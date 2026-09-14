Prečo sú v Japonsku niektoré chrámy červené a iné čierne ?

Odpoveď treba hľadať v náboženstve, ktoré je tu hlboko zakorenené v mysliach ľudí.
Rituály staré tisíc rokov aj dnes sprevádzajú Japoncov na ceste životom.
Pôvodným náboženstvom je šintoizmus – zaujímavé je, že toto náboženstvo nemá zakladateľa, ani písomnú formu, či pevne stanovenú dogmu.
Podstatou je oslava života v akejkoľvek forme. Všetko čo je spojené s prírodou je vnímané ako božstvo- hory, rieky, stromy, voda, vietor, ale aj duchovia predkov, či historické osobnosti. Tieto božstvá sú nazývaní Kami. Smrť je v šintoizme tabu.
V 6. storočí, v čase epidémie sa na ostrov dostali z pevniny budhistickí mnísi a tí so sebou priniesli nové náboženstvo – budhizmus, ktoré práve naopak život považuje za cestu k nirváne – večnosti a absolútnemu pokoju, ale tú vieme dosiahnuť až po smrti. Obe náboženstvá postupne splynuli, aj keď každé má svoje charakteristické črty. Japonci ich vnímajú obe ako súčasť života.
Kým žijú – tu a teraz, riadia sa šintoistickými rituálmi, ak zažívajú niečo smutné – pohreb, či bolestnú spomienku, tak obrad je takmer vždy budhistický.
Vďaka tomuto rozdeleniu Japonci hovoria: „Narodíš sa ako šintoista, žiješ ako šintoista, ale zomieraš ako budhista.“ Pre nich to nie je rozpor, ale logický kolobeh. Šintoizmus im dáva radosť, energiu a vďačnosť za prítomný moment na zemi, zatiaľ čo budhizmus im prináša útechu, duchovnú hĺbku a nádej na večný pokoj, keď sa ich pozemská cesta skončí.
Počas cesty sme navštívili niekoľko nádherných chrámových komplexov, kde sme mali možnosť vidieť zaujímavé prepojenie medzi týmito 2 náboženskými smermi.
Ak vstupujete do šintoistickej svätyne prechádzate bránou Tórii, ktorá predstavuje prechod z ľudského sveta do sveta duchov. Zvyčajne ju strážia zvierací strážcovia
Pred budhistickou svätyňou vždy stojí veľká nádoba s vonnými tyčinkami, z ktorej stúpa dym. Japonci si tento dym rukami usmerňujú na hlavu alebo boľavé miesta na tele, pretože veria v jeho liečivé účinky.
V šintoistickej svätyni určite nájdete kamennú nádrž s čistou tečúcou vodou a bambusovými naberačkami, kde sa ľudia umývajú, aby sa zbavili svetskej nečistoty. Následne sa to premieta aj do celospoločenskej kultúry, kde recyklácia, vzťah k životnému prostrediu a čistých verejných priestranstiev je absolútnou samozrejmosťou.
Potom pristupujú k svätyni, kde 2 x zatlieskajú, aby prebudili pozornosť Kami, poklonia sa, hodia mincu a pomodlia sa. Kúpia si talizman a veria, že ich bude sprevádzať životom a donesie im šťastie
Kým v budhistickom chráme sa pri modlitbe ruky iba ticho spoja – netlieska sa.
Tých rituálov je tak veľa, že sa to nedá všetko pamätať, ale ak ste tam, tak vnímate, že to nie je len nejaká legenda, alebo teória, ale že oni tým naozaj žijú
Tak sa poďme pozrieť, čo sa nám z tohto pohľadu podarilo vidieť a zažiť.
Ďalší deň začíname pri cisárskom paláci v Tokiu. Vidno len jeho obvodové hradby s priľahlými baštami. Keďže cisárska rodina stále palác obýva je počas roka pre verejnosť neprístupný. Len 2x do roka je možné vstúpiť dnu a Japonci majú o tento vstup obrovský záujem. Vstupenky sa rezervujú aj rok dopredu, lebo každý Japonec chce aspoň raz za život vidieť, ako žije ich panovník
Po rušnom Tokiu sme sa vybrali na veľmi významné pietné miesto chrámovú horu Kamakura. Kamakura je z troch strán obklopená strmými, husto zalesnenými kopcami a zo štvrtej strany morom. Táto prírodná hradba z nej v stredoveku urobila dokonalú pevnosť. Na úpätí sa rozprestiera chrámový komplex Hasa -dera.
Okrem samotného chrámu je tu úžasne upravená záhrada, množstvo nádherných zákutí, kde sa dá v prírode rozjímať.
