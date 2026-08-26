Marginalizovaná komunita a školská dochádzka na východnom Slovensku – Päť minút po dvanástej!

Starosta obce Terňa dňa 17.4.2025 predložil Regionálnemu úradu školskej správy v Prešove (ďalej len RÚŠS PO) požiadavku umiestnenia žiakov 2. stupňa z obce Malý Slivník do inej školy z kapacitných dôvodov v Základnej škole s materskou školou (ďalej len ZŠ s MŠ) Terňa. O premiestnenie žiakov 1. stupňa nežiadal.
RÚŠS PO dňa 19.8.2025 vydal Rozhodnutie o určení Spoločného školského obvodu (č.sp. RÚŠSPO-OM-2025/0534/23) takto:
- určil územie obce Malý Slivník a územie obce Terňa za spoločný školský obvod ZŠ s MŠ Terňa pre žiakov 1. stupňa s trvalým pobytom, resp. obvyklým pobytom v obci Malý Slivník.
- určil územie obce Malý Slivník a územie mesta Prešov za spoločný školský obvod základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pre žiakov 2. stupňa s trvalým pobytom, resp. obvyklým pobytom v obci Malý Slivník.
V odôvodnení rozhodnutia RÚŠS PO sú popísané jednoznačné dôvody, na základe ktorých bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. V rozhodnutí je výslovne uvedené, že za účelom naplnenia výroku súdu/rozsudok Krajského súdu v Prešove/ s cieľom odstránenia diskriminácie rómskych žiakov z Malého Slivníka v ZŠ s MŠ Terňa, RÚŠS PO dospel k záveru, že:
- ZŠ s MŠ Terňa je vhodným riešením na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov 1. stupňa s trvalým, resp. obvyklým pobytom v obci Malý Slivník, že ZŠ s MŠ Terňa disponuje primeranými kapacitami a materiálno - technickým vybavením pre túto vekovú kategóriu,
- základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sú najvhodnejším riešením na plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov 2. stupňa s trvalým, resp. obvyklým pobytom v obci Malý Slivník, že to umožňuje rovnomerné rozdelenie žiakov medzi viaceré školy a tým znižuje riziko nadmernej koncentrácie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na jednej škole. Takéto riziko by mohlo vzniknúť v prípade určenia spoločného školského obvodu s obcou, ktorá je zriaďovateľom iba jednej základnej školy, napr. obec TULČÍK.
Rozhodnutie RÚŠS PO bolo od 1.9.2025 plne realizované iba s určitým oneskorením nástupu 37 žiakov 5.,6. a 7. ročníka na vyučovanie v základných školách v Prešove. Na vyriešení tejto situácie sa výraznou mierou zaslúžil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len minister školstva) pán Tomáš Drucker stretnutím začiatkom septembra 2025 v Malom Slivníku s predstaviteľmi dotknutých obcí a riaditeľmi škôl a následným stretnutím 1.10.2025 v Tulčíku, ktorého sa zúčastnili aj rodičia detí z Tulčíka.
Týmto rozhodnutím RÚŠS PO v plnom rozsahu realizoval aj požiadavku starostu Terne zo 17.4.2025, v ktorej žiadal umiestnenie žiakov 2. stupňa do iných základných škôl.
Mesto Prešov umiestnilo žiakov 2. stupňa do základných škôl v Prešove, ale podalo odvolanie proti Rozhodnutiu RÚŠS PO. Ministerstvo školstva výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len ministerstvo školstva) ako odvolací orgán dňa 25.11.2025 svojím rozhodnutím zrušil Rozhodnutie RÚŠS a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Odvolací orgán posúdil napadnuté rozhodnutie nielen z hľadiska jeho zákonnosti, ale aj z hľadiska vecnej správnosti a konštatuje, že zistil procesné dôvody na zrušenie rozhodnutia. To znamená, že rozhodnutie je vecne správne. Ako sa RÚŠS PO vysporiadal s rozhodnutím ministra školstva neviem, pretože na moju žiadosť o sprístupnenie tejto informácie podľa Zák. č. 211/2000 Z. z. podanú 9.4.2026 dodnes neodpovedal.
