Spotrebiteľ nemusí ťahať za slabší koniec a i banka môže pochybiť. Ako sa klientke vďaka vytrvalosti podarilo uspieť nad pasivitou banky.

Práve vrcholili novoročné oslavy, keď bola klientke odcudzená kabelka s peňaženkou. A spolu s ňou i kreditná karta. V priebehu hodiny zlodej s danou kartou vykonal 3 platby v reštaurácii a zlatníctve. Klientka prišla takmer o sedemtisíc eur. Napriek tomu, že túto udalosť ihneď ohlásila na miestnej polícii, ako cudzinke jej zo strany úradov v danom čase nebola venovaná väčšia pozornosť. Nedostala ani potvrdenie o podaní oznámenia. Pred siedmymi rokmi, bohužiaľ, nebolo možné dovolať sa bez problémov na zákaznícku linku banky zo zahraničia i na emailovú urgenciu klientky banka zareagovala až po niekoľkých dňoch. Voči reklamácii klientky, ktorá nemala ako preukázať svoje tvrdenie o odcudzení karty, sa postavila odmietavo. Klientka však na svojej reklamácii zotrvala. Zo strany banky tak zavládlo na istý čas ticho.

O niekoľko mesiacov neskôr klientka od banky, ktorá medzičasom zmenila svoje obchodné meno, obdržala oznámenie, že daný bankový produkt, ku ktorému bola klientke vydaná (v tom čase už odcudzená) kreditná karta sa ruší, ale ak sa klientka dostaví na pobočku banky, bude jej ponúknutý výhodnejší produkt s novou platobnou kartou. Akokoľvek zvláštne to vyznieva, klientka skutočne po odčerpaní peňazí z karty v dôsledku krádeže obdržala od banky novú ponuku na nový bankový produkt s kreditnou kartou. Ani slovo o dlžnej sume, ani slovom spomenutá výzva na jej úhradu. Jednoducho nová ponuka. Vzhľadom na to, že klientka už dlhodobo žila v USA, na túto ponuku nereagovala, okrem iného, v banke dávno zrušila i svoj bežný účet, a predpokladala, že banka prijala skutočnosť, že vyššie uvedená sporová suma jej bola odcudzená.

Nepríjemné prekvapenie si Vás môže nájsť i po rokoch

Uplynuli takmer 3 roky, keď bol klientke doručený platobný rozkaz, ktorý súd vydal na návrh banky. V tomto stálo, že banka žiada o okamžitú úhradu dlhu – neuhradenej dlžnej sumy kreditnej karty, sumy, ktorá bola z kreditnej karty odcudzená, vrátane úrokov z omeškania. Klientka sa prirodzene zľakla, posledná komunikácia s bankou nenasvedčovalo tomu, že by jej zostal nesplatený záväzok (pre doplnenie dodávame, že hoci klientka dlhodobo žila v USA, na Slovensku bola jej mama splnomocnená na preberanie všetkých poštových zásielok, z tohto dôvodu bol platobný rozkaz riadne prevzatý). Prvotný stres vystriedalo napätie, aby sme všetky dôkazy klientky stihli preštudovať a včas skompletizovať do odporu voči platobnému rozkazu, na podanie ktorého zákon priznáva 15 dňovú lehotu, ktorú nemožno zmeškať.

Pokiaľ ide o argumentáciu banky, táto bola postavená takmer výhradne na nesplnení povinnosti zo strany klientky – uhradiť zosplatnený úver z kreditnej karty, na základe výpovede a výzvy na úhradu dlžnej sumy. Reklamácii klientky ohľadom odcudzenej sumy sa návrh na vydanie platobného rozkazu nevenoval, no zároveň nebol predložený žiaden dôkaz o tom, že sporná výpoveď, ktorá mala zakladať povinnosť klientky a následné plynutie času podstatné z hľadiska úrokov z omeškania, bola klientke doručená. Banka kópiou podacieho hárku síce preukázala, že zásielku klientke odoslala, no nepredložila doručenku o skutočnom doručení výpovede.

V podanom odpore sme argumentovali reklamáciou klientky v dôsledku krádeže karty, neoprávneným odčerpaním finančných prostriedkov, ale aj nedoručením spornej výpovede. Práve posledné bolo a i zostalo najdôležitejším bodom, nakoľko banka počítala povinnosť klientky nie od skutočného doručenia výpovede, ale od tzv. fikcie doručenia, teda od termínu, kedy sa klientka podľa banky mohla s obsahom zaslaného listu oboznámiť, čo bolo v lehote 3 dní od odoslania. Čítate správne, lehota banky, za ktorú táto považovala listinu za doručenú bez ohľadu na objektívnu skutočnosť bola 3 dni, a túto podmienku mala svojho času i vo všeobecných obchodných podmienkach.

