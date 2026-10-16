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16. okt 2026 o 09:19
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Prečo Sokol prekážal totalitným režimom na Slovensku?

Od národného a telovýchovného hnutia k zákazu, prenasledovaniu a odboju.

Post Bellum SK
Post Bellum SK Prémiový bloger
Prečo Sokol prekážal totalitným režimom na Slovensku?
Znovuotvorenie trenčianskej sokolovne po vojne (Zdroj: Memory of Nations)
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Sokol vznikol ako hnutie, ktoré chcelo prostredníctvom telovýchovy formovať nielen fyzicky zdatných ľudí, ale aj sebavedomých a zodpovedných občanov – a práve táto nezávislosť mu neskôr priniesla nepriateľstvo totalitných režimov. Nacisti zatýkali sokolských funkcionárov, slovenský ľudácky režim organizáciu zakázal a po nástupe komunistov prišli ďalšie represie. Napriek tomu sa sokoli zapájali do protifašistického odboja a ich tradícia prežila aj desaťročia, počas ktorých štát potláčal hodnoty, na ktorých organizácia stála.

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Čo bol Sokol a prečo vznikol v Čechách?

Tělocvičná jednota Sokol vznikla v Prahe v roku 1862 z iniciatívy Miroslava Tyrša a Jindřicha Fügnera. Jej cieľom nebolo iba zlepšovať fyzickú kondíciu. Sokol spájal telesnú výchovu s mravnou výchovou, vzdelávaním, občianskou zodpovednosťou a národným uvedomením. V čase, keď česká spoločnosť žila v rámci habsburskej monarchie a usilovala sa o väčšie národné a kultúrne uznanie, sa telovýchovné spolky stávali aj priestorom pre rozvoj českej identity.

Sokol vychádzal z presvedčenia, že telesne zdatný a vzdelaný človek má byť zároveň zodpovedným občanom. Spoločné cvičenia, vzdelávacie aktivity, verejné vystúpenia a sokolské zlety preto neboli iba športovými podujatiami. Pomáhali budovať komunitu a posilňovali pocit spolupatričnosti. Práve toto spojenie telesnej výchovy, národnej identity a občianskych hodnôt umožnilo Sokolu stať sa jedným z významných hnutí českého národného života.

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Miroslav Tyrš
Miroslav Tyrš (zdroj: wikimedia)

Prečo sa Sokol na Slovensku rozvíjal inak?

Na Slovensku nebola telovýchovná tradícia tak silno zakorenená ako v Čechách a na Morave. Slovensko bolo až do roku 1918 súčasťou uhorskej časti spoločnej monarchie, kde sa národnostná politika výrazne odlišovala od pomerov v českých krajinách. Šport sa často vnímal predovšetkým ako voľnočasová aktivita, zatiaľ čo organizovaná telovýchova s cieľom formovať národne uvedomelú a fyzicky zdatnú generáciu nemala porovnateľné postavenie.

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Významnou prekážkou bola aj politika maďarizácie. Uhorská štátna moc podporovala maďarskú národnú identitu a podozrievavo pristupovala k aktivitám, ktoré posilňovali slovenské či širšie slovanské povedomie. Organizácie s takýmto charakterom preto čelili politickému tlaku a ich možnosti rozvoja boli obmedzené.

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Založiť a rozvíjať slovenské sokolské jednoty v takýchto podmienkach bolo oveľa náročnejšie než v českých krajinách. Kolískou slovenského sokolského hnutia sa tak stala Amerika. Slovenskí vysťahovalci za Atlantikom našli slobodu, v ktorej mohli slobodne pestovať svoj jazyk, kultúru aj telesnú zdatnosť. Prvá slovenská sokolská jednota tak uzrela svetlo sveta v roku 1896 v Chicagu pod názvom Slovenský Sokol v USA. Výraznejší rozmach Sokola na území dnešného Slovenska prišiel až po rozpade monarchie a vzniku Československa v roku 1918, keď sa otvoril priestor na rozvoj slovenského spolkového života.

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Rozkvet Sokola v prvej Československej republike

Po vzniku Československa sa Sokol začal na území Slovensku rýchlo rozvíjať. Od roku 1919 pribúdali nové jednoty a organizácia sa postupne stala súčasťou spoločenského života v mestách aj menších obciach. Pred druhou svetovou vojnou mala na Slovensku takmer 50-tisíc členov.

