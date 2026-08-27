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27. aug 2026 o 12:00
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Marginalizovaná komunita a školská dochádzka na východnom Slovensku – Päť minút po dvanástej!

Umiestňovanie detí z osady Furmanec v Malom Slivníku do základných škôl (o čom sa nepíše ani nehovorí, resp. čo nikto nechce počuť). 5. časť - stanoviská a reakcie obce Tulčík

Martin Balajty
Martin Balajty Bloger
Marginalizovaná komunita a školská dochádzka na východnom Slovensku – Päť minút po dvanástej!
Vytvorené pomocou ChatGPT
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Z celého doterajšieho procesu realizácie rozhodnutí súdov, ktorý sa podľa mňa zmenil na splnenie pilotného Národného projektu Príležitosť pre všetkých je nesporné, že ZŠ s MŠ Tulčík a obec Tulčík sa stali súčasťou tohto projektu, resp. tento sa ich priamo dotýka bez toho, aby nás o tom niekto vopred aspoň informoval. Zarážajúce je, že nás ani doteraz s týmto projektom nikto neoboznámil. Naše opakované písomné žiadosti o sprístupnenie informácií, t.j. dokumentov tohto projektu, nám boli Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len ministerstvo školstva) zamietnuté. Dozvedeli sme sa iba zoznam 13 obcí zapojených do projektu s odkazom z ministerstva, že „obec Tulčík sa medzi zapojenými do implementácie národného projektu nenachádza“. Nuž žiaľ, aj tak sa dajú riešiť žiadosti a poskytovať informácie.  V projekte sa nenachádzame, ale pri rokovaní s nami každé druhé slovo je „lebo v rámci projektu...“   

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      Obec Tulčík od začiatku roka 2025 preferovala na rokovaniach, pokiaľ bola na ne prizvaná,  potrebu koncepčného, dlhodobo perspektívneho a udržateľného riešenia tejto situácie s tým, aby sa problém riešil tam, kde vznikol a desaťročia narastal. Poukazovali sme pri tom najmä na to, že :

- ZŠ s MŠ v Terni s kapacitou 434 miest po cca 17-tich rokoch spoločného školského obvodu s Malým Slivníkom nebola schopná situáciu zvládnuť. V tejto súvislosti Tulčík upozorňoval a upozorňuje na to, že nie je možné, aby okolité školy s oveľa menšou kapacitou boli koncepčným riešením pri umiestnení žiakov z Malého Slivníka. Pokladáme to nie za  riešenie problému, ale iba jeho posunutie do vedľajšej obce. Súčasný stav z Terne by sa v nej zopakoval v oveľa kratšom časovom horizonte, t.j.  do cca 5-tich rokov. Zo škôl z okolitých obcí by sa stali školy s väčšinovým zastúpením rómskych žiakov. Takéto prípady sú už dobre známe v školách v neďalekom okolí,

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- je potrebné zohľadňovať aj skutočnosť, že v Tulčíku aj okolitých obciach, v ktorých nežijú Rómovia, by príchod rómskych žiakov mal za následok odchod doterajších žiakov zo školy a to predsa nechceme  dopustiť, aby deti z Tulčíka odchádzali z vlastnej školy do prešovských škôl,

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- je žiadúce pri riešení situácie považovať za prioritu existujúci spoločný školský obvod ZŠ s MŠ Tulčík, do ktorého patria tri obce (Tulčík, Demjata a Záhradné), žiaci ktorých za tri roky naplnia kapacitu školy a je pripravovaný klaster škôl z týchto obcí,

- optimálnym a dlhodobým riešením problému so žiakmi z Malého Slivníka je zrealizovať výstavbu budovy Základnej školy v Malom Slivníku tak, ako tomu bolo nedávno aj v iných známych obciach s väčšinovým rómskym obyvateľstvom Prešovského okresu, resp. kraja.  

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     Časť stanovísk obce Tulčík bola zohľadnená v Rozhodnutí RÚŠS PO z 19.8.2025. Realizácia rozhodnutia v praxi od 1.9.2025 preukázala jeho opodstatnenosť a reálnosť.

     Opatrenie RÚŠS PO z 27.3.2026, na dôvody vydania ktorého sme doteraz ani pri rokovaniach s ministerstvom školstva 21.4.2026 odpoveď nedostali, ale všetko zmenilo.

