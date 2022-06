Dobrovoľníctvo je o pomoci druhým

Belasý motýľ sa stal symbolom ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. Aj tento rok bude Organizácia muskulárnych dystrofikov organizovať zbierku Belasý motýľ, a bude potrebovať aj pomoc dobrovoľníkov. O dobrovoľníckych príležitostiach v Organizácii muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike, sa budem rozprávať s koordinátormi dobrovoľníkov Luckou Mrkvicovou a Jožkom Blažekom. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Majerčíková.

Na úvod našej dobrovoľníckej 12 minútovky, si vždy dávame takú krátku 30 sekundovú rozcvičku. Jožko povedz, čo robí Organizácia muskulárnych dystrofikov?

My sme občianske združenie, pacientske, ktoré združuje ľudí, ktorí majú nervovosvalové ochorenia. Robíme pre nich rôzne aktivity, či už sú to letné pobyty, ale hlavne to je špecializované sociálne poradenstvo, ktoré je pre všetkých, nielen pre našich členov. Robíme rôzne aktivity, venujeme sa športom, ktoré títo ľudia môžu zvládať. Robíme kampaň Belasý motýľ, ktorá je osvetou ochorenia, ktorým je svalová dystrofia.

Toto je aj moja ďalšia otázka. Už 22 rokov organizujete zbierku Belasý motýľ, no a tento rok to samozrejme nebude inak. O čom je táto zbierka?

Táto zbierka je o pomoci ľuďom s nervovosvalovým ochorením, o nákupe pomôcok, ktoré títo ľudia potrebujú k životu bezprostredne. Sú to rôzne mechanické vozíky, elektrické vozíky, odsávačky, prístroje na dýchanie. Sú to veci, ktoré štát nehradí alebo len sčasti prepláca. Sú to také nástroje na to, aby ten človek s týmto ochorením mohol viesť nezávislý život.

🔊 Celý rozhovor si môžete vypočuť aj v našom krátkom podcaste Dobrovoľnícka 12-minútovka.

Nájdete ho aj na Spotify či Anchor.

Lucka, ako vám vedia pomôcť dobrovoľníci so zbierkou?

Dobrovoľníci by nám mohli pomôcť tak, že v rôznych miestach na Slovensku, takisto aj v Bratislave, hľadáme niekoho, kto by našim členom, ľuďom so zdravotným postihnutím, mohli pomôcť rozdávať letáčiky, a do pokladničky zbierať peniažky.

Ako časovo náročná je táto aktivita. Je to na celý deň alebo ako?

Je to kedykoľvek ten dobrovoľník má čas. Ak by mohol venovať dve hodiny, tak nám to tiež postačuje.

V rámci zbierky chystáte aj koncert Belasého motýľa, kde by sa vám tiež zišla pomoc dobrovoľníkov. Kto všetko bude vystupovať na koncerte? Kde a kedy bude? Pomoc s akými aktivitami by ste potrebovali?

Koncert tento rok bude 15. júna na Hlavnom námestí v Bratislave. Je to už 16. ročník po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou. Potrebujeme ľudí na pomoc pri technickom zabezpečení koncertu, nejaké veci doniesť kapelám, v našom informačnom stánku rozdávať letáčiky alebo tam robiť zbierku. Ľudia si tam môžu zakúpiť naše krásne tričká, ktoré budú môcť predávať naši dobrovoľníci. Kto tam bude hrať? Začneme skupinou The Lucky Beatless Band, potom je Teri Čikoš, po nich ich ide King Shaolin, a potom skupina O.B.D., a na záver o 21:00 začne Polemic. Koncert začne o 17:00, a je to naozaj krásna akcia, je to taký manifest nezávislého života, empatie, hudba. Nech sa páči, príďte sa zabaviť.

Znie to veľmi dobre. Kedy bude samotná zbierka Belasého motýľa?