Bez prizvania obce Tulčík na rokovanie RÚŠS PO dňa 27.3.2026 vydal Opatrenie (č.sp.RÚŠSPO-OsU-2026/0212/23), ktorým určuje verejný školský obvod pre 1.-3. ročník pre deti s trvalým pobytom alebo obvyklým pobytom na území obce Malý Slivník takto:
a) súpisné čísla 1 až 81 - ZŠ Demjata
b) súpisné čísla 82 až 98 - ZŠ Záhradné
c) súpisné čísla 99 až 141 - ZŠ s MŠ Tulčík
V odôvodnení Opatrenia z 27.3.2026 RÚŠS uvádza, že prihliadal na právne závery vyplývajúce z rozsudku Okresného súdu v Prešove zo dňa 6.11.2023, ktorý bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Prešove. V odôvodnení rozhodnutia z 19.8.2025 RÚŠS konštatuje, že za účelom naplnenia výroku súdu (Rozsudok vydaný Krajským súdom v Prešove) určuje spoločné školské obvody pre 1. stupeň a 2. stupeň žiakov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Malý Slivník. Čiže obidva dokumenty vydal RÚŠS PO za účelom naplnenia tohto istého rozsudku Okresného súdu v Prešove potvrdeného Krajským súdom v Prešove, ale závery v nich prijaté sú protichodné, o 180 stupňov odlišné. V tej istej veci RÚŠS PO uvádza protichodné výroky aj ich odôvodnenia. Napr.:
- v rozhodnutí z 19.8.2025 konštatuje, že ZŠ s MŠ Terňa disponuje primeranými kapacitami pre túto vekovú kategóriu( týka sa 1.- 4. ročníka)
* v opatrení z 27.3.2026 uvádza, že ZŠ s MŠ v Terni má obmedzenú kapacitu
- v rozhodnutí z 19.8.2025 konštatuje, že určenie spoločného školského obvodu pre žiakov prvého stupňa v ZŠ s MŠ Terňa je vhodné z dôvodu blízkosti obce Malý Slivník k ZŠ s MŠ Terňa,/dodávam, že je to asi 1,5 km/ čo je pre mladších žiakov priaznivé z hľadiska vzdialenosti a celkovej náročnosti dochádzky
* v opatrení z 27.3.2026 uvádza, že ZŠ s MŠ Tulčík sa nachádza v primeranej geografickej vzdialenosti od obce Malý Slivník, približne 7 km. Podľa toho výroku usudzujem, že pre RÚŠS PO je 7km bez autobusového spojenia výhodnejšie ako 1,5 km s pravidelným autobusovým spojením.
Pravda je taká, že za obdobie od augusta 2025 do marca 2026, t.j. za 7 mesiacov, sa nezmenili rozsudky súdov, ani vzdialenosti medzi obcami, ani budovy škôl v nich. Je tu iba nepochopiteľná snaha prijatia iracionálneho rozhodnutia v prospech niekoho alebo na prianie niekoho.
Dôvody vedúce k zmenám v rozhodovaní RÚŠS PO obci Tulčík neboli prezentované. Na základe vlastných poznatkov získaných v doterajšom procese považujem za dôležité poukázať na nasledovné.
1. Pán Tomáš Drucker ako minister školstva svojím aktívnym vstupom do problému, najmä svojou účasťou na už spomínanom rokovaní v septembri a októbri 2025 v Malom Slivníku a Tulčíku, v podstate zabezpečil realizáciu rozhodnutia RÚŠS PO z 19.8.2025, podľa ktorého pre žiakov z Malého Slivníka sa školským obvodom pre 1. stupeň stala ZŠ s MŠ Terňa a pre 2. stupeň základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Podľa toho aj žiaci od 1.9.2025 navštevujú školy. Neviem , ako sa RÚŠS PO vysporiadal s Rozhodnutím ministerstva školstva z 25.11.2025, ktorým zrušil rozhodnutie RÚŠS PO z procesných a nie vecných dôvodov. Javí sa mi to tak, že v tejto veci RÚŠS PO nekonal a vydal dňa 27.3.2025 až po nadobudnutí účinnosti nového zákona č. 321/2025 Z. z.. Opatrenie o vytvorení verejného školského obvodu pre 1.-3. ročník detí s trvalým, resp. obvyklým pobytom v obci Malý Slivník. Týmto RÚŠS PO v podstate negoval svoje úspešne v praxi fungujúce rozhodnutie z 19.8.2025 a obnovil stav neistoty z obdobia spred augusta 2025.
