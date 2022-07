Sviečková z karé - diétna, lacná, dobrá...

To však nemusí znamenať, že by sme si nemohli dobre pochutnať. Len treba trochu viac rozmýšľať.

Túto náhradu sviečkovej ja osobne robievam sporadicky už pár rokov. Akurát som na vec nikdy nešiel diétne či skôr zdravo (ostatne špaldové halušky tiež okolo diéty dvakrát nechodili :)), čo je škoda, lebo karé ako také je pre racionálnu a bielkovinovú stravu ako stvorené. Ale zase tí, ktorí diétovať nechcú, si pokojne môžu urobiť či kúpiť knedľu, karé si môžu prešpikovať dobrou slaninkou a do omáčky prásknuť šľahačku. :)

My si však urobíme ak už nie vyslovene redukčne diétnu, tak aspoň racionálnu a pritom dosť chutnú verziu sviečkovej.

Potrebujeme:

Na 4 dobré porcie sviečkovej tak 90 dkg až kilo karé. Koreňovú zeleninu, (mrkva, petržlen, zeler ak máme...), zo dva strúčiky cesnaku, jednu cibuľu, dve-tri decká mlieka plnotučného, olej, ocot či citrón, horčicu, kocku hovädzieho bujónu, alebo sojovú omáčku, bobkáč, nové celé a čierne mleté korenie, štipku muškátového kvetu či mletého orieška a soľ. Na špaldové halušky je to cca 40 dkg celozrnnej špaldovej múky, dve vajíčka, voda a soľ.

Tak a ideme variť. Koreňovú zeleninu očistíme a nakrájame na menšie kúsky. Cesnak a cibuľu detto. Ak treba, karé odblaníme (nie je nutné), pekne ho potrieme horčicou z každej strany a posolíme. Na troche oleja, najlepšie v nádobe v ktorej budeme sviečkovú dusiť v rúre, karé z každej strany dobre opečieme dohneda. Takto ľaľa...

No a na rad prichádza koreňová zelenina. Karé vyberieme, odložíme bokom a koreňovú zeleninu dobre urestujeme na zvyšku oleja. Môžeme aj na chvíľu prikryť pokrievkou a striedavo odkrývať a premiešavať. Poriadne dohneda. Pre chuť je to dôležité.

Potom pridáme cibuľu a cesnak a už len krátko prehrejeme. Na rade je bobkáč, nové a čierne korenie.

Urestovanú zeleninu odhrnieme od stredu ku krajom a dáme tam odpočívajúce karé. A celé to zalejeme pol litrom hovädzieho bujónu, prípadne použijeme slanú sójovku a teplú vodu. Holt nedá sa svietiť, karé nie je hovädko, treba si pomôcť v chuti.

Celé to prikryjeme a vložíme do rúry predhriatej na cca 180 - 190 stupňov na cca 1 a pol hodiny.

Krásne to vonia a tak to aj bude chutiť. Karé opäť vyberieme, môžeme zabaliť do alobalu a nechať odpočívať. Odstránime bobkáč, prípadne aj nové korenie a ponorným mixérom zeleninu so šťavou rozmixujeme.

Zoberieme dve - tri decká mlieka a dobre v ňom rozmiešame jednu lyžicu špaldovej múky. Je to potrebné, inak nám môže zelenina v omáčke príliš sadať. Vlejeme do rozmixovanej zeleniny, podľa potreby pridáme trochu vody a miešajúc povaríme 10 minúť.

Na záver môžeme (lebo mama...) zjemniť omáčku jedným vaječným žĺtkom, pridáme tak maximálne štvrť kávovej lyžičky muškátového orieška a ešte krátko povaríme. A potom sa pohráme. Sladké to bude viac než dosť, ale bude treba prikysliť pridaním octu či citrónu, prípadne dochutiť horčicou a dosoliť. Mňam! :)

Kto nemá či nechce knedľu, či ho neupútala moja špaldová knedľa, môže si urobiť špaldové haluštičky. Zbytočne by som opakoval, že špaldová celozrnná múka nie je diéta, ale pre vysoký obsah vlákniny má dosť nižší glykemický index, ako biela múka. Dobre zasycuje a veľmi dobre pomáha tráveniu a tým aj odbúraniu tukov. Znižuje obsah cholesterolu a verte či neverte, keď si na ňu zvyknete, zistíte, že chutí báječne a budete ju uprednostňovať pred bielou múkou. Tučniaci ako ja, keď už jedia chlieb a pečivo, tak jednoznačne a výhradne z celozrnnej múky najlepšie špaldovej a ražnej. S ražnou múkou celozrnnou je však ten problém, že sa chlieb a pečivo nedá robiť zo 100% ražnej celozrnnej múky, prípadne je taký chlebík dobrý, ale dosť tvrdý. Preto je lepšie používať ju v zmesi s inými múkami. Celozrnnú špaldu môžete využiť bez problémov samotnú a to prakticky na všetko, ako aj bielu múku.

Vráťme sa však k haluštičkám. Zhruba 40 dkg špaldovej múky, bielok a ešte jedno celé vajce rozmiešame s vodou a trochou soli. Vodu pridávame postupne. Zmes by mala byť vláčna, ale môže byť aj trochu tuhšia, ako keby sme použili bielu múku. Nezľaknime sa, že to cesto vyzerá tak trochu blatovo. :)

No a už je na nás, aký haluškár použijeme, či dokonca nenahádžeme halušky ručne. Budú krásne držať pokope. Vyvaríme ich v dostatočnom množstve vriacej slanej vody, precedíme, pridáme lyžicu oleja a počas chladnutia môžeme občas premiešať, nech sa nám haluštičky pekne sypú.

Odpočinuté karé pekne nakrájame na plátky a môžeme servírovať.

Dobrú chuť od Medveďa.

Roman Dulgerov