     Obecné zastupiteľstvo obce Tulčík, odvolávajúce sa na § 44 ods. 5 Zák. č. 321/2025 Z. z. uznesením č. 578 zo dňa 31.3.2026 zmenilo uvedené Opatrenie RÚŠS PO tak, že vypustilo z neho slovné spojenie týkajúce sa „súpisného čísla 99 až 141 ZŠ s MŠ Tulčík 116, 082 13 Tulčík“. To znamená, že do školského obvodu ZŠ s MŠ Tulčík podľa uvedeného uznesenia  nepatria deti z uvedených súpisných čísel z Malého Slivníka. Obec Tulčík podala Správnemu súdu v Košiciach správnu žalobu proti Opatreniu RÚŠS PO z 27.3.2026.

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Situácia z posledných týždňov.

1. Na vydané Opatrenie RÚŠS PO z 27.3.2026 Obecné zastupiteľstvo obce Terňa reagovalo uznesením č. 30/2/2026 z 22.5.2026, ktorým uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ Terňa neprijať do školy žiakov  1.-3. ročníka z Malého Slivníka, pre ktorých bol určený verejný školský obvod do základných škôl v Demjate, Záhradnom a Tulčíku. Myslíme si, že uznesením bolo zasiahnuté do kompetencie riaditeľa školy danej mu zákonom č. 321/2025 Z. z. aj zákonom č. 245/2008 Z. z. Na preskúmanie zákonnosti tohto uznesenia bol poslancom Obecného zastupiteľstva obce Tulčík daný podnet na Okresnú prokuratúru v Prešove. Rodičia žiakov z Malého Slivníka ale podali žiadosti o prijatie do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Terňa, ktorá  na školský rok 2026/2027 vytvorila pre 1. ročník iba jednu triedu (pre 25 žiakov) namiesto troch tried otváraných v predchádzajúcich rokoch.

2. RÚŠS PO požiadal ZŠ s MŠ Tulčík o predloženie voľných kapacít školy v termíne do 11.6.2026, čo bolo splnené.

3. Okresný prokurátor Prešov dňa 18.6.2026 zaslal obci Tulčík žiadosť o súčinnosť a predloženie podkladov vo vzťahu k prijatiu uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Tulčík č.578 zo dňa 31.3.2026, ktorým sme zmenili spoločný školský obvod určený Opatrením RÚŠS PO z 27.32026 . Predpokladáme, že podnet na prokuratúru podalo ministerstvo školstva alebo RÚŠS PO.

 Čo ďalej?

- 15.6.2026 boli ministerstvom školstva  zverejnené výsledky prijatia detí do 1. ročníka základných škôl. Čo sa bude diať, keď cca 36 detí z Malého Slivníka nebude prijatých do Terne? Podľa vyjadrenia koordinátorov Národného projektu Príležitosť pre všetkých pána Huňaka a pani Smrekovej 12 z nich by malo byť prijatých do Tulčíka a taktiež po 12 do Záhradného a Demjaty. ZŠ s MŠ v Tulčíku ale nemá kapacitu na ich prijatie. Rodičia detí z Malého Slivníka nechcú prváčikov dávať mimo Terne a proti ich neprijatiu do ZŠ s MŠ v Terni podávajú odvolania. Do ZŠ s MŠ v Tulčíku cez E systém nebola podaná rodičom dieťaťa z Malého Slivníka ani jedna prihláška do 1. ročníka, a to ani v druhom a ďalšom poradí.

- Navrhujeme sa vrátiť  k ministerstvom školstva zrušenému Rozhodnutiu RÚŠS PO z 19.8.2025 a po náprave procesných nedostatkov mu vytýkaných vydať nové Opatrenie RÚŠS PO s výrokom uvedeným v zrušenom rozhodnutí, t. j. od 1.9.2026 určiť:

*územie obce Malý Slivník a územie obce Terňa za verejný školský obvod ZŠ s MŠ Terňa pre žiakov 1.stupňa s trvalým pobytom, resp. obvyklým pobytom v obci Malý Slivník,

* územie obce Malý Slivník a územie mesta Prešov  za verejný školský obvod základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pre žiakov 2.stupňa s trvalým pobytom, resp. obvyklým pobytom v obci Malý Slivník.

- Navrhujeme, aby obec Malý Slivník od 1.9.2026 prijala opatrenia k zriadeniu aspoň dvoch tried pre 1. ročník vo vlastných obecných budovách, ako prechodné riešenie, do ukončenia výstavby novej budovy základnej školy v obci. Tak to riešili aj iné neďaleké obce pri rekonštrukcii, resp. výstavbe budov základných škôl.

- Navrhujeme zreálniť a zintenzívniť súčinnosť ministerstva školstva a obce Malý Slivník s cieľom zabezpečenia urýchlenej výstavby budovy základnej školy v obci na niektorej z dvoch obecných parciel o výmere 34 resp. 39 árov. Výstavba základnej školy v obci s prevažujúcou rómskou komunitou nie je segregáciou Rómov. Toto potvrdil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity pán Alexander Daško, aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pán Tomáš Drucker na stretnutiach v Malom Slivníku aj v Tulčíku v minulom roku.