V prvom kroku sme čiastočne uspeli, prvostupňový súd náš odpor vyhodnotil ako odôvodnený a platobný rozkaz zrušil. Do vytýčenia termínu pojednávania sme tak získali dostatočný časový priestor a banka taktiež, aby sme si vzájomne vymenili vyjadrenia a stanoviská.

Kľúčovými bodmi tohto prípadu bola skutočnosť, že klientka bola v pozícii spotrebiteľa, nakoľko sa jedná z pohľadu zákona o slabšiu stranu. V neposlednom rade sme sa tiež zamerali na samotné okolnosti odcudzenia kreditnej karty a jej následného zneužitia ako aj neprijateľné zmluvné podmienky banky, ktoré spočívali najmä vo svojvoľne nastavanej fikcii doručenia, od ktorej banka odvodzovala následné povinnosti klienta, k čomu mohlo dôjsť i bez jeho vedomia, ako tomu bolo i v tomto prípade.

Okrem spomenutej reklamácie sme preukazovali i možné spôsoby zneužitia kreditných kariet, ktoré boli toho času v zahraničí bežné. Je potrebné uviesť, že napr. v USA bola možná platba kartou i bez priameho zadania PIN kódu, a to potiahnutím magnetického prúžku a následným podpisom bloku z terminálu. Dokonca existuje i tzv. metóda skimming, ktorá spočíva v podvodnom načítaní údajov z platobnej karty, resp. zo spomínaného magnetického prúžku platobných kariet. Predkladali sme súdu odborné články potvrdzujúce naše tvrdenia o zneužití karty, argumentovali sme nesprávne aplikovanou fikciou doručenia v rozpore so zákonom. Napriek tomu to pre prvostupňový súd nebolo dostatočné a s podanou žalobou banky sa stotožnil a tejto vyhovel.

Voči tomuto rozsudku sme v mene klientky podali odvolanie, ktoré sme opreli predovšetkým o nepreukázanie doručenia výpovede, od ktorej skutočnosti banka odvodzovala povinnosť uhradiť dlh ako aj úroky z omeškania. Občiansky zákonník totiž v ustanovení § 45 ods. 1 stanovuje nasledovné „Prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde“ (tzv. teória dôjdenia). Práve „dôjdenie“, resp. preukázanie doručovania zostalo spornou otázkou až do konca konania.

Odvolací súd sa tentokrát s našou argumentáciou stotožnil a rozsudok voči klientke zrušil a vrátil vec na opätovné konanie prvostupňovému súdu. Zároveň bol prvostupňový súd zaviazaný, aby vo veci doplnil dokazovanie práve z hľadiska doručovanej výpovede. Pripomíname, že banka ako žalobca, a teda strana, ktorá bola povinná uniesť dôkazné bremeno, t.j. preukázať všetky svoje tvrdenia počas konania, nevyvinula žiadnu iniciatívu, aby napríklad predložila potvrdenie z pošty o tom, akým spôsobom bola sporná zásielka doručovaná a či vôbec doručená preukázateľne bola. Prvostupňový súd tak v konaní požiadal Slovenskú poštu a.s, aby táto poskytla k zásielke informáciu o stave jej doručenia a za týmto účelom odročil pojednávanie.

Niekoľko dní pred termínom pojednávania sme sa na súde informovali o tom, či súd k svojej žiadosti od pošty obdržal stanovisko. Stanovisko pošty v roku 2021 znelo, že táto neeviduje informácie k zásielke z roku 2016, nakoľko táto eviduje údaje o poštových zásielkach iba po dobu troch rokov.

Obratom sme súdu adresovali vyjadrenie, v zmysle ktorého sme navrhovali, aby tento žalobu banky zamietol z dôvodu, že táto v priebehu celého konania nepreukázala doručenie listiny, natoľko zásadnej, že jej prevzatie či naopak odmietnutie zakladá právne účinky zosplatnenia záväzku a nárok banky na úroky z omeškania od prvého dňa splatnosti pohľadávky. Tentokrát sme na prvostupňovom súde uspeli, a tento žalobu banky zamietol a našej klientke priznal náhradu trov konania v plnej výške.

Hlavným motívom tohto prípadu nie je len „úspech spotrebiteľa voči banke“, je tiež potvrdením, že ak si stojíte za svojím presvedčením, v snahe je potrebné zotrvať i napriek prvotným neúspechom a ak právo stojí na Vašej strane, dosiahnutie úspechu nie je nemožné.