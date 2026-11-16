Viac než raz do roka: od dobrovoľníckeho dňa k firemnej kultúre

Minulý rok sme v blogu Udržateľná jednorazovka písali, že aj jeden dobrovoľnícky deň vo firme môže byť hravý, zdravý aj užitočný teambuilding. Platí to stále. Firemné dobrovoľníctvo však najviac prinesie vtedy, keď sa nekončí jedným dňom v roku, keď ho ťahajú samotní ľudia vo firme a keď má miesto aj mimo národných či sezónnych kampaní.
Tento rok sme v Bratislavskom dobrovoľníckom centre komunikovali takmer so 70 spoločnosťami z firemného sektora. Do dobrovoľníctva sa ich zapojilo 37 a vyše 400 ich zamestnancov a zamestnankýň pomáhalo pri vyše 40 dobrovoľníckych aktivitách. Firmy, ktoré sa k dobrovoľníctvu vracajú opakovane, dokážu viac pre organizácie, komunity aj vlastné zamestnanecké tímy. Na príklade Dell Technologies a ďalších firiem predstavujeme možnosti, ako z jednorazovej akcie vybudovať firemnú kultúru.
Počas Týždňa dobrovoľníctva 2026 sa do aktivít, ktoré spoluorganizovalo a koordinovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum, zapojilo takmer 60 zamestnancov a zamestnankýň Dell Technologies. Ďalší ľudia z firmy pomáhali na podujatiach Týždňa dobrovoľníctva, ktoré koordinovali iní organizátori, napríklad miestna samospráva.
Dôvera namiesto limitov
Vo väčšine firiem má dobrovoľníctvo jasný strop: jeden, maximálne dva dni ročne ako zamestnanecký benefit. V Dell Technologies limit neexistuje. Kto má splnené pracovné povinnosti, môže dobrovoľníčiť, koľko sa mu zažiada, koľko jej hrdlo ráči. Nie je to len tak. Stojí za tým veľká dôvera vo vlastný tím, sebapoznanie vlastných schopností a možností v ňom, ale aj jednotlivo. „Keď ľuďom dáte slobodu, oni vám dajú vernosť,“ povedala nám v podcaste v roku 2023 Mária Eglová, ktorá dobrovoľníctvo v Dell Technologies roky viedla.
Dell Technologies k tomu pridáva ďalší rozmer. Cez platformu Benevity môžu zamestnanci a zamestnankyne podporiť neziskové organizácie aj finančne a firma hodnotu ich dobrovoľníckeho času dorovnáva. Dobrovoľnícka hodina tak organizáciám pomáha dvakrát: prácou aj peniazmi.
Dobrovoľníctvo, ktoré ťahajú ľudia vo firme
Že to funguje, ukázal aj Týždeň dobrovoľníctva 2026. Viacerí zamestnankyne a zamestnanci z Dell Technologies sa nezapojili len raz, ale prišli pomáhať opakovane, do rôznych aktivít. Medzi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami boli aj ľudia, ktorí na Slovensko prišli z iných krajín. Pre nich je dobrovoľníctvo aj cestou, ako spoznať nové prostredie a nadviazať vzťahy. Pomáha im stať sa súčasťou miesta, kde žijú. Firemné dobrovoľníctvo tak okrem pomoci organizáciám prirodzene spája aj ľudí navzájom.
Rôzne príležitosti pre rôznych ľudí
Nie každého baví to isté. Preto funguje, keď má firma širokú ponuku. Tímy z Dell Technologies počas Týždňa dobrovoľníctva pomáhali nielen v Bratislave, ale aj v Stupave a vo Svätom Jure:
Príroda a vinohrady. Obľúbené sú tradične aktivity vonku. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z Dell Technologies prichádzali do vinohradu Vajnorského vinohradníckeho spolku. Časť z nich si priniesla vlastné náradie a nezľakli sa ani ťažších prác.
Kultúra. Tento rok časť tímu zaujala aj možnosť pomôcť kultúrnym inštitúciám. Ľudia z Dell Technologies sa zapojili do dobrovoľníctva pre verejnú knižnicu, rádio aj filmový festival.
Ľudia a komunity. Ďalšie tímy pomáhali ľuďom so znevýhodnením, materskému centru a organizáciám, ktoré pracujú s mládežou v rôznych častiach hlavného mesta.
Dlhodobá spolupráca. Dobrovoľnícky tím dlhodobo pomáha s údržbou exteriéru aj interiéru Múzea dopravy v Bratislave a ruku priložil k dielu a aktuálnym potrebám inštitúcie aj počas májového Týždňa dobrovoľníctva.
Možnosť zapájať sa dobrovoľnícky je však v Dell Technologies celoročnou záležitosťou. Keď počas leta vietor po búrke poškodil stromy v Horskom parku, jeden z dobrovoľníckych tímov sa pohotovo zapojil do odstraňovania popadaných a zničených konárov. Pomohol tak upraviť obľúbené miesto na oddych v našom hlavnom meste - a najmä ho urobiť znova bezpečným.
Inšpirácia, ktorá prekračuje hranice
Prístup Dell Technologies zaujal aj za hranicami. Keď nás tento rok navštívili zástupkyne českej organizácie Život 90, ktorá sa venuje staršej generácii, Dell Technologies si na ne ústretovo našiel čas. Zamestnankyne nás privítali vo svojich priestoroch, ochotne sa podelili o skúsenosti a odporúčania, ktorým sa po návrate do Prahy venuje miestny tím organizácie.
Od prvého dňa k firemnej kultúre
Dell Technologies je príkladom firmy, v ktorej je dobrovoľníctvo prirodzenou súčasťou kultúry. Žiadna firma sa tam však nedostane naraz. Z našej skúsenosti rastie firemné dobrovoľníctvo postupne:
Prvý krok.
Firma vyskúša jeden dobrovoľnícky deň, často počas Týždňa dobrovoľníctva. Ľudia zistia, aké je to pomáhať spolu, a zamestnanecký tím zažije niečo iné než bežnú prácu.
Návrat a opakované zapájanie.
Firma sa zapája opakovane, viackrát do roka a v rôznych termínoch. Dobrovoľníctvo prestáva byť jednorazovou akciou a stáva sa zvykom. Opakované zapájanie sa oplatí aj samotným zamestnancom a zamestnankyniam: kto za kalendárny rok odpracuje aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, a to aj v rôznych organizáciách, môže poukázať 3 % dane namiesto 2 %.
Pestrosť.
Popri manuálnej práci pribúdajú dobrovoľnícke aktivity v oblastiach ako kultúra a pomoc ľuďom so znevýhodnením. Firmy ponúkajú aj odborné zručnosti svojich ľudí, nielen ruky. Pre neziskové organizácie býva takýto čas rovnako cenný ako finančný dar.
Vlastný dobrovoľnícky program.
Vo firme sa nájdu ľudia, ktorým záleží na dobrovoľníctve, angažovanosti a solidarite, a ktorí dostanú priestor rozvíjať ich. Koordinujú dobrovoľníctvo, vymýšľajú nové príležitosti a motivujú ostatných.
Kultúra.
Dobrovoľníctvo je bežnoum vítanou súčasťou práce a firma sa o svoje skúsenosti delí aj s ďalšími, podobne ako sa Dell Technologies podelila a svoju expertízu so zástupkyňami českej organizácie Život 90.
V Bratislavskom dobrovoľníckom centre pomáhame firmám nastaviť dobrovoľníctvo tak, aby ho dokázali rozvíjať samy a dlhodobo. Chceme, aby bolo pre každého a každú súčasťou života - aj pracovného.
Čo je za jedným dobrovoľníckym dňom
Dobrovoľnícky deň, ktorý pre firmu trvá pár hodín, má za sebou týždne prípravy. Aby aktivita dávala zmysel firme aj organizácii, ktorej sa pomáha, treba ju nastaviť na mieru.
V Bratislavskom dobrovoľníckom centre začíname otázkami na firmu: koľko ľudí sa zapojí, kedy a na ako dlho, aký typ aktivity preferuje, kam sa vie dopraviť a či ju zaujíma konkrétna oblasť, napríklad životné prostredie alebo pomoc ľuďom zo zraniteľných skupín. Súčasne zisťujeme, čo práve potrebujú organizácie v našej sieti. Len v newsletteri pre neziskové organizácie a občianske združenia ich máme vyše 420. Hľadáme prienik a zvažujeme, koľko dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dokáže organizácia prijať, aký je charakter práce, sezónnosť, počasie aj dostupnosť miesta. Často sa ide aj priamo do terénu: pred jesenným dobrovoľníctvom vo vinohradoch sme si lokalitu vopred prešli, aby sme firme vedeli presne povedať, čo ju čaká.
Nasleduje dohadovanie termínu a harmonogramu, organizačné inštrukcie pre zamestnanecký tím, koordinácia na mieste a po aktivite potvrdenia o dobrovoľníctve a spätná väzba od organizácie aj firmy. Za každou ponukou je aj práca, ktorú nie je vidieť: priebežná komunikácia s neziskovými organizáciami, samosprávami, školami, múzeami a ďalšími inštitúciami. Už 14 rokov tak budujeme sieť partnerov, ktorí dokážu firemné tímy zapojiť jednorazovo, opakovane aj dlhodobo. Dobrovoľnícky deň trvá pár hodín. Dôvera, vďaka ktorej sa môže uskutočniť, sa buduje roky.
Tri mýty o firemnom dobrovoľníctve
O firemnom dobrovoľníctve koluje niekoľko predstáv, s ktorými sa pri našej práci stretávame znova a znova. Niektoré sú len napoly pravdivé, iné úplne zavádzajúce.
„Je to len teambuilding.“ Spoločný zážitok tím naozaj zbližuje. Dobrovoľnícky deň však má mať zmysel najmä pre organizáciu, ktorej sa pomáha. Preto predstavy firmy vždy porovnávame so skutočnými potrebami organizácie, a nie len s predstavou o peknom dni vonku.
„Neziskovky potrebujú hlavne peniaze, nie ľudí.“ Mnohé potrebujú oboje. Niektoré práce by bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok nezvládli vôbec, napríklad odstraňovanie náletových drevín v chránenom území na Devíne, triedenie a balenie humanitárnej pomoci či záchranu ruín hradu Biely Kameň vo Svätom Jure.
„Sprostredkovanie by malo byť zadarmo.“ Dobrovoľníctvo je bezplatné pre tých, ktorým sa pomáha. Dobrý dobrovoľnícky deň však nevznikne sám od seba, stojí za ním čas, skúsenosti a desiatky telefonátov, návštevy v teréne. Podpora od firiem navyše nekončí pri jednom dni: vďaka nej pripravujeme bezplatné vzdelávania pre neziskové organizácie, aby s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vedeli pracovať ešte lepšie.
Férová spolupráca ako základ
Dobrovoľníctvo má pomáhať, nie zaťažovať. Niektoré prostredia, napríklad práca s deťmi, so seniormi a seniorkami či s ľuďmi v kríze, si vyžadujú prípravu a citlivý prístup. Preto nám záleží na tom, aby boli spolupráce férové ku všetkým stranám: k firmám, k organizáciám a najmä k ľuďom, ktorých sa dobrovoľnícka pomoc priamo dotýka. Ich súkromie a dôstojnosť nie sú pre nás v Bratislavskom dobrovoľníckom centre len slová, ale hodnoty, na ktorých stojí naša práca aj expertíza. Veríme, že firemné dobrovoľníctvo môže byť oveľa viac než príležitosť na pekný príspevok či položka v správe o spoločenskej zodpovednosti. Keď je nástrojom skutočnej zmeny, prináša najviac hodnoty. Dôležité je, aby sa v ňom dobrovoľníci a dobrovoľníčky stretávali s tými, čo prijímajú ich pomoc ako s rovnocennými partnermi.
Princípy, z ktorých vychádzame, sme zhrnuli do Etického kódexu spoluprác. Nevznikal len interne. Na jeho tvorbe sa podieľali aj zástupcovia a zástupkyne neziskových organizácií, firiem a ďalších partnerov, s ktorými spolupracujeme. Verejne ho predstavíme online vo štvrtok 26. novembra 2026 o 16.30. V moderovanej diskusii sa budeme rozprávať o tom, ako kódex vznikal, aj o etických dilemách, s ktorými sa v dobrovoľníctve stretávame v praxi, a tiež pri spolupráci s firmami. Vstup je voľný, registrovať sa dá cez online formulár.
Kam ďalej?
Či už vaša firma stojí na prvom schodíku spomínanom vyššie, alebo dobrovoľníctvo rozvíja roky, radi sa s vami pozrieme, kam môže vaše firemné dobrovoľníctvo rásť. Počas celého roka pripravujeme pre firemné tímy dobrovoľnícke aktivity na mieru. Ak nad tým premýšľate, ozvite sa nám na info@dobrovolnictvoba.sk.
Firmy môžu dobrovoľníctvo v Bratislavskom kraji podporiť aj inak. Ak vaša firma používa platformu Benevity, môžete cez ňu podporiť aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Ďalšou možnosťou je charitatívna reklama, ktorú si firmy môžu uplatniť ako daňový výdavok, a ktorá zároveň pomáha rozvíjať dobrovoľníctvo v Bratislavskom kraji.
Každý vzťah sa začína prvým stretnutím. Ten dobrovoľnícky rastie s každým ďalším, ideálne viac než raz do roka. Tak kedy sa vidíme nabudúce?
Ďakujeme Dell Technologies za podporu, vďaka ktorej môžeme rozvíjať firemné dobrovoľníctvo v Bratislavskom kraji.