Priamo v skalnom masíve hory pod chrámom sa nachádza tajuplná, sviečkami osvetlená jaskyňa Benten-kutsu, do ktorej musíte vojsť v miernom predklone a v ktorej stenách sú vytesané desiatky podzemných božstiev.
Z vyhliadky nad chrámom vidieť more a nebolo to celkom blízko. Preto je až neuveriteľné, že v roku 1498 bola Kamakura vážne poškodená vlnou tsunami.
O niečo nižšie je pod holým nebom druhá najväčšia bronzová socha Budhu. Pôvodne bol ukrytý vo veľkej drevenej hale, ale práve spomínaná tsunami ju zmietla, pričom socha ostala celkom neporušená. Odvtedy, teda viac ako 500 rokov odoláva všetkým tajfúnom aj iným prírodným živlom. Aby bol Budha k pútnikom bližšie je v miernom predklone.
A my sa presúvame na ďalšie veľmi významné miesto z pohľadu náboženstva - ostrov Mijadžima, čo v preklade znamená „Ostrov svätýň“ Je to jeden z najposvätnejších a jeden z troch najkrajších scénických miest v celom Japonsku Nachádza sa vo Vnútornom mori Seto neďaleko Hirošimy. Už od staroveku bola celá Mijadžima považovaná za posvätnú pôdu a domov Kami - šintoistických božstiev. Z úcty k tejto božskej čistote bolo na ostrove dlhé storočia zakázané rodiť deti, umierať alebo stínať stromy, vďaka čomu sa tu zachoval nedotknutý, prastarý les.
Hlavnou dominantou ostrova je šintoistická svätyňa Icukušima, zapísaná na zozname UNESCO. Keďže obyčajní smrteľníci v minulosti nesmeli vstúpiť na posvätnú pôdu ostrova, celá svätyňa bola postavená na drevených koloch nad hladinou mora v malej zátoke. Pútnici prichádzali na lodiach a do svätyne vstupovali z mora.
Okrem svätyne práve tu môžete vidieť Ikonickú plávajúcu bránu Torii. Približne 160 metrov od svätyne stojí v mori obrovská, 16-metrová drevená brána Torii. Počas prílivu pôsobí, akoby magicky plávala na vode. Počas odlivu však voda úplne ustúpi, vy k nej môžete prísť pešo po morskom dne a dotknúť sa jej mohutných pilierov z gáfrovníka.
Tento ostrov pôsobí naozaj magicky, záujem o návštevu je obrovský a okrem pútnikov ho denne navštevujú tisíce turistov, preto je tu okrem duchovna aj veľa komercie – množstvo stánkov s jedlom a inými suvenírmi. Napriek tomu je to nádherné miesto.
Od svätyne Icukušima stúpame lesom k úpätiu hory Misen, kde sa v hustej zeleni týči chrám Dašó in.
Všade sa potulujú jelenčeky – poslovia božstiev si tu nažívajú v symbióze s turistami. Sú krotké, ale pozor, ak sa nájde nejaká mlsnota vo vašom ruksaku, tak si ju s radosťou vytiahnu.
Opäť je to miesto, ktoré vyráža dych, úžasná až mystická atmosféra. Stúpame schodiskom s točiacimi bubnami až k tajuplnej jaskyni s tisíckami rozsvietených lampášov. Mladí ľudia postupne prechádzajú okolo jednotlivých oltárikov pri stene a klaňajú sa. Atmosféru umocňuje aj hudba, čo znie z reproduktorov.
Zlatým klincom bol zostup dole lesnou cestou lemovanou stovkami sôch malých bôžikov – Džizó Basacu. Na hlavách majú háčkované väčšinou červené čiapočky. Je to preto, lebo červená farba má silu odháňať duchov a démonov
Džizó je v Japonsku vnímaný ako patrón detí, tehotných žien, ale predovšetkým detí, ktoré zomreli predčasne Podľa japonskej budhistickej tradície nemohli tieto deti nazbierať počas svojho krátkeho života dosť dobrých skutkov (karmy), aby prešli cez rieku do podsvetia, a tak zostali uviaznuté na jej brehu. Džizó je ten, kto zostupuje k tejto rieke, schováva siroty do svojich širokých rukávov, utešuje ich a chráni pred zlými démonmi.
Keď rodina stratí dieťa, na znak smútku, ale aj nádeje oblečie sošku Džizóa do detského oblečenia.
Oblečenie však nenosia len smútiaci rodičia. Mnohí ľudia darujú Džizóovi novú čiapočku ako poďakovanie za to, že sa ich vlastné deti alebo vnúčatá uzdravili z choroby.
