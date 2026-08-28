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28. aug 2026 o 08:00
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Marginalizovaná komunita a školská dochádzka na východnom Slovensku – Päť minút po dvanástej!

Umiestňovanie detí z osady Furmanec v Malom Slivníku do základných škôl (o čom sa nepíše ani nehovorí, resp. čo nikto nechce počuť). 6. časť - O čo komu ide v tejto kauze

Martin Balajty
Martin Balajty Bloger
Marginalizovaná komunita a školská dochádzka na východnom Slovensku – Päť minút po dvanástej!
Vytvorené pomocou ChatGPT
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V predchádzajúcich článkoch k tejto kauze bolo podrobne popísaných množstvo súvisiacich procesov, faktov, detailov, postupov, návrhov. Pre čitateľa niekedy až neprehľadných.

Pre celkové zjednodušenie preto uvediem niekoľko zhrnujúcich myšlienok.

Na povrchu celého deja sú zákony SR, smernice EÚ, ministerstvo školstva, rozsudky súdov, projekt Príležitosť pre všetkých (PPV), aktivisti. Pod nimi sú obce, samosprávy, školy. Na spodnej vrstve príbehu sú rodičia, ich deti a ďalší občania.

Aké sú ich roly a postoje?

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Ministerstvo školstva prezentuje v tejto kauze potrebu inklúzie žiakov z Malého Slivníka. Pritom však názory a práva rodičov žiakov z Malého Slivníka do úvahy neberie. Na žiakov a rodičov z iných obcí už ministerstvo vôbec neprihliada, bezohľadne mlčí o tom, ako sa zmení ich situácia a či aj oni majú nejaké práva.

Rozsudky súdov nesú so sebou nános nútenej ochrany detí pred segregáciou. Nezaoberajú sa však s tým, že existuje čoraz viac obcí s väčšinovým rómskym obyvateľstvom, kde sú školy 100% obsadené rómskymi žiakmi a inak to v budúcnosti nebude. Ako ich tam ochráni súd pred segregáciou? Nijak. Či len v niektorej obci sa budeme takto hrať na (de)segregáciu? Čo potom v Ostrovanoch? Čo v Žehni, čo v Jarovniciach, Chminianskych Jakubovanoch, ...? Čisto rómske školy. Všade je segregácia? Toto tam môže byť? K tomu sa súd ako postaví?

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Projekt PPV je podľa môjho názoru (nedali mi možnosť si ho naštudovať) orientovaný na zavedenie opatrení pre podporu sociálnej inklúzie. Aby mohol byť realizovaný, našli sa miesta, kde niekto chce rozvážať rómske deti po školách do obcí, kde je väčšinové, alebo 100%né nerómske obyvateľstvo. Tomuto projektu preto pochopiteľne nevyhovuje, aby sa stavala nová škola v Malom Slivníku, lebo by tak stratili šancu rozvážať rómske deti z M.S. do iných obcí. Inak povedané: Chcú radšej rozvážať deti po školách v okrese, ako stavať pre nich novú školu doma, v ich bydlisku. Dosť divné. Nie je tu ale dôvodom segregácia, ale projekt PPV, ktorý treba za každú cenu realizovať (?). Preto nepodporujú výstavbu novej školy v Malom Slivníku. A mnohoročné výsledky potvrdzujú, že školu tam nechce stavať ani samospráva v Malom Slivníku.

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Aktivisti pôsobia tak, že presviedčajú školskú správu, obecnú samosprávu v M.S. a rómskych rodičov, aby posielali deti do obcí v okolí a neberú ohľad na názory rodičov týchto detí, ktorí ich chcú dať len do Terne.

Obce Terňa a Malý Slivník v podstate vítajú túto činnosť aktivistov. Jedny tým chcú odľahčiť svoju školu od cudzích rómskych žiakov a druhí sú spokojní, že znovu sa niekto iný postará o vzdelávanie ich detí.      

A čo okolité obce? Netešia sa z toho, že aktivisti chcú v ich obci realizovať svoj „projekt“, ktorý navyše tieto obce ani nepoznajú. Poznáme dobre prípady mnohých obcí, kde po prijatí rómskych žiakov do školy nastal postupný odliv domácich detí do škôl v meste, až sa napokon po rokoch stala škola výlučne rómskou. A to už nie je segregácia? Toto je žiaľ realita v mnohých obciach, napr. obec Gaboltov, Ľutina, Chmeľov ... Teda môže minister, či aktivista žiadať od našich rodičov, aby sa s takou budúcnosťou zmierili? Naše deti budú musieť dochádzať do školy v Prešove? A rodičia a ďalší občania majú byť len ticho? Prikáže im to minister, alebo sudca?

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Vzdelávací aspekt: Rómske deti prichádzajú do prvého ročníka väčšinou nepripravené: neovládajú slovenčinu, nemajú základné hygienické návyky ani dobré správanie (česť výnimkám).

Keď máte v triede desať takých rómskych žiakov a desať nerómskych, komu sa bude učiteľ viac venovať? Iste rómskym. Potom ale tempo a úroveň vyučovania bude prispôsobená im a celková úroveň vzdelania bude aj pre ostatných nižšia. Pripočítajte si k tomu hygienické súvislosti a spôsob správania. Nečudujme sa potom – rodič dieťaťa z majority ho z tej školy zoberie a bude ho voziť aj 20 km do mesta.

No super. Tam sa chceme dostať? Kto tým čo získa? Aktivisti budú spokojní?  

Ide teda len o presadenie akéhosi projektu za každú cenu? Naše deti majú byť rukojemníkmi experimentov, nejakých pilotných projektov, ktoré nemajú racionálny, ani perspektívny zmysel? Lebo to niekto sľúbil Bruselu a dostali na to milióny EUR? A v skrytosti si tak ktosi presadí svoje ciele a záujmy?

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Martin Balajty

Martin Balajty
Bloger 
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  • Páči sa:  21x

Som človek, ktorý sa zaujíma o dianie okolo seba. Snažím sa hľadať pravdu a tú na základe faktov šíriť ďalej. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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