Má svoj tradičný čas v roku, je to druhý júnový piatok. Už piatok 10. júna bude zbierka Belasý motýľ, druhý ročník. Bude prebiehať po celom Slovensku, kde naši členovia, kto bude môcť, tak zorganizuje svoju komunitu dobrovoľníkov, a bude sa tam zbierka organizovať tento Deň Belasého motýľa.

Takže, keby chcel niekto podporiť ľudí s nervovosvalovými ochoreniami, tak môže takto do pokladničiek alebo môže aj online?

Presne tak, môže buď v tento deň do pokladničiek, to je raz v roku, a potom kedykoľvek online cez náš darcovský web alebo navštívi stránku www.belasymotyl.sk , a tam sa všetko dozvie aj o spôsobe podpory, aj o tom, kde tieto vyzbierané peniažky končia. Sú tam naozaj veľmi silné a krásne príbehy.

Okrem samotnej zbierky a koncertu, organizujete aj rôzne športové podujatia napríklad podujatie s názvom Boccia. Čo to vlastne je, a ako vám môžu pri Bocii pomôcť dobrovoľníci?

Šport boccia je jeden z mála športov, ktorí môžu hrať aj ľudia s najťažším zdravotným postihnutím. Je to loptová hra, ktorá sa hrá v halách. Účel hry je trafiť bielou loptičkou terč, ktorý sa volá “jack”. Hrá sa to v halách. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí pomôžu pri príprave turnajov, kde treba lepiť ihriská alebo tam treba byť pri časomiere. Ale sú to aj bežné veci, keď sú bežné tréningy. Tie sú vždy v stredu od 17:00 do 18:30 alebo v sobotu od 10:00 do 13:00 na Nevädzovej 3. Tam treba dvíhať loptičky alebo len niekomu asistovať pri hode, keď hráč vie loptu odhodiť, a úloha dobrovoľníka je zdvihnúť mu ju potom zo zeme, a podať mu ju do ruky a hráč ju potom opäť hádže.

Pravidelne robíte aj tábory pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami či už pre deti alebo pre dospelých. Je možné sa vďaka dobrovoľníctvu zúčastniť aj na týchto táboroch, Lucka?

Áno, na týchto táboroch sa môže zúčastniť každý, kto má chuť zažiť niečo nové a zároveň pomôcť. Práve teraz tiež hľadáme nových dobrovoľníkov, ktorí by mohli pomôcť v detských táboroch, v dátume 10. až 17. júla na Duchonke, a potom 15. až 20. augusta v Čičmanoch. Tam hľadáme ľudí, ktorí by to chceli skúsiť, a každý kto odtiaľ odchádza má vždy nové zážitky a veľmi sa teší na ďalší rok.

A s čím všetkým pomáhajú dobrovoľníci na táboroch?

Pomáhajú hlavne pri aktivitách, ktoré deti samé nezvládnu. Buď im podávajú pastelky alebo im pomáhajú sa skryť, keď sa hrajú na skrývačku. A všetky také aktivity, ktoré by zvládli iba s osobným asistentom alebo dobrovoľníkom. Je to aj preto, aby si rodičia mohli na chvíľu oddýchnuť, a deti zažiť niečo nové.

Potrebujú dobrovoľníci nejaké špeciálne zručnosti alebo sa môžu na vaše dobrovoľnícke aktivity prihlásiť naozaj všetci?

Na tieto aktivity naozaj môžu prísť úplne všetci, každý kto by chcel nejako pomôcť, chcel by sa naučiť niečo nové, chcel by zažiť niečo nové a spoznať nás, tak je tu určite vítaný. Budeme sa tešiť na každého.

Kde sa môžu potenciálni dobrovoľníci na vás obrátiť? Možno na nejaký mail alebo cez nejakú webovú stránku?

Najlepšie, keď sa nám ozvena mail na: omd@omdvsr.sk a do predmetu napíšu dobrovoľníci. My sa im určite rýchlo ozveme. Prípadne aj toto bol ťažký názov, tak nech si nájdu stránku www.belasymotyl.sk , a tam nájdu kontakt a už sa spolu nejako spojíme.

