Najhoršia bola klietka, v ktorej musel niekoľko dní stáť

Na Slovensku si od roku 2021 pripomíname 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. V tento deň v roku 1954 bol lekár, politický väzeň a katolícky disident Silvester Krčméry odsúdený za vlastizradu na 14 rokov väzenia. Na súde predniesol hodinovú obhajobu, ktorú zakončil pamätnou vetou: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu!“ V Čechách si pamätný deň s rovnakým názvom pripomínajú 27. júna, na výročie popravy Milady Horákovej, ktorá bola zavraždená po vykonštruovanom politickom procese a odsúdená za vlastizradu.

Silvester Krčméry sa nebál obhajovať pred súdom myšlienky rovnosti a lásky medzi blížnymi. Jeho nezlomnú vieru a zápas za náboženskú slobodu, a aj slobodu ako takú, neprestávajú obdivovať súčasníci. Na otázku ako sa pozeráte na roky prenasledovania a útlaku, odpovedal:

„Musíme sa vychovávať k tomu, aby sme vedeli prijať aj utrpenie.“

Ľudia chceli tresty smrti

Od roku 1948 sa komunistická strana snažila upevniť režim a zastrašiť obyvateľov Československej republiky. Začala sa séria monsterprocesov s politickými elitami, komunistickými funkcionármi a duchovnými. Zaisťovala ich najmä Štátna bezpečnosť a pri hlavných procesoch boli prítomní sovietski poradcovia, ktorí ich vytvárali a radili vyšetrovateľom, akými spôsobmi majú docieliť priznanie. Typické bolo fyzické aj psychické násilie, aby sa naučili naspamäť „scenár“ procesu. Hlavná vlna politických procesov trvala päť rokov. Bolo udelených 232 trestov smrti, z toho sa vykonalo 178. Štátny súd, ktorý bol zriadený špeciálne pre túto činnosť tak vykonal najväčší počet popráv zo všetkých európskych krajín patriacich k sovietskemu bloku okrem ZSSR.

Procesy sprevádzala silná propaganda. Vstupenky do súdnej siene dostávali ľudia v továrňach, na úradoch a dokonca aj na školách. Ohlasy ľudí po prvých troch dňoch súdu boli mimoriadne kruté. Prichádzali rezolúcie z tovární, úradov, obcí a škôl. Všetci volali po prísnom potrestaní a väčšina po treste smrti.

Aj napriek tomu, že medzi popravenými a odsúdenými boli mnohí Slováci, dodnes ostávajú ich mená zväčša zabudnuté. Príbeh Silvestra Krčméryho, ktorý bol mučený a väznený 10 rokov v mnohých väzniciach a pracovných táboroch, máme zdokumentovaný aj v našom archíve Memory of Nations.

Protištátna činnosť

Silvester Krčméry (*1924 †︎2013) počas svojej mladosti často premýšľal o kňazskom živote, ale otec trval na tom, aby najskôr vyštudoval medicínu. Študoval na lekárskej fakulte v Bratislave, pokračoval v Paríži i v Prahe. Počas štúdia spolu s priateľom Vladimírom Juklom (*1925 †︎2012) organizovali evanjelizáciu študentov, najmä pražských medikov, a robotníkov v českom pohraničí. Rozvoj hnutia laického apoštolátu, tzv. katolíckej akcie bol hlavným dôvodom ich štvortýždňového zatknutia a vyšetrovania Štátnou bezpečnosťou v roku 1946.

„Božiu pomoc som vo väzení cítil tak, ako nikdy v civile.“

Silvester Krčméry, Zdroj: archív Memory of Nations

Koncom júla 1951 bol Silvester Krčméry počas základnej vojenskej služby zatknutý a vo vyšetrovacej väzbe strávil tri roky. Bolo to kvôli jeho náboženským aktivitám.

„Ja som sa tam nepriznal absolútne k ničomu. Aj to prenasledovanie, samozrejme, vďaka tomu, že Pán Boh poznal moju slabosť aj moje všetko, tak ma uložil do takého oddelenia, kde to ešte nebolo tak krvavé a tak kruté, takže tie najhoršie veci som už ani nezažil, možno povedať.“

Ešte aj tu robí protištátnu propagandu

Dňa 24. júna 1954 predniesol na Vojenskom súde v Trenčíne svoju slávnu reč, ktorá trvala približne hodinu. Jeho najbližší si mysleli, že dostane rozsudok s trestom smrti.

