keď spomenula, že žije v Amerike, vynorila sa mi spomienka na ten mladý pár pod horou Fudži a neuveríte – Áno bola to neter mojej kolegyne. Nie nadarmo sa hovorí, aký je svet malý
Okrem Fudži Japonsko určite symbolizujú rozkvitnuté čerešnové stromy – známe ako Sakury.
Pre Japoncov sú rozkvitnuté sakury najsilnejším národným symbolom, ktorý stelesňuje pominuteľnosť života, krásu prítomného okamihu a nový začiatok. Sakury rozkvitnú náhle a ich plná krása trvá len 1 až 2 týždne, potom opadávajú ako nežný ružový sneh. Tento krátky cyklus pripomína krehkosť života a smrteľnosť.
S kvitnutím je spojený viac než 1000 rokov starý rituál Hanami – pozeranie sa na kvety. Rodiny, priatelia a kolegovia sa stretávajú v parkoch na piknikoch pod rozkvitnutými korunami stromov, spoločne jedia, pijú saké a oslavujú príchod jari. Je to čas, kedy sa inak extrémne pracovitá japonská spoločnosť na moment zastaví a užíva si spoločne strávený čas.
Aj toto bol jeden z mojich snov, práve preto sme zvolili jarný termín a dúfala som, že to uvidím. V Japonsku majú vysoko prepracovaný meteorologický systém predpovede kvitnutia – od púčikov, plného kvetu až po odkvitanie. Po celej krajine sa dátum kvitnutia líši a viete si presne podľa polohy nájsť – kedy sa dá, v ktorej oblasti zažiť tento vzácny pominuteľný okamih.
Ak ste tu na pár dní, tak je opäť potrebná dávka cestovateľského šťastia. A to aj v tomto prípade stálo pri nás. Hoci v Tokiu už sakury odkvitali, južnejšie v Kyóte aj Osake už boli odkvitnuté, v horských oblastiach v oblasti Hakone aj v oblasti Nagána sme si tú nádheru ešte užili naplno. A bolo to fakt nádherné.
Posledným zatiaľ nenaplneným snom ostávali snežné opice. Keďže z web kamery z parku Jigokudani som vedela, že napriek teplejšiemu jarnému počasiu si stále chodia dať horúci kúpeľ, dúfala som, že aj tento sen sa naplní.
A tak sa aj stalo. Nemali síce namrznutý biely srieň na srsti, ale kúpeľ si užívali a bolo to veľmi milé.
Ide o druh makaka – Makak japonský, ktorý dokáže prežiť v extrémne chladnom podnebí. Sneh a teploty hlboko pod bodom mrazu zvládajú vďaka mimoriadne hustej srsti, ktorú v zime menia. Tieto opice sú preslávené svojím kúpeľným rituálom. Využívajú termálne horúce pramene, nie však kvôli hygiene, ale ako únik pred krutým mrazom. Kúpanie v prameňoch je výsadou dominantných samíc a ich mláďat. Opice na nižších priečkach spoločenského rebríčka často zostávajú v mraze na okraji bazéna.
Oblasť Jigokudani – v preklade Pekelné údolie je miesto, kde ich viete pozorovať z bezprostrednej blízkosti. Hoci už nie je zima opice sem pravidelne prichádzajú, keďže ich strážcovia parku pravidelne prikrmujú. Nie je to však žiadna ZOO, opice sa voľne pohybujú medzi ľuďmi. Vláďa poznamenal, že aj oni majú japonskú výchovu – nie sú totiž vôbec otravné, nič nekradnú a ľudí si vôbec nevšímajú. Žijú si svojím divokým životom a nám turistom robí radosť vidieť to.
K parku sa ide od železničnej stanice lesnou cestou asi 30-40 minút. Aj cestou bežne zazriete opičky pobehujúce po ceste, alebo skákajúce v korunách stromov. Potom sa už dostanete priamo k horúcim prameňom, kde je jazierko s kúpajúcimi sa makakmi.