2. Dôrazne a nekompromisne sa začalo presadzovanie realizácie pilotného Národného projektu Príležitosť pre všetkých, do ktorého sa ako jedna z 13 - tich škôl na Slovensku zapojila podpisom zmluvy s ministerstvom školstva v septembri 2025 aj obec Terňa so ZŠ s MŠ Terňa s výškou finančných prostriedkov v sume 112 778,40 eur pre obec Terňa a ZŠ s MŠ Terňa. Celková hodnota projektu je 6 902 780,64 eur. Z osobnej účasti na rokovaní obce Tulčík dňa 21.4.2026 s ministerstvom školstva zastúpeným Kalmanom Petőczom, generálnym riaditeľom sekcie národného a inkluzívneho vzdelávania, Kristiánom Bereczom, hlavným koordinátorom Národného projektu Príležitosť pre všetkých, Romanom Huňakom, koordinátorom projektu za Prešovský kraj, pani Smrekovou, zamestnankyňou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže ministerstva školstva - pobočka Prešov som nadobudol presvedčenie, že :
- projekt je považovaný za nedotknuteľný, neomylný a musí byť zrealizovaný za každú cenu, bez ohľadu na konkrétne podmienky,
- iné názory na naplnenia rozhodnutia súdu ako projekt Príležitosť pre všetkých sú takmer neprípustné,
- z projektu sa vytvorila modla - dogma, ktorej sa musíme klaňať, pritom ho ani podrobne nepoznáme (nebolo nám to dovoilené).
Všetka aktivita koordinátormi projektu aj RÚŠS PO je zameraná najmä na okolité obce Terne, ale nie na samotnú Terňu. Podľa mojich poznatkov je jednoznačne viditeľná ich snaha vyhovieť všetkým požiadavkám obce Terňa. Netvrdím tým, že niektoré z nich nie sú opodstatnené. Týmto prístupom sa ale obec Terňa stáva privilegovanou v celom procese aj v oblasti jej informovanosti od RÚŠS PO. Dôkazom toho je napr. uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Terňa č. 8/1/2026 zo dňa 20.3.2026, ktorým bola vzatá na vedomie informácia o prehodnotení školského obvodu RÚŠS PO. Ten ale toto svoje Opatrenie vydal až 27.3.2026. Obec Terňa teda prerokovala Opatrenie RÚŠS PO 7 dní pred jeho vydaním. Takáto situácia nepridáva na dôveryhodnosti konania príslušných inštitúcií.
Obec Terňa 17.4.2025 predkladala RÚŠS PO požiadavku umiestnenia žiakov 2. stupňa z obce Malý Slivník do inej školy z kapacitných dôvodov. Mesiac na to , ale uznesením č. 21/3/2025 z 23.5.2025, Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce jednať so ZŠ s MŠ Terňa o uvoľnení priestorov tzv. „B“ pavilónu školy k 30.7.2026 a uznesením č. 30/2/2026 zo dňa 22.5.2026 ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ Terňa odovzdať priestory pavilónu školy do 31.7.2026 starostovi obce. Uznesením č. 48/3/2026 zo dňa 17.7.2026 je tento termín zmenený na 30.9.2026. Týmto sa ale zníži kapacita školy o 2 triedy, t.j. o 40 žiakov zo 434 na 394. Pokladám to za jednoznačný dôkaz umelého, cieleného znižovania kapacity školy, ktorého si koordinátori projektu ani RÚŠS PO pri x návštevách školy v Terni akosi nevšimli, resp. prehliadli.
Osobitnú príčinu vzniknutého stavu predstavuje obec Malý Slivník. Vedenie obce iba registruje vzniknutý stav, slovne proklamuje, že chce situáciu riešiť. Na ústretovú ponuku starostovi obce Malý Slivník od ministra školstva pána Tomáša Druckera vyslovenú verejne na stretnutí v Tulčíku 1.10.2025 v záležitosti finančného zabezpečenia výstavby budovy základnej školy obec Malý Slivník podľa mne dostupných informácií v podstate nezareagovala, ale naopak, neopodstatnene argumentuje tým, že jej výstavba by bola v rozpore s rozhodnutím súdov. Pasivita obce v tomto smere je všeobecne tolerovaná zo strany RÚŠS PO a koordinátorov projektu, ktorým tento prístup obce vyhovuje pri presadzovaní svojho projektu ako jediného správneho riešenia.
Pokračovanie na budúce ...