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Členovia si bez ohľadu na spoločenské postavenie tykali. Sokol pôsobil na politickom uvedomení veľmi účinne v konkrétnych cvičeniach, no nepridával sa k žiadnej politickej strane. Ostával vyhranene národný, vlastenecký a protifašistický. Sokolskí vzdelávatelia podporovali demokratické a humanistické hodnoty spájané s Tomášom Garriguom Masarykom a odkazom Milana Rastislava Štefánika. Organizácia sa zároveň stavala proti fašizmu a v roku 1926 sa ostro vymedzila proti jeho nastupujúcemu vplyvu.

Sokolské jednoty neboli iba miestami na cvičenie. Stávali sa centrami komunitného života a ich členovia často vlastnými silami budovali sokolovne, organizovali kultúrne podujatia a zabezpečovali chod spolkov.

Jela Sovová spomína, že v Trenčíne sa na výstavbu sokolovne sporilo dlhých sedemnásť rokov. Peniaze sa zbierali aj prostredníctvom darov, ktoré ľudia odovzdávali napríklad v schránke u holiča Blažka na Hviezdoslavovej ulici. Takéto príbehy ukazujú, aké dôležité bolo pre miestne komunity vytvoriť si vlastné zázemie.

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Budova trenčianskej sokolovne
Budova trenčianskej sokolovne (zdroj: Memory of Nations)

V národnostne zmiešaných oblastiach však Sokol pôsobil aj v zložitom politickom prostredí. Štefan Prónay opisuje príchod Sokola do Nových Zámkov po roku 1918. Kým podporovatelia novej republiky vnímali sokolov ako symbol československej štátnosti, časť maďarského obyvateľstva ich spájala so stratou predchádzajúceho politického usporiadania. Napätie sa prejavovalo aj vo verejnom priestore, napríklad pri zničení sochy Sokola Osloboditeľa. Ako pripomína pamätník, prechod od monarchie k republike v regiónoch „nebol taký v rukavičkách“.

Nacistické a ľudácke prenasledovanie a zákaz Sokola v ľudáckej Slovenskej republike

Sokol sa pre svoj dôraz na občiansku slobodu, demokratické hodnoty a národnú spolupatričnosť dostal v Protektoráte Čiech a Moravy do konfliktu s nacistickým režimom. Po okupácii českých krajín nacisti organizáciu považovali za potenciálne centrum odporu.

V noci zo 7. na 8. októbra 1941 gestapo v rámci takzvanej Akcie Sokol zatklo v Protektoráte Čechy a Morava vyše 1 500 sokolských funkcionárov. Mnohých deportovali do koncentračných táborov a viacerí sa už domov nevrátili. Na pamiatku obetí tejto represie si v Českej republike 8. októbra pripomínajú Pamätný deň sokolstva.

V ľudáckej Slovenskej republike postihol Sokol iný, no rovnako zásadný zásah. Po nástupe Hlinkovej slovenskej ľudovej strany k moci a vzniku ľudáckej Slovenskej republiky v roku 1939 bola organizácia zakázaná a jej majetok prevzala Hlinkova garda.

„Stanovy a majetok Sokola celé zmietli a nahradila ho Hlinkova garda... Všetko to skapalo.“

— Jela Sovová

Zákaz znamenal koniec legálnej činnosti sokolských jednot. V Trenčíne organizácia prišla napríklad o vzácne vyrezávané bábky, ktoré dostala darom od Olomouckej župy. Po zákaze si ich rozobrali gardisti alebo boli spálené. Nebezpečné sa stalo aj verejné hlásenie sa k sokolskej tradícii a nosenie uniformy. Pamätníci spomínajú na fyzické útoky na členov.

Pamätná tabuľa 63 členom Sokola - účastníkom odboja v SNP - na trenčianskej sokolovni
Pamätná tabuľa 63 členom Sokola - účastníkom odboja v SNP - na trenčianskej sokolovni (zdroj: Memory of Nations)

Mnohí sokoli sa však nevzdali. Zapojili sa do ilegálnych odbojových aktivít a neskôr aj do Slovenského národného povstania. Medzi osobnosti spájané so sokolským prostredím a protifašistickým odbojom patrili generál Rudolf Viest, partizánsky veliteľ Viliam Žingor, politik Vavro Šrobár a odbojár Miloš Vesel.

Generál Rudolf Viest v Anglicku, krátko pred odchodom na Slovensko cez Moskvu v roku 1944
Generál Rudolf Viest v Anglicku, krátko pred odchodom na Slovensko cez Moskvu v roku 1944 (zdroj: Memory of Nations)

Komunistický režim: väznenie, čistky a prevzatie sokolskej tradície

Koniec vojny v roku 1945 prinieslo nádej na obnovenie organizácie. V Bratislave sa o jej opätovné oficiálne uznanie usilovala skupina osobností vrátane bývalého ministra školstva Ábela. Obnova však narážala na politické tlaky a predstavy o budúcom usporiadaní telovýchovy, ktoré sa od pôvodných sokolských princípov postupne vzďaľovali.