Na záver.

     Okresný súd v Prešove v rozsudku zo dňa 6.11.2023, potvrdenom Krajským súdom v Prešove dňa 22.4.2024, konštatoval v odôvodnení, že počet rómskych detí v ZŠ s MŠ Terňa dosahoval 65% z celkového počtu žiakov, že dochádzalo k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzania a diskriminácie rómskych detí z obce Malý Slivník v ZŠ s MŠ Terňa a uložil povinnosť žalovaným v 1. aj 2. rade vypracovať a realizovať do 2 rokov plán na odstránenie diskriminácie rómskych detí z obce Malý Slivník v ZŠ s MŠ Terňa.

Aký je teda stav po 2 rokoch právoplatnosti rozsudku?

1. ZŠ s MŠ Terňa pre školský rok 2026/2027 prijala do 1. ročníka 25 žiakov. Z nich je pravdepodobne minimálne 70% rómskych detí. To je viac ako pôvodných 65%. Stav sa teda nezlepšil a pri zohľadnení vývoja  demografickej krivky je možné o 9 rokov očakávať, že percentuálne zastúpenie rómskych detí vo všetkých ročníkoch bude výrazne presahovať 70 %, a blížiť sa k 100%. Čiže stav bude podobný tomu, aký by bol v Základnej škole v Malom Slivníku po jej vybudovaní.

Rodičia budúcich prváčikov z Terne vyslovili nespokojnosť s týmto stavom a žiadajú rozdelenie žiakov 1. ročníka. Obecné zastupiteľstvo obce Terňa uznesením  č. 47/3/2026 zo 17.7.2026 uložilo riaditeľovi školy pripraviť podmienky na rozdelenie prijatých 25 žiakov do 2 tried, alebo v jednej triede do dvoch skupín. Nedá sa vylúčiť, že opäť vznikne trieda alebo skupina z čisto rómskych žiakov. Čiže je reálna možnosť, že nastane rovnaký stav, aký bol pred rozhodnutím súdov.

2.  Rodičia detí z Malého Slivníka nechcú dávať deti do iných škôl ako do Terne, čo potvrdili v tomto roku podaním prihlášok detí do 1.ročníka v ZŠ s MŠ Terňa.

3Rodičia detí z Tulčíka, Záhradného a Demjaty nesúhlasia s tým, aby školy v týchto obciach navštevovali deti z Malého Slivníka. Svoj nesúhlas dávajú rodičia v Tulčíku jednoznačne najavo napr. aj dvomi petíciami - zo 6.5.2025 a z 28.4.2026.

     Teda nikto, ktorého sa pilotný „Národný projekt Príležitosť pre všetkých“ priamo dotýka, s ním nesúhlasí, resp. má k nemu zásadné výhrady, okrem koordinátorov tohto projektu, ktorí majú asi v popise práce povinnosť ho zrealizovať v Terni za každú cenu a okrem samospráv obce Terňa a Malý Slivník. V Tulčíku si myslíme, že takmer 7 miliónov eur vyčlenených na celý tento projekt mohlo ministerstvo školstva využiť efektívnejšie, napr. časť z nich na výstavbu budovy Základnej školy v Malom Slivníku a tým vytvoriť naozaj optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí z osady Furmanec.

   Celý prípad snahy o rozmiestnenie detí z Furmanca má mnoho ďalších súvislostí, ktoré sa tu zatiaľ nespomenuli, ale možno príde aj na nich rad.

   Natíska sa tu ale rečnícka otázka „Cui bono? (V čí prospech?)“. Teda v čí prospech sa to celé deje? Kto z toho chce profitovať? Obce Tulčík, Demjata a Záhradné to určite nie sú. Úžitok z toho nemajú ani rodičia a deti z Furmanca. Tak kto teda? Kto je za tým? Ľahko si domyslíte.

    Vidiac v súčasnosti dosiahnutý stav v snahách umiestňovať deti z osady Furmanec v Malom Slivníku do základných škôl po okrese Prešov namiesto zabezpečenia ich vzdelávania doma, v pre nich vlastnom, prirodzene známom prostredí, prišla mi na um slávna veta Williama Shakespeara „Niečo je zhnité v štáte dánskom“, nie ale vinou Tulčíka. Alebo sa mýlim?

Pokračovanie na budúce ...

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Martin Balajty

Martin Balajty
Bloger 
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Som človek, ktorý sa zaujíma o dianie okolo seba. Snažím sa hľadať pravdu a tú na základe faktov šíriť ďalej. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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