Samozrejme aj my sme okúsili horúci onsen v našom hoteli v meste Jamanouči a nečudujem sa makakom, že sa im to tak páči. Je to parádny relax.
V tejto oblasti na ostrove Honšú sme strávili v horách ešte jeden úžasný deň – návštevou malebnej horskej dedinky Širakawa – gó, zapísanej v UNESCO.
Tradičná architektúra – Gasshó- zukuri ( modliace sa ruky ), ktorá pripomína rozprávkové domčeky, je typická strmými slamenými strechami pripomínajúcimi zopnuté dlane modliacich sa budhistických mníchov. Sklon striech až v uhle 60 stupňov zabezpečuje ochranu pred prelomením pod ťažkým snehom, keďže ide o oblasť s najvýraznejšími snehovými zrážkami Celá masívna konštrukcia domov drží pohromade bez použitia jediného klinca – trámy sú viazané špeciálnymi povrazmi, čo stavbám dodáva flexibilitu počas zemetrasení. Vrchné podlažia sa využívali na chov priadky morušovej, keď teplo z otvorenej peci na prízemí chránilo larvy počas tuhých zím.
Po príchode sme vystúpali na vyhliadku nad dedinou s úžasným panoramatickým výhľadom na horský masív a učupenú dedinku pod ním.
Potom sme si pozreli časť s najvyšším počtom zachovaných pôvodných stavieb, ktoré v súčasnosti slúžia ako múzeum.
V mnohých domčekoch sú dnes čajovne, či reštaurácie, kde si pri dobrom jedle, alebo tradičnom čaji vychutnávate pohľad ako z rozprávky.
Veľký benefit, že toto bolo v programe zájazdu, lebo väčšina ponúk zájazdov do Japonska toto v programe nemá a je to veľká škoda. Je to nádherné miesto a ak je to čo len trocha možné určite si ho zaraďte do itinerára cesty.
Keďže sa dnes venujem prioritne prírodným krásam krajiny spomeniem ešte všade – prítomné bambusové lesy.
Aj tie majú svoju symboliku. Pre Japoncov má bambus hlboký kultúrny význam – symbolizuje silu, flexibilitu a prosperitu, pretože rýchlo rastie a ohne sa aj pod silným vetrom bez toho, aby sa zlomil. Asi najznámejší je bambusový les v Arashyijame, ktorý obklopuje významný zen-ový chrám Tenryú-dži.
V Japonsku sa bambusové lesy často vysádzali v okolí chrámov a svätýň, pretože sa verilo, že pôsobia ako prirodzená bariéra proti zlu a vďaka ich extrémne hustej sieti koreňov chránia pred zemetraseniami.
Bomboo Grove v Arashyijame sme navštívili už individuálne. Z Kyóta je tu veľmi pohodlné vlakové spojenie, mestečko je malé, takže to bola príjemná prechádzka. Všade sa pohybovali dvojkolesové rikše ťahané silnými mladými mužmi s topánkami v tvare kopýtok.
Aj keď sme pôvodne nemali v pláne využiť ich služby, nakoniec sme neodolali a dali sme sa voziť medzi tisíckami do neba sa týčiacich bambusových zelených stvolov.
Malo to svoje čaro a aj vďaka tomu sme získali tento ikonický záber.
Tak a to je už z Japonska všetko. V 5 článkoch som sa pokúsila sprostredkovať Japonsko mojimi očami – teda nie len to, čo sme videli, ale aj niečo medzi riadkami, čo človek síce nevidí, ale vníma.
Bolo to intenzívne, , bolo to zaujímavé, bolo to krásne a bolo to neskutočne obohacujúce. Únava opadla, dojmy ostali a ja už len dodám, že sny sú na to, aby sa plnili.
No a svet okolo, ponúka veľa príležitostí naplniť si sny. Poďme do toho. Zatiaľ dovidenia