Vladimír Chovan a Július Chovan, bývalí členovia Vysokoškolského strážneho oddielu
Vladimír Chovan a Július Chovan, bývalí členovia Vysokoškolského strážneho oddielu (zdroj: Memory of Nations)

Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa priestor pre nezávislé spolky ešte viac zúžil. Funkcionári spojení s demokratickými tradíciami Sokola sa stali terčom represie. Otec Martina Chovana Július po vojne pracoval na Povereníctve školstva. Zastával funkciu prednostu sektoru pre telesnú výchovu. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 však na dlhé mesiace prišiel o prácu. Aj ďalší funkcionári prišli o svoje postavenie a roky čelili šikane.

„Otec bol vychovávaný v Masarykovom duchu slobodného myslenia a tieto hodnoty vnímal po celý život veľmi citlivo.“

— Martin Chovan

Komunistický režim pritom sokolskú tradíciu úplne neodmietol. Jej telovýchovné prvky využil pri organizovaní masových štátnych cvičení, najmä spartakiád, ktoré sa konali v rokoch 1955 až 1985. Na ich príprave sa podieľali aj cvičitelia a autori skladieb vychovaní v Sokole. Samotné podujatia však už fungovali pod štátnym dohľadom a v rámci ideológie komunistickej strany.

Rozdiel spočíval predovšetkým v tom, komu telovýchova slúžila a kto určoval jej hodnoty. Kým Sokol zdôrazňoval občiansku zodpovednosť, samostatnosť a spolupatričnosť, komunistický režim využíval masové cvičenia aj na prezentáciu vlastnej moci. Nádej na slobodnejšie obnovenie sokolských tradícií počas Pražskej jari v roku 1968 napokon ukončila normalizácia.

Jela Sovová a Vladimír Chovan pri príležitosti znovuotvorenia trenčianskeho Sokola
Jela Sovová a Vladimír Chovan pri príležitosti znovuotvorenia trenčianskeho Sokola (zdroj: Memory of Nations)

Obnova Sokola po Nežnej revolúcii

K obnove slobodného spolkového života sa otvorila cesta až po Nežnej revolúcii v roku 1989. Sokolské jednoty začali opäť nadväzovať na svoju predvojnovú tradíciu a obnovovať činnosť.

Martin Chovan spomína na svojho otca, člena víťazného družstva pražských sokolských gymnastov, ktorý po roku 1990 začal ako starší muž opäť pravidelne a s hrdosťou navštevovať obnovenú sokolovňu na Hlbokej ulici v Bratislave. Aj tento osobný príbeh pripomína, že sokolská tradícia neprežívala iba v organizáciách a budovách, ale aj v rodinách a spomienkach ľudí.

Prečo teda Sokol prekážal dvom totalitným režimom? Nešlo len o telovýchovu. Organizácia vychovávala ľudí k samostatnosti, občianskej zodpovednosti a hodnotám, ktoré nezáviseli od aktuálnej politickej moci. Nacistický, ľudácky aj komunistický režim sa usilovali ovládnuť spoločenský život a potláčať nezávislé organizácie. Sokol preto predstavoval tradíciu, ktorú bolo možné zakázať, jej majetok skonfiškovať a členov prenasledovať, no ktorú sa nepodarilo úplne vymazať z pamäti.

Heslo „Lví silou, vzletem sokolím!“ tak dodnes pripomína nielen telesnú zdatnosť, ale aj vytrvalosť a vernosť hodnotám.

Prečítajte si celé príbehy pamätníkov v našom archíve:

https://www.memoryofnations.sk/sk/sovova-jela-1944

https://www.memoryofnations.sk/sk/chovan-martin-1946

Autorka: Martina Lábajová

www.memoryofnations.sk

www.postbellum.sk

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Post Bellum SK

Post Bellum SK
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Post Bellum sa od roku 2011 venuje zaznamenávaniu príbehov z kľúčových momentov 20. storočia. Zachraňuje spomienky predtým, ako navždy odídu spolu s pamätníkmi. Osobné svedectvá zverejňuje v databáze Memory of Nations, najväčšej zbierke orálnej histórie v Európe, ktorá je verejnosti prístupná v online podobe. Organizácia tieto príbehy ďalej rozpráva verejnosti. Pracuje s mladými ľuďmi na školách, organizuje výstavy, spolupracuje s médiami, komunikuje na sociálnych sieťach, vydáva knihy, časopis Príbehy 20. storočia a každoročne odovzdáva Ceny Pamäti národa. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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