Sme veľmi radi, že sa nám hlásia dobrovoľníci. Často sa stáva, že sú to ľudia, ktorí sú veľmi empatický, a majú ešte nejaký voľný čas, ktorý chcú venovať niekomu druhému. Chcú pomáhať, a časom sa to niekedy preklopí aj do osobnej asistencie. To je vlastne pomoc človeku so zdravotným postihnutím pri rôznych aktivitách či činnosti, ale to už je pri tých individuálnych aktivitách tým ľuďom. My hľadáme asistentov, dobrovoľníkov, hlavne na naše akcie a činnosť, ale veľakrát sa pri tých aktivitách ukáže, že ten konkrétny človek hľadá aj asistenta, a potom sa urobia už skôr rôzne dlhoročné partnerstvá, priateľstvá.

V podstate, z tej dobrovoľníckej činnosti sa potom môže vykryť aj platená práca osobného asistenta. A naozaj, to je presne také svedectvo alebo príklad toho, ako si z dobrovoľníctva môžeme získať aj rovno pracovné miesto.

Tá asistencia je platená, ale je platená menej, a sú z toho aj nejaké výhody.

Mohlo by to byť aj lepšie, a vy často pripomienkujete aj zákony, aby to tak bolo.

Snažíme sa o to, ale nie vždy to vyjde. Tí dobrovoľníci môžu byť aj osobnými asistentmi, čím pomáhajú aj naďalej, akurát si k tomu trošku aj prilepšia.

Ja iba doplním, že dobrovoľník pomáha našej organizácii. A osobný asistent už pomáha na základe zmluvy priamo tomu jednému konkrétnemu človeku pri rôznych aktivitách, a takisto aj rôznych činnostiach či je to pomoc pri obliekaní, vstávaní, robiť raňajky, prechádzky alebo rôzne iné veci, ktoré potrebuje ten samostatný človek.

Ale sú ľudia, ktorí nemôžu mať osobnú asistenciu, lebo si ju nemôžu zaplatiť, na ktorú tiež hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by s nimi išli na nejaké športové podujatia alebo len tak na kávičku, na futbal alebo aj zahrať si tú spomínanú bocciu. Takže kto má čas venovať ho aj takýmto ľuďom, ktorí sú v nejakých domovoch sociálnych služieb, tak by to bolo super.

Takže naozaj tých dobrovoľníckych príležitostí v rámci Organizácie muskulárnych dystrofikov je veľmi veľa, a je z čoho vyberať.

Ponuka je veľmi bohatá, určite príďte. A sú ešte aktivity aj v rámci kancelárie na centrále, lebo sa veľakrát stane, že potrebujeme umyť nejaké veci, ktoré nestíha naša pani upratovačka alebo ani my. Takisto mávame nejaké aktivity na rôzne tábory, podujatia alebo sami robíme nejaké aktivity, ako eventy, ktoré mávame vonku, a tam treba tiež pomôcť, napríklad v našich infostánkoch. Takže naozaj, pomoc je vítaná.

Dostávame sa do finišu našej dobrovoľníckej 12 minútovky, tak Jožko a Lucka, čo by ste odkázali tým, ktorí by chceli dobrovoľničiť pre vašu organizáciu?

Odkázal by som im, nech sa neboja, že je to naozaj len pomoc človeku. Ak majú čo len nejakú malú štipku empatie a zodpovednosti, a chcú spoznať niečo nové, chcú pomôcť a pomôcť niekomu ďalšiemu, aby zažil niečo nové. To je dôležité. Nech sa naozaj na nás obrátia. budeme naozaj veľmi radi a radi ho teda zahrnieme do toho deja rôznych aktivít a činností.

Ja by som ešte dodala, že určite sa u nás naučíte niečo nové, a veríme že vám tu s nami bude dobre, rovnako ako aj nám s vami. Tešíme sa.

Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Želám vám, nech sa vám všetko poriadne podarí, či už zbierka, koncert alebo potom aj tábory. Ďakujem!