Oblečenie na soškách nenechávajú chrámy napospas osudu. Miestni dobrovoľníci, staršie dámy z okolia alebo mnísi ich pravidelne perú a raz ročne menia za nové, aby boli sošky stále čisté a chránené pred nepriazňou počasia.
Teraz sa presunieme do Kyóta. Viete, že Kyoto bolo kedysi hlavným mestom Japonska a až v roku 1868-1869 za vlády cisára Meidžiho sa presunulo do Tokya. Aj názov To-kyo je vlastne prehodením slabík Kyo-to, aspoň tak nám to povedali, aj keď dodatočne som si prečítala, že to nie je pravda. Škoda, zdalo sa mi to dosť zaujímavé.
Kyoto je perla starého japonského sveta. O Gione – pôvodnej štvrti gejší som písala v predchádzajúcom článku o Japonskej duši. Dnes nazrieme do šogunského hradu Nidžó, spoznáme Zlatý pavilón Kinkakudži – asi najfotografovanejšiu japonskú pamiatku a vystúpame k chrámu Kijumizodera.
Hrad Nidžó je jednou z najvýznamnejších historických pamiatok Japonska zapísanou na zozname UNESCO. Postavený bol v roku 1603 ako rezidencia prvého šóguna obdobia Edo, Tokugawa Iejasua. Pri vstupe sa musíte vyzuť a pri prechode po vyleštenej drevenej podlahe paláca sa vám pod nohami rozoznieva slávičí spev. Je to neuveriteľné, nie je to klasické vŕzganie dreva, ale naozaj to znie ako spev vtákov. Slúžilo to ako ochrana pred prípadným nepriateľom, ktorý by sa neočakávane dostal do paláca. Nechápali sme ako sa niečo také dá vytvoriť. Prechádzali sme po chodbách a okrem spevu pod nohami sme obdivovali úžasné nástenné maľby v jednotlivých miestnostiach. Nebolo tu povolené fotiť, tak pre ilustráciu som odfotila aspoň plagáty. Neskôr po návrate som si pozrela film Šogún a mnohé scény mi pripomenuli návštevu Japonska, okrem iného aj priestory tohto hradu.
Okolo hradu sa rozprestierajú úžasné záhrady.
A ideme ďalej. Ďalším miestom, ktoré v Kyóte nikto nevynechá je prekrásny Zlatý pavilón – tiež pamiatka UNESCO
Pôvodne budovu v roku 1397 postavil šógun Ašikaga Jošimicu ako svoju luxusnú rezidenciu na dôchodok. Po jeho smrti ju podľa jeho závetu premenili na zenový chrám.
Súčasná podoba budovy je však relatívne nová. V roku 1950 pavilón do základov vypálil mladý, psychicky labilný budhistický mních, ktorý bol stavbou taký posadnutý, že ju chcel zničiť. Dnešná replika bola dokončená v roku 1955.
Horné dve poschodia trojpodlažného pavilónu sú kompletne pokryté plátkami čistého zlata. Na samom vrchole strechy stojí bronzový fénix, rovnako pozlátený.
Pavilón stojí priamo na brehu Jazera zrkadlenia (Kjóko-či), kde sa dokonale odráža na vodnej hladine, čo vytvára priam magický pohľad. Je to opäť miesto, na ktoré nezabudnete.
Po prechádzke okolo jazierka sme ešte kúpili od miestneho predajcu tzv. Zlaté saké, lebo to sa naozaj musí, ak ste už tu.
Po týchto 2 TOP -kách sme ešte vystúpali starým mestom ku chrámu Kijumizadera. Ľudí tu bolo ako maku, doslova tlačenica.
Veľmi veľa návštevníkov v tradičných kimonách s účesmi ozdobenými kvetmi sa fotilo ako o dušu a my sme sa zabávali tým, že sme si fotili ich.
Chrám bol, ako všetky úžasný, ale je pravda, že po návšteve viacerých chrámov to už začne splývať.
Nás ešte čaká Nara – opäť miesto pretkané pamiatkami UNESCO. V 8 storočí to bolo hlavné mesto – teda sídlo cisára.
Miesto si zachovalo duchovnú atmosféru, ale čo sa týka záujmu turistov patrí rovnako ako Kyóto k mimoriadne navštevovaným, takže je tu poriadna plnka. No určite sa nedá vynechať. Všade okolo sa voľne potulujú jelenčeky Sika.
Dajú sa kŕmiť, ale len kúpenými ryžovými keksíkmi. Keď nám Vláďa podával do ruky tie keksíky, myslela som, že je to nejaká miestna špecialita, tak som si ho uhrýzala a až keď sa všetci nechápavo pozerali, tak mi bolo povedané, že je to pre jelenčeky. Chutili celkom normálne 😊a rožky mi zatiaľ nenarástli.
V Nare sme si najskôr pozreli veľkého Budhu. Bronzová socha s výškou 15 metrov je najväčšia v Japonsku. Je ukrytá v obrovskom drevenom chráme Tódaidži.
V jednom z mohutných stĺpov je v spodnej časti otvor – je veľký ako nozdra vystavenej sochy Budhu. Kto prelezie touto dierou získa navždy šťastie a zdravie – tak hovorí legenda. Ale pri pohľade na veľkosť otvoru sme to radšej neskúšali, zato pre miestne deti to bola skvelá zábava.
Od Veľkého Budhu sme sa šplhali lesom k šintoistickej svätyni Kasuga Taiša – nazývanej tiež svätyňa tisícok lampášov.
Tieto tradičné lampáše sa v japončine nazývajú tóró. Ich symbolika je hlboká a prepája estetiku s budhistickou kozmológiou a šintoistickou úctou k duchom. Drvivá väčšina kamenných lampášov má charakteristický tvar rozdelený do piatich sekcií. Tieto sekcie zdola nahor symbolizujú päť základných elementov budhistickej kozmológie: Základňa = Zem, Pilier/stĺp = Voda, Komora na svetlo = Oheň, Strecha = Vietor, Vrcholový hrot = Prázdnota / Vesmír / Duch
Celý lampáš je tak vlastne fyzickým zhmotnením celého vesmíru a pripomienkou toho, že ľudské telo sa po smrti opäť rozpadne na tieto základné prírodné elementy. Svetlo je symbolom múdrosti a ochrana pred zlom, preto tieto lampáše osvetľujú cestu k svätyniam a chrámom. Mnohé z nich vlastnia konkrétni ľudia a pri sviatkoch, kde si uctievajú zomrelých sem prichádzajú a zapália sviečku vnútri kahanca.
Aj toto miesto malo čarovnú mystickú atmosféru a som rada, že sme ho videli.
No a ostáva nám posledný chrámový komplex, známy predovšetkým stovkami červených brán Tórii. Okrem iného sa tu odohrávala aj jedna z kľúčových scén filmu Gejša, keď malá Chyio uteká s darovanou mincou popod brány k svätyni, aby ju tam hodila a priniesla jej šťastie. Je to šintoistická svätyňa Funari Inari Taiša – líščia svätyňa, zasvätená bohovi Inari – ochrancovi ryže a úrody
Vstup do areálu strážia 2 obrovské líšky – ako symbol rodiny a starostlivosti. Jedna drží v ústach kľúč od sýpky a tá druhá zrnko ryže. V celom komplexe je veľmi veľa týchto strážcov – teda sôch líšok v rôznych veľkostiach.
Hlavným dôvodom, prečo sem prúdia milióny ľudí z celého sveta, je dych berúci tunel z tisícov jasne červeno-oranžových brán Torii. Tieto brány lemujú lesné turistické chodníky, ktoré sa vinú hore na posvätnú horu Inari.
Brány sú zo zadnej strany popísané a to preto, že každá jedna z týchto brán je súkromným darom. Darovali ich jednotlivci alebo japonské firmy ako prejav vďaky za úspech v podnikaní. Ten nápis je vlastne čiernym písmom vytesané meno darcu a dátum, kedy bola brána vztýčená. Postavenie takejto brány nie je lacná záležitosť. Ceny sa pohybujú od približne 400 000 jenov (cca 2 500 €) za malú bránu až po viac ako milión jenov za obrie brány na začiatku trasy.
Aj my kráčame pod bránami schod po schode a aj keď to pre nás nemá ten duchovný rozmer ako pre Japoncov cítime, že je to niečo nezvyčajne krásne.
Toľko o japonských chrámoch a svätyniach.
Takže už viete, prečo sú v Japonsku niektoré chrámy červené a iné zase čierne ?
Červené – šintoistické, čierne – budhistické v Japonsku splynuli v jeden celok – súčasť života a niečoho, čo nasleduje po ňom. Aj táto tvár Japonska ma nesmierne zaujala a obohatila, tak verím, že trochu poznania prinesie aj vám.
Mám ešte jeden rest – fascinujúca Fudži a krásne prírodné scenérie – aj to je Japonsko, ale to sa už do tohto článku nezmestí. Zatiaľ dovidenia