“Ako keby ale naša práca nestačila k tomu, aby nás legitimovala a dokázala náš kladný postoj k človeku, spoločnosti a štátu. Žiada sa od nás zriecť sa svojej Cirkvi, Vatikánu, a Krista bezvýhradne, bez možnosti kritiky a prijať všetko čo sa nám proti Cirkvi a biskupom predkladá. Namiesto viery v Boha máme prijať jednu filozofickú fikciu, jednu teóriu založenú na filozofickom omyle alebo na politickom násilí, tak potom nemôžeme na to odpovedať inak, ako Peter a Ján pred hlavným súdom pred 1900 rokmi: „Viac treba poslúchať Boha ako ľudí“. (V tejto chvíli prísediaci prokurátor prerušil Krčméryho reč so slovami: „To je absurdné, ešte aj tu robí protištátnu propagandu.“ Po krátkom prerušení mu umožnil dohovoriť, „lebo si inak určite niekto bude sťažovať“.)”

“Náboženské krúžky budú existovať aj naďalej. I bez nás. Iné a ešte hojnejšie. Uvidíme to už v priebehu ďalších vyšetrovaní a súdnych procesov. A to dovtedy, kým bude existovať cirkev, teda do konca času. Väčšinou budú existovať verejne, zvlášť keď sa nebudú prenasledovať. A väčšinou tajne alebo súkromne, keď budú prenasledované. Nie snáď preto, že by to bola dogma alebo že by Cirkev bez nich nemohla byť. Ale preto, že pokiaľ sa len na svete bude čítať evanjelium, vždy budú ľudia, ktorí mu budú veriť, ktorí sa z neho budú učiť a tvoriť také spoločenstvá, ako to robil Kristus alebo svätý Pavol.”

S pápežom Jánom Pavlom II., Zdroj: archív Memory of Nations

Najsurovejšie mučenie

Odsúdili ho za vlastizradu na 14 rokov väzenia. Z nich strávil 10 rokov vo viacerých väzniciach (Banská Bystrica, Mírov, Ostrov nad Ohří) a v pracovných táboroch. Počas svojho pobytu za mrežami zažil mučenie fyzickými útokmi ale aj psychický nátlak, kde mu napríklad odopierali spánok.

„Ja som spočiatku mal také spôsoby vyšetrovania, že som mal hneď pri prvom alebo druhom vyšetrení nalomené dve rebrá a tak ďalej, a to nemôžem povedať, že to by bolo to najhoršie. Lebo ja ako lekár som vedel, ako to možno aj liečiť, ako si to možno zmierniť tým, že si človek ľahne priame na ten úsek, ktorý bol nalomený a vtedy sa tá bolesť dá hodne zmierniť.“

Kvôli neprístojnému chovaniu, napríklad dorozumievaniu sa s ostatnými väzňami morzeovkou, končil na samotke a v špeciálnych celách. Tam bol niekoľko dní zavretý v klietke, kde sa nemohol ani posadiť a dostával jedlo, ktoré bolo podľa jeho slov, tak na jedno obliznutie.

„Samotka sa pokladá podľa medzinárodnej lekárskej organizácie za najsurovejší spôsob civilizovaného technicky vyspelého mučenia človeka. A ja hovorím, že niekedy sme my privítali skôr ten deň, keď nás bili, alebo iným spôsobom mučili, ako keď bol kľud a bol človek len zavretý na izolácii.“

Silvester Krčméry. Vodičák z roku 1964, Zdroj: archív SME

Podzemná cirkev

Ani po prepustení v roku 1964 si nedal povedať a spolu s Vladimírom Juklom budovali takzvanú tajnú alebo podzemnú cirkev. Usilovne pracovali najprv na evanjelizácii vysokoškolákov, potom učňov a narkomanov, alkoholikov i väzňov. Roku 1974 bol spoluzakladateľom sekulárneho inštitútu Fatima, kde sa podieľal aj na vydávaní samizdatovej literatúry.

Vladimír Jukl, Zdroj: archív Memory of Nations

Po návrate z väzenia pracoval Krčméry ako lekár v Podunajských Biskupiciach. Patril medzi najstráženejšie a najsledovanejšie osoby v Československu. Ján Pavol II. mu udelil Rad sv. Silvestra a prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič mu udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Bol jedným z organizátorov Sviečkovej manifestácie, ktorá sa konala v marci 1988. Zomrel v roku 2013.

Autorka: Martina Lábajová

www.memoryofnations.eu

